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Скрытые шифры 2018. Андрей Фурсов

19:29. 23 февраля 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Как нас обманывают?

На заседание Школы аналитики, состоявшемся 20 февраля 2019 года в Московском Гуманитарном Университете (МосГУ), историк Андрей Фурсов рассказывает о самых значимых событиях 2018 года, мировой экономике и наступлении антилиберальных и антиглобалистских сил, которое началось в январе-феврале прошлого года, и отвечает на вопросы гостей.

Зачем омбудсмен Евросоюза потребовала от высших должностных лиц европейского Центробанка прекратить участие в международной организации банкиров и экономистов G30? Чем был вызван самый масштабный обвал фондового рынка США? Как от мирового экономического кризиса отвлекали Олимпийские игры? Что такое МОК? Является ли он спортивной организацией?

Как утверждали нового главу ФРС? Как расшатывали мировой порядок, главными бенефициарами которого являются банкиры? Какие проблемы возникли в прошлом году у олигархов? Как складывались отношения между РФ, США и Китаем? Как велась информационная война против России? Кто сегодня является лидером в давлении на Россию?

Об общей логике истории России и прогнозе на ближайшие годы, о фальсификации русской истории и методах борьбы с ней расскажут:

Книги Андрея Фурсова

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/skrytye-shifry-2018-andrey-fursov

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