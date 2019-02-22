Главная » История, Творчество

Великолепие заброшенных итальянских вилл

16:41. 22 февраля 2019 Просмотров - 232 Нет комментариев Опубликовал:

На протяжении почти десяти лет французский фотограф Томас Джорион колесит по Италии, выискивая приходящие в упадок, разрушающиеся виллы 18-го и 19-го веков. Используя аналоговую крупноформатную фотокамеру, он увековечивает роскошные в прошлом здания для серии под названием «Veduta». Отчасти фотографом движет стремление запечатлеть индивидуальность этих заброшенных залов. Каждый интерьер неповторим. Зачастую в них ещё сохранилась богатая декоративная роспись, медленно превращающаяся в прах. «Сначала я фотографировал, чтобы сохранилось напоминание об этих местах, прежде чем они исчезнут, – говорит Джорион. – Но потом я разглядел в них красоту, эстетику, которая проявляется с формами, цветами и подсветкой. Я ищу не заброшенность, а, скорее, патину времени». Томас Джорион (Thomas Jorion) путешествует по миру в поисках интересных мест и снимает при естественном освещении. А это – трудная задача, так как комплект его оборудования с широкоформатной фотокамерой, объективами и аксессуарами весит около 18 килограммов. Работы Джориона напоминают нам о хрупкой и эфемерной природе человечества, наводя на размышления о том, что останется после нас и каким будет будущее. Фотографии из других проектов Томаса Джориона можно найти на его сайте и в Instagram.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Тоскана, 2018.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Италия, 2017

. Великолепие заброшенных итальянских вилл

Фриули, 2018.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Италия, 2017

. Великолепие заброшенных итальянских вилл

Италия, 2017.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Ломбардия, 2016.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2011.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Венеция, 2017.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Ломбардия, 2016.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2010.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Тоскана, 2011.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Ломбардия, 2018.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2011.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2009.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Ломбардия, 2017.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2010.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Апулия, 2018

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2009.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2017

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2017.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2017.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Ломбардия, 2016.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2017.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2018.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Тичино, 2009.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Ломбардия, 2017.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Эмилия-Романья, 2013.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Тичино, 2009.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Тоскана, 2011

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Тоскана, 2013.

Великолепие заброшенных итальянских вилл

Тичино, Швейцария, 2016. Великолепие заброшенных итальянских вилл

Пьемонт, 2017.
 

Источник: http://nashaplaneta.su/news/velikolepie_zabroshennykh_italjanskikh_vill/2019-02-22-64801

Метки: археология, история

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Анкор-Ват, Камбоджа - самый большой храм в мире
... в целый город храмов. Великолепие кхмерской империи несколько потускнело во... поставивший своей целью возродить былое великолепие Ангкора. Были найдены источники финансирования... в мире «Ангкор-Ват». Заброшенный людьми при невыясненных обстоятельствах более...
История Великого Новгорода
... укрепленное поселение, крепость. Городище же — заброшенный город. Раскопки на Городище показали..., хотя и уступает ей в великолепии, но зато превосходит обширностью и...
Художник Всеволод Иванов — подлинная история Древней (Ведической) Руси
...… как школьнику пришлось осваивать это великолепие. Цикл "Ведическая Русь" буду продолжать... знака — символы Скорпиона и Стрельца. "Заброшенный волок" Большая ладья варягов одиноко...
Приют потерянных душ.
.... Если в месте поселения имеется заброшенный «храм», то священники должны организовать... красоте эстетическому восприятию. Но подобное великолепие достойно царских дворцов и музеев...
Гранитный Петербург
... на месте, которое сейчас считается заброшенным Питерлюксовским карьером, который сейчас находится...-установили-отполировали и вот оно, великолепие Петербурга во всей красе.Набережные...
Китайская история - МИФ
... обсерваторию, где он был поражён великолепием содержавшихся там инструментов, так как... нашли Сибирь суровой, пустынной и заброшенной. Но почему в отношении Сибири...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>