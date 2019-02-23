Открытым текстом 22.02.2019

Царь Шломо Давидович Ишаев (мы его произносим с греческим акцентом: Соломон) в книге “Проповедник” сказал: есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Президент Владимир Владимирович Путин в среду сообщил Федеральному собранию Российской Федерации: мы собрали достаточно, чтобы строить подлинно социальное государство.

Нежданчик для Запада, убеждённого, что наша экономика порвана в клочья. Что санкции работают и нам хана! Ошибочка вышла, товарищи. Бюджет у нас, несмотря на всё давление, профицитный. И долги нас не давят.

“Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. <…> У нас есть задача — дорастить до определённого уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать”, – сказал презиеднт.

Открытым текстом сообщаю: это справка для тех, кто твердит об экономическом величии Соединённых Государств Америки. Там на прошлой неделе тоже рекорд: внешний долг превысил 22 триллиона долларов! Не то что внуки — правнуки нынешних граждан СГА будут отдавать. Если, конечно, Вашингтон не придумает что-то ЭТАКОЕ.

По части формулы “кому я должен — всем прощаю” они мастаки. Ну а мы тихо, без пафоса идём своим путём. Поддерживаем стариков, село и семьи. Те самые, где больше трех, обеспечивающие стране будущее. А не вымирание. А главное — вся многомиллиардная поддержка будет расходоваться на товары и услуги, создаваемые внутри нашей страны. То есть раскручивать собственное хозяйство.

Это автоматически повлечёт и рост доходов, и возрождение целых отраслей экономики. Как не похоже на либероидные лозунги из лихих девяностых, правда? Здесь рост страны связывают с теми, кого тогда считали ненужным материалом, не вписывающимся в идеалы рыночной экономики, а значит, негодным. Лишним. Их тогда буквально пускали под нож. Многодетные, пенсионеры, сельские учителя и врачи… А они-то, оказывается, как раз и есть двигатель и руль экономики. Такой вот всему Западу и его поклонникам русский урок.

Прошлогоднее послание президента Федеральному собранию больше чем наполовину касалось внешней и оборонной политики. Нынешнее — почти целиком посвящено внутренней политике и экономике. Но всё же кое-что оборонное тоже сказано открытым текстом.

“…Хочу сказать о гиперзвуковой ракете “Циркон” со скоростью полёта около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия “Калибр”. То есть всё это будет для нас незатратно”, – сказал Путин.

Открытым текстом объясняю: один мах — скорость звука в воздухе. В зависимости от высоты полёта и температуры — от двухсот восьмидесяти до трёхсот сорока метров в секунду. Скорость самых быстрых самолётов, снарядов, пуль — до трёх и трёх десятых маха. Это так, для сравнения.

На пяти махах воздух вокруг ракеты так нагревается, что становится электропроводным и глушит радиосигналы. “Циркон” же спокойно летит на девяти да ещё маневрирует в полёте. Открытым текстом предупреждаю: никакие средства, возможные в обозримом будущем у любого потенциального противника, такую ракету не собьют. Зато мы можем запускать “Циркон”, как и “Калибр”, хоть с катера, хоть из стандартного морского транспортного контейнера. Попробуй отследи!

Да и против хвалёных американских авианосных ударных групп “Циркон” сработает быстро, аккуратно и надёжно. Вся американская военная “доктрина трёх Б” — безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния — кончается. А мирно соперничать на равных Соединённые Государства Америки давно разучились. Учитесь заново, господа! Пригодится.

В Киеве дни памяти. Порошенко, неумело делая скорбное лицо, вспоминает день “Небесной сотни”. В паузах улыбается.

Но это ничего. Ведь трудно скрыть радость от того, что план переворота и захвата власти удался. Пять лет назад в телефонном разговоре с послом Соединённых Государств Америки представитель их министерства иностранных дел Нуланд — та самая баба с печеньками на Майдане — выдала легендарную фразу. Как бы сказать помягче? Мы “сделали” Европу. Добавлю открытым текстом. Быстро и чётко, всего лишь благословив вожаков Майдана на расстрел своих же сторонников.

18 февраля 2014 года на киевской площади Независимости и прилегающих к ней улицах выстрелами из домов, занятых нацистскими боевиками, ранены и убиты несколько десятков их подельников, а заодно и сотрудники милицейского спецназа. В убийствах тут же обвинили самих милиционеров.

Напомню открытым текстом: через два дня после расстрела послы сразу нескольких западных государств предложили Януковичу план мирной передачи власти. Знаете, что было в пункте четвёртом? Правильно! Расследование убийств на Майдане. Международной комиссией. Ну, и как и во всём остальном, обманули.

Сразу после переворота к обвинению милиции в массовых убийствах ещё и фантазии о спецслужбах Российской Федерации приплели. А заодно, чтобы никто не проверил траекторию, спилили все деревья, куда попали пули. Не сохранилось ни одной пули из тел погибших. А на нет и суда нет. Можно обвинять кого угодно и на митингах, натужно скорбеть по погибшим. Эти парни начали с убийства. Своих же. Продолжили и будут продолжать в том же духе. У кого есть в этом сомнения? У меня нет.

А Петя у нас, оказывается, герой! Под пулями побывал! На его глазах люди погибали! Перевожу с украинского диалекта русского языка:

“Пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк. Шёл в Верховный совет. Был девятый час. Увидел побратимов из четырнадцатой сотни самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, что по ним стреляют. Прошёл сто пятьдесят метров. Около фонтана была размещена цепь “Беркута”. Из помповых ружей стреляла в людей. Так началась наиболее кровавая страница нашей революции достоинства. Уже через пятнадцать минут было одиннадцать раненых на моих глазах. Через полтора часа трое погибших. Которых мы пытались донести до Дома офицеров”.

Какой великий артист погибает!

Ну про то, как олигарх в пиджаке стоимостью в однокомнатную квартиру и часами за трёшку в центре, да ещё в окружении охраны, перетаскивает раненых — умолчу. Это само по себе смешно. Открытым текстом объясню другое: в Мариинском парке в те дни собирались противники “цветного” бунта. Майданщики туда пару раз вламывались ради мордобоя — и получали ответ в полную силу.

Так что 19 февраля боевиков — да и Пети — у парка быть не могло. Те места я исходил своими ногами вдоль и поперёк — знаю, кто куда мог подойти. Вдобавок из помповых ружей милицейский спецназ — “Беркут” — стрелять никак не мог: убит из гладкоствола только один мятежник — за пару недель до тех событий, по меньшей мере в километре от Верховного совета, и, судя по всему, своими подельниками.

Сакральные жертвы им были нужны как воздух. Не зря кто-то из немецких политиков (не Бисмарк, хотя обычно цитируют от его имени) сказал: никогда не врут так много, как во время войны, после охоты и перед выборами. Тогда Петя с подельниками разжигал гражданскую войну. А сейчас у него выборы на носу. Пока на первом месте ДРУГОЙ клоун, на втором ДРУГАЯ трагическая актриса, Пете приходится поработать драматургом. Или сказочником. Это уж кому как нравится.

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-22-02-2019/