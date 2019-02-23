“Гуманитарное вторжение”

Сегодня США с помощью своих марионеток попытаются осуществить провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии.1. Для подготовки провокации Гуайдо тайно вывезли с территории Венесуэлы, полностью проигнорировав запрет Верховного Суда Венесуэлы, который запрещает ему покидать территорию страны. Необходимость решения оперативных задач заставляют хозяев Гуайдо торопиться и отбрасывать даже видимость законности. Вариант с выборами также был отброшен – США нужен полный контроль над Венесуэлой и демонтаж чавистского режима, поэтому игры в демократию нужны лишь как информационное прикрытие.2. Смысл провокации будет заключаться в том, что с территории Колумбии на территорию Венесуэлы будет осуществлена попытка завезти "гуманитарный груз от USAID. Для обеспечения провокации Гуайдо призвал своих сторонников идти и блокировать военные части, а США угрожают всем военным, которые посмеют препятствовать этому плану. Задача простая – парализовать волю военных к сопротивлению и с помощью внешней поддержки показать силу Гуайдо, который "подписав указ" о приеме "гуманитарной помощи" сможет его реализовать несмотря на сопротивление военных, что безусловно ослабит позиции Мадуро. В этой связи на венесуэльскую армию продолжает оказываться сильнейшее информационное давление, направленное на то, чтобы склонить существенное число генералов принимающих решения на сторону США путем подкупа и угроз.Текущее кол-во предателей очевидно недостаточно, чтобы скинуть Мадуро, поэтому кампания обработки тянется уже больше месяца, хотя изначально ставка делалась на стремительный военный переворот.3. Все это находится на поверхности, поэтому основные дороги и мосты из Колумбию в Бразилию заблокированы импровизированными заграждениями, которые охраняются армией, которая усилила свое военное присутствие в приграничных районах и жестко пресекает протесты, вплоть до арестов журналистов и стрельбы по протестующим, которые выходят за рамки (уже есть покойники). По приказу Мадуро сегодня граница с Колумбией полностью закрыта. Также закрыта граница с Бразилией и морская граница с островами Карибского бассейна. Де-факто, Венесуэла постепенно переходит в режим ЧП. Прорыв скорее всего будет осуществляться путем окружения груза живым щитом и попытки протаранить армейские кордоны этим "гуманитарным снарядом". Попутно можно ожидать вооруженных провокаций внутри Венесуэлы (например, попыток захватывать армейские части) или нападений на военных, с помощью оружия, которое нелегально завозилось в страну (в духе той партии, которая была задержана в аэропорту и которую пытались выдать за оружие для наркомафии). В конечном итоге, США необходимо дезорганизовать управление войсками со стороны Мадуро и руководства армии и путем различных видов давления парализовать волю к сопротивлению.4. Со стороны Колумбии в Кокуте уже развернуты дополнительные силы колумбийской армии, а также американские военные, что говорит о возможности силовой провокации на границе во время попыток провезти "гуманитарную помощь", что позволит сфабриковать предлог для вторжения в Венесуэлу в рамках провозглашенного США курса. Гуайдо в этой схеме является самым банальным инструментом, а "гуманитарная помощь", часть плана по фабрикации предлога для вторжения и давления на силовой блок Венесуэлы. Болтон даже отложил визит в Южную Корею, чтобы лично принять участие в "наблюдении" за этой операцией.5. В этом плане сегодня будет своеобразный день "Ч", так как если план США так или иначе удастся и военные дадут слабину (пропустят или откажутся выполнять приказы руководства армии), то это подорвет позиции Мадуро внутри страны, так как эта слабость будет очевидна для каждого. Если же военные ничего в страну не пропустят, то это наоборот, покажет слабость американской марионетки, которая может только говорить, но ничего не может сделать, даже с помощью США.Ждем развития событий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4798189.html