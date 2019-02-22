Великолепие заброшенных итальянских вилл
На протяжении почти десяти лет французский фотограф Томас Джорион колесит по Италии, выискивая приходящие в упадок, разрушающиеся виллы 18-го и 19-го веков. Используя аналоговую крупноформатную фотокамеру, он увековечивает роскошные в прошлом здания для серии под названием «Veduta». Отчасти фотографом движет стремление запечатлеть индивидуальность этих заброшенных залов. Каждый интерьер неповторим. Зачастую в них ещё сохранилась богатая декоративная роспись, медленно превращающаяся в прах. «Сначала я фотографировал, чтобы сохранилось напоминание об этих местах, прежде чем они исчезнут, – говорит Джорион. – Но потом я разглядел в них красоту, эстетику, которая проявляется с формами, цветами и подсветкой. Я ищу не заброшенность, а, скорее, патину времени». Томас Джорион (Thomas Jorion) путешествует по миру в поисках интересных мест и снимает при естественном освещении. А это – трудная задача, так как комплект его оборудования с широкоформатной фотокамерой, объективами и аксессуарами весит около 18 килограммов. Работы Джориона напоминают нам о хрупкой и эфемерной природе человечества, наводя на размышления о том, что останется после нас и каким будет будущее. Фотографии из других проектов Томаса Джориона можно найти на его сайте и в Instagram.
Тоскана, 2018.
Италия, 2017
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Фриули, 2018.
Италия, 2017
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Италия, 2017.
Ломбардия, 2016.
Пьемонт, 2011.
Венеция, 2017.
Ломбардия, 2016.
Пьемонт, 2010.
Тоскана, 2011.
Ломбардия, 2018.
Пьемонт, 2011.
Пьемонт, 2009.
Ломбардия, 2017.
Пьемонт, 2010.
Апулия, 2018
Пьемонт, 2009.
Пьемонт, 2017
Пьемонт, 2017.
Пьемонт, 2017.
Ломбардия, 2016.
Пьемонт, 2017.
Пьемонт, 2018.
Тичино, 2009.
Ломбардия, 2017.
Эмилия-Романья, 2013.
Тичино, 2009.
Тоскана, 2011
Тоскана, 2013.
Тичино, Швейцария, 2016.
Пьемонт, 2017.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/velikolepie_zabroshennykh_italjanskikh_vill/2019-02-22-64801