23 февраля. Когда отмечать день мужчин?
23 февраля. Когда отмечать день мужчин?
Статья “День ДИДА”.
Читает Алексей Орлов.
Меня часто спрашивают, – Когда отмечать наш, родной день мужчин?…
Возможно эта статья даст ответ на этот вопрос.
Статья взята с сайта
http://slavyanskaya-kultura.ru/blogs/…
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Не в пурим точно…
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А когда день семьи? Нету?
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http://putisvaroga.ru/slavyanskie-obryady-i-prazdniki/troyan-zimnij-18-fevralya
Троян Зимний (18 февраля)
Праздник Троян Зимний является знаменитой датой в Великом Прошлом Русского Народа.
В этот день (предположительно в 101 году новой эры) «непобедимые» римские легионы были разгромлены и выметены с Русских земель.
Троян Зимний является важной памятной датой для всего славянского общества.
Об этом празднике должны знать все образованные люди на Руси и на всей планете.
Троян Зимний для каждого Русского человека должен стать настоящим праздником, Днем Воинской Славы.
В этот день немало Русских воинов сложили свои головы на поле битвы, защищая свою Родину, свою Землю и свой Род. Придунайские степи явились для них последним прибежищем.
В этом тяжелом сражении на голову была разбита римская пехота и кавалерия.
В этот день перестала существовать империя Рима.
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день мужчин каждый день мужчин день мужчин ибо каждый день идёт война(во всех плоскостях) а война и есть праздник для мужчин тут как в песни группы сплин кто ненавидит войну тот в плену…