Е.Ю.Спицын и В.Л.Шаповалов на канале “Звезда” в программе “Код доступа. Как СССР создал Израиль”

Цитата: Мельников ЕвгенийДОГОВОР ОФЕРТЫНастоящим, Я, Мельников Евгений Владимирович, выражаю намерение заключить договор с Левашовым Николаем Викторовичем, на условиях настоящей оферты. 1. Условия оферты1.1. Левашову Н.В. предоставляются доказательства, ...
... о том, что в эфир программа не выйдет, так как "передача..., приглашая на передачу Невзорова, руководство программы уверяло, что передача пойдет в..." на видео или диктофон. Выход программы предполагался по расписанию: 15 апреля...
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о намерении выдвигаться на пост мэра Москвы . Он отметил, что рассчитывает стать единым демократическим кандидатом. Он пообещал также, что в качестве градоначальника проведет референдум о захоронении Ленина. ...
О том, что в недрах Уральских гор обитает таинственный народ, который местные жители называют чудью или «дивным народом», в своих путевых заметках отразил этнограф из Императорского русского географического общества Н.Е. Онучков, во время экспедиции по ...
Душа человека. Правда и ложь о ней. Всеславъ – соратник проекта «Родобожие». Предлагаем вашему вниманию видео-фильм «Душа. Путешествие в посмертие». По сравнению с другими фильмами на эту тему он является наиболее качественным, однако содержит и ошибочные ...