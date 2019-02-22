Тогда и сейчас: что стало с первыми сотрудниками Microsoft с фотографии 1978 года

Разношерстная молодежь собралась для групповой фотографии наподобие семейной. Это было в Альбукерке в 1978 году. Если бы вы увидели этот снимок в Facebook, вы бы вложили в такую компанию деньги? Вопрос спорный. Наверняка вы бы сразу ответили «нет», потому что — ну вы только посмотрите на них! С другой стороны, потом выясняется, что это групповой портрет коллектива Microsoft.Один из первых сотрудников компании Боб Гринберг, изображенный в центре, выиграл возможность сделать групповое фото в студии, позвонив на радио и отгадав имя убитого президента в викторине. Компания коллег собралась, нарядившись в лучшее, и родилась легенда американского бизнеса. Большинство знает, что было с двумя парнями в левом нижнем и правом нижнем углах снимка — Биллом Гейтсом и Полом Алленом.

Билл Гейтс

Всем известно, что было с этим парнем. Билл Гейтс построил Microsoft и превратил ее в одну из самых дорогостоящих компаний в сфере технологий. Одновременно он стал одним из самых богатых программистов в мире.

Андреа Льюис стала писательницей и журналистом-фрилансером

Андреа Льюис была единственным сотрудником компании из Альбукерке. Она была техническим писателем в Microsoft, то есть писала документацию с пояснениями к программному обеспечению компании. Она уволилась из Microsoft в 1983 году и стала журналистом-фрилансером и писательницей. Она владеет частью литературного центра «Дом Гюго» (Hugo House) в Сиэтле.

Мария Вуд подала на Microsoft в суд два года спустя

Мария Вуд была бухгалтером Microsoft и вышла замуж за еще одного из первых сотрудников компании, также изображенного на фото. Она уволилась два года спустя, подав на компанию в суд за половую дискриминацию. Microsoft уладила дело мирным путем. После этого Вуд исчезла из поля внимания общественности, растя детей и периодически работая волонтером.

Пол Аллен потратил свои миллиарды на спортивные команды, стартапы и многое другое

Пол Аллен — самый известный человек на фотографии после Билла Гейтса. Сооснователь Microsoft занимает 40-ю строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он владеет баскетбольной командой Portland Trail Blazers, футбольным клубом Seattle Seahawks, одной из самых больших в мире яхт и другими интересными активами.

Боб О’Рир стал фермером-скотоводом

Боб О’Рир был одним из самых старших сотрудников Microsoft. Он работал в центре управления полетами NASA, когда американские астронавты приземлились на Луну. В Microsoft он занимал должность главного математика, и ему приписывают заслугу переработки кода в DOS и его оптимизации под персональные компьютеры IBM. Он ушел из компании в 1993 году, переехал в родной Техас и занялся разведением домашнего скота.

Боб Гринберг ушел из Microsoft и работал в компании, выпускающей кукол, Cabbage Patch Kids

Именно Боб Гринберг выиграл в радиовикторине, благодаря чему появилось это групповое фото. Он ушел из Microsoft в 1981 году, а до этого участвовал в разработке новой версии языка программирования Basic. После этого он помог семейной компании Coleco создать кукол Cabbage Patch Kid, которые пользовались огромным успехом. В 2008 году он разрабатывал программное обеспечение для полей для гольфа.

Марк Макдональд ушел из Microsoft, потому что компания стала слишком крупной, но все равно в нее вернулся

Марк Макдональд был первым сотрудником, получавшим зарплату, и он уволился в 1984 году, потому что ему не нравилось, насколько большой становится компания. Покинув Microsoft, он устроился в другую компанию под руководством Пола Аллена — Asymetrix. Затем он попал в фирму — производителя ПО из Сиэтла Design Intelligence, которую Microsoft купила в 2000 году. Так что Макдональд снова оказался в Microsoft. В 2011 году он во второй раз уволился из компании и сейчас работает в стартапе Thunder, который занимается разработкой маркетингового ПО.

Гордон Летвин оставался в Microsoft дольше всех, не считая Билла Гейтса

Гордон Летвин работал в компании до 1993 года, почти дольше всех, кто был на снимке (дольше всех был Гейтс). Летвин был в Microsoft программистом и ушел, когда ему захотелось отдохнуть от изнурительных трудовых будней в компании. Сейчас у Летвина есть ранчо в Аризоне и он руководит экологическим благотворительным фондом Wilburforce Foundation вместе со своей женой Роуз.

Стив Вуд основал корпорацию Wireless Services

Стив Вуд — супруг Марии Вуд, которая уволилась из Microsoft и подала в суд за половую дискриминацию. Стив покинул компанию в 1980 году, но после этого сотрудничал с Полом Алленом в работе над несколькими другими проектами. Это увлеченный бизнесмен, который сейчас владеет консалтинговой компанией в области ПО под названием Airnote и подрабатывает волонтером в пожарной бригаде.

Боб Уоллас был поклонником исследования психоделических наркотиков, а также основал компанию по производству ПО после работы в Microsoft

Похоже, что Боб Уоллас был наиболее оторванным от реальности из первых сотрудников Microsoft. После ухода из компании он тратил время и деньги на исследование психоделических наркотиков. Кроме того, он основал фирму по производству ПО под названием Quicksoft. Боб умер в 2002 году от пневмонии.

Джим Лейн создал собственную софтверную компанию

Джим Лейн работал руководителем проектов и уволился в 1985 году. По слухам, он объявил о своем увольнении, сказав, что Microsoft выбила из него весь энтузиазм. Джим основал собственную компанию, которая также занималась производством программного обеспечения. Во время работы в Microsoft он помог наладить жизненно важное для компании партнерство с Intel, без которого Microsoft не смогла бы стать лидером на рынке персональных компьютеров.

Вверху — снимок 1978 года, а внизу — он же, воссозданный в 2008 году, когда Билл Гейтс покинул компанию.

С тех пор Гейтс передал должность генерального директора 30-му по счету сотруднику Microsoft Стиву Балмеру. Тот, в свою очередь, передал бразды правлению Сатье Наделле в 2014 году.

Из первой плеяды сотрудников в компании остался только Билл Гейтс, и то в качестве исполнительного главы совета директоров и советника Наделлы.

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8359345.html