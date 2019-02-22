Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 февраля 2019

09:47. 22 февраля 2019 Просмотров - 274 Нет комментариев Опубликовал:

США хотят оставить в Сирии 200 военных



США анонсировали, что после вывода основного контингента США из Сирии (который будет осуществляться через территорию Ирака), они хотят оставить в северо-восточной Сирии 200 человек военных инструкторов.

1. Как не трудно догадаться, это очередная уступка администрации Белого Дома ее оппонентам, которые настаивали на отмене решения о полном выводе войск. В итоге за последние 2 месяца Трамп был вынужден оттянуть начало вывода войск и продлить сам период вывода войск, а также предпринять ряд шагов по давлению на Турцию, чтобы она не начала военную операцию в Рожаве сразу после ухода американских войск.

2. Заявления о намерении сохранить 200 военных инструкторов в Рожаве отсылают к уже имеющейся ситуации в Иракской Курдистане, где США имеют не только регулярные войска, но и группы военных инструкторов, которые занимаются подготовкой Пешмерги (этим же занимаются и несколько других стран НАТО). В Ираке эту деятельность обычно связывают с попытками США манипулировать курдским вопросом для ослабления территориальной целостности Ирака и единства иракского общества. Вполне понятно, что аналогичные задачи по дроблению сохраняются у США и в отношении Сирии.

3. Также важным моментом является тот факт, что Британия и Франция не хотят сохранять свой контингент в Сирии и замещать функции американцев после их ухода, если США полностью покинут Сирию. Поэтому небольшая демонстрация флага может послужить цели сохранению иностранной оккупации на части территорий северо-восточной Сирии за счет сателлитов США и зависимых от США стран, дабы затруднить для России, Ирана и Турции извлечение военно-политических и экономических выгод от успешного заверешения сирийской войны.

4. Важно понимать, что 200 человек конечно не могут поддерживать "буфер безопасности" на всем протяжении сирийско-турецкой границы на восточном берегу Евфрата. Турцию на текущем этапе от нападения на курдов удерживает отсутствие согласия России на подобную операцию (так как Москва рассчитывает, что Асад и курды найдут компромиссный вариант взаимодействия) и наличие американских опорных пунктов на пути потенциальных ударов турецкой армии. По поводу замены текущей цепочки наблюдательных пунктов в приграничных районах Сирии уже 2-й месяц идут прямые переговоры США и Турции, где США пытаются продавить вариант с "зоной безопасности", которая учитывали бы американские интересы.

5. Мы сейчас наблюдаем, что США фактически шантажируют курдов, угрожая полным прекращением помощи, если они будут сотрудничать с Асадом, советник Асада официально заявляет, что Асад не пойдет на автономию сирийского Курдистана, а про-турецкие источники во-всю спекулируют темой обмена операции САА в Идлибе (на которую Турцию пока тоже не согласилась) на операцию турецкой армии в Рожаве (либо в американской схеме на глубину в 20-32 километра, либо в российской на глубину в 5 километров). Соответственно, вполне возможный срыв переговоров курдов с Асадом как по причине давления американцев. так и по причине неготовности курдов отказаться от идеи политической автономии, откроет дорогу для очередной сделки России и Турции, где главными пострадавшими окажутся курды, которыми США даже перед самым уходом пытаются манипулировать, рассматривая их как ресурс давления на Россию, Иран и Турцию.

6. Разумеется, оппоненты США будут стремиться к повышению издержек США при попытке задержаться в Сирии. Это будет связано как с нарастанием антизападной пропаганды как на территории контролируемой Асадом, так и на оккупированной территории, а также с увеличением числа нападений на оккупационные войска и массовых выступлений арабов против американской и курдской оккупации. Россия и Сирия будут сопровождать это дипломатической и информационной кампанией, акцентирующей внимание на незаконной оккупации сирийской территории, а Иран будет усиливать давление на позиции США в Ираке (с прицелом на полное изгнание американских войск из Ирака) и сохранять за собой опцию перекрытия контрольно-пропускных пунктов на границе Сирии и Ирака, через которые США организовывали снабжение SDF.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Замена портрета



Известное лицо курдского лидера Абдулы Оджалана в Африне после уничтожения (по итогам операции "Оливковая ветвь" заменили на лицо Эрдогана.





 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Армия Ирана перехватила управление американскими ударными БПЛА над Сирией и Ираком (ФОТО, ВИДЕО)

Армия Ирана перехватила управление американскими ударными БПЛА над Сирией и Ираком (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Корпус Стражей Исламской Революции обнародовал кадры перехвата управления американским разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper («Жнец»).

Командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде сообщил, что несколько американских разведывательно-ударных БПЛА, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, были взяты под контроль КСИР и их разведка в реальном времени получала всю информацию (включая изображение с камер) с аппаратов после дистанционного проникновения в командный центр США.

«Семь-восемь беспилотников, которые совершали постоянные полёты над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль, нам стала доступна вся их информация, мы получали эти данные из первых рук», — сказал генерал Гаджизаде.

«На кадрах ниже показано проникновение специалистов РЭБ КСИР в командный центр армии США, одно из многих доказательств в поддержку замечаний генерала Гаджизаде», — сообщает иранское государственное агентство Fars News.

«В ролике американский беспилотник начинает работать со сбоями и совершает жёсткую посадку в пустынной местности в 10 километрах от своей базы.

Американские военные не сбивают неуправляемый БПЛА, так как не знают, кто управляет им, после крушения они посылают самолёт, который и разбомбил беспилотник.

Видеозапись, показывающая проникновение в систему управления американского шпионского БПЛА, была записана следящим за ним дроном Корпуса Стражей Исламской Революции», — говорится в сюжете.

Иран собрал коллекцию американских БПЛА

«Иран собрал уже целую коллекцию американских беспилотников, в их числе Scan Eagle, Raptor, MQ-9. Диапазон различных типов американских беспилотных летательных аппаратов, сбитых Ираном, в настоящее время составляет десяток, и он начал воспроизводить их сразу после проведения реверс-инжиниринга (обратное проектирование — исследование готового устройства с целью понять принципы его работы).

Несколько эскадрилий этих боевых дронов вовсю участвуют в военных миссиях Тегерана.

В прошлый четверг начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери подчеркнул, что Иран вместе с Россией и Турцией считают, что иностранные силы, которые были размещены в Сирии без какой-либо координации с Дамаском, должны покинуть разрушенное войной государство.

Иран, Россия и Турция как государства-гаранты призвали к выводу сил, которые присутствуют в определенных частях Сирии без координации с законным правительством САР и оккупировали некоторые регионы, сказал генерал Бакери, ссылаясь на развертывание американских сил в восточной части Евфрата в Сирии.

Высшее командование Ирана выступило с заявлением в ходе совместной встречи с министрами обороны России и Турции (генералами Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром) в курортном городе Сочи в России».

Читайте также: Корабли Ирана встретили ракетными пусками авианосную группу США

Армия Ирана перехватила управление американскими ударными БПЛА над Сирией и Ираком (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: после прихода армии России шейх призвал сирийцев бежать из зоны оккупации США (ВИДЕО)

Сирия: после прихода армии России шейх призвал сирийцев бежать из зоны оккупации США (ВИДЕО) | Русская весна

После прибытия российских военных, открывших коридоры для выхода, шейх Абдель Азиз Диаб из племени Баггара обратился к сирийцам, призвав их без страха покидать американскую зону оккупации Сирии, в которой жизнь простых людей давно превращена в настоящий ад.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

«Я шейх Абдель Азиз Диаб, из племени Баггара. 

Братья и сестры из лагеря Рукбан! Наше сирийское государство с помощью России открыло два безопасных коридора, чтобы вернуть вас к вашим домам и вашим семьям.

Не бойтесь, возвращайтесь через них. Все здесь ждут вас скорее домой, на нашу Родину».

Читайте также: Ад у базы США в Сирии ликвидируют русские «Тайфуны» и спецназовцы (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

18+ В Африне прогремел взрыв, пострадало более 10 человек

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
...и тактическим отступление черных. Последние крупные силы ИГ покидают Сармин и погранпереход... видение американской внешней политики на Ближнем Востоке. Сила добра: Америка вновь ... никакой помощи в восстановлении районов Сирии, контролируемых Асадом. В Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018
...исламское государство транслировало новости о том, что боевики ИГИЛ на Филиппинах, ...с ИГИЛ и использование ИГИЛ как инструмента реализации американских интересов на Ближнем Востоке.3... странная война США в Сирии В последнее время в глобальной информационной...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2018
... Мохаммед Али Джафари, в последнее время трубили о том,..., когда они сражались с ИГИЛ. Сегодня, в Йемене, ...штурмовика ВКС РФ в Сирии (ВИДЕО) Новость обновляется Пропагандистское крыло ...Ближнем Востоке. Это самая важная причина для Ирана и Хезбаллы в Сирии...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 января 2019
...детей. Саратова сообщила РИА Новости, что погибшие при ... демократическим проектом на всем Ближнем Востоке, исключив все возможности, ...и где находится ныне последний оплот ИГИЛ, один из интернационалов,...гражданской войны в Сирии. Война в Сирии началась в ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 декабря 2018
... накапливались давно, именно Сирия стала последней каплей.За последнее время объявлено о том... основных народах Ближнего Востока.Если Путин хочет, чтобы Трамп вышел из Сирии, я... смысла. США воюет с ИГИЛ, потому что ИГИЛ поклялся убить американцев , и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>