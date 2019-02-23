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23 февраля. Когда отмечать день мужчин?

19:32. 23 февраля 2019 Просмотров - 98 4 коммент. Опубликовал:

23 февраля. Когда отмечать день мужчин?

Статья “День ДИДА”.
Читает Алексей Орлов.

Меня часто спрашивают, – Когда отмечать наш, родной день мужчин?…
Возможно эта статья даст ответ на этот вопрос.

Статья взята с сайта
http://slavyanskaya-kultura.ru/blogs/…

Сайт “Северная сказка”
https://northernfable.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lMtLWjugG5A

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4 коммент.»

  • 21622 14153
    Ликвидатор 23 февраля 2019 в 20:13 Ссылка
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    Не в пурим точно…

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  • 21622 14153
    Ликвидатор 23 февраля 2019 в 20:13 Ссылка
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    А когда день семьи? Нету?

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  • 21622 14153
    Ликвидатор 23 февраля 2019 в 20:36 Ссылка
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    http://putisvaroga.ru/slavyanskie-obryady-i-prazdniki/troyan-zimnij-18-fevralya

    Троян Зимний (18 февраля)
    Праздник Троян Зимний является знаменитой датой в Великом Прошлом Русского Народа.
    В этот день (предположительно в 101 году новой эры) «непобедимые» римские легионы были разгромлены и выметены с Русских земель.
    Троян Зимний является важной памятной датой для всего славянского общества.
    Об этом празднике должны знать все образованные люди на Руси и на всей планете.
    Троян Зимний для каждого Русского человека должен стать настоящим праздником, Днем Воинской Славы.
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    В этом тяжелом сражении на голову была разбита римская пехота и кавалерия.
    В этот день перестала существовать империя Рима.

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  • 31 23
    твойбратподеду 23 февраля 2019 в 20:51 Ссылка
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    день мужчин каждый день мужчин день мужчин ибо каждый день идёт война(во всех плоскостях) а война и есть праздник для мужчин тут как в песни группы сплин кто ненавидит войну тот в плену…

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