Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Е.Ю.Спицын и В.Л.Шаповалов на канале “Звезда” в программе “Код доступа. Как СССР создал Израиль”

14:28. 23 февраля 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ #СССР #Шаповалов
#Документальноекино

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xgZtYtK8QBU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ДОГОВОР ОФЕРТЫ С НИКОЛАЕМ ЛЕВАШОВЫМ
Цитата: Мельников ЕвгенийДОГОВОР ОФЕРТЫНастоящим, Я, Мельников Евгений Владимирович, выражаю намерение заключить договор с Левашовым Николаем Викторовичем, на условиях настоящей оферты. 1. Условия оферты1.1. Левашову Н.В. предоставляются доказательства, ...
НТВшники: Бог с ними или Модернизация РПЦ
... о том, что в эфир программа не выйдет, так как "передача..., приглашая на передачу Невзорова, руководство программы уверяло, что передача пойдет в..." на видео или диктофон. Выход программы предполагался по расписанию: 15 апреля...
Мумию Ленина из Мавзолея ?
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о намерении выдвигаться на пост мэра Москвы . Он отметил, что рассчитывает стать единым демократическим кандидатом. Он пообещал также, что в качестве градоначальника проведет референдум о захоронении Ленина. ...
ЧУДСКИЕ ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО УРАЛА
О том, что в недрах Уральских гор обитает таинственный народ, который местные жители называют чудью или «дивным народом», в своих путевых заметках отразил этнограф из Императорского русского географического общества Н.Е. Онучков, во время экспедиции по ...
Духовное путешествие Тайланд
Герои программы -- европейцы, которые приехали в Таиланд ...
Душа человека. Правда и ложь о ней
Душа человека. Правда и ложь о ней. Всеславъ – соратник проекта «Родобожие». Предлагаем вашему вниманию видео-фильм «Душа. Путешествие в посмертие». По сравнению с другими фильмами на эту тему он является наиболее качественным, однако содержит и ошибочные ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>