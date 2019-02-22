Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 февраля 2019

США хотят оставить в Сирии 200 военных

США анонсировали, что после вывода основного контингента США из Сирии (который будет осуществляться через территорию Ирака), они хотят оставить в северо-восточной Сирии 200 человек военных инструкторов.1. Как не трудно догадаться, это очередная уступка администрации Белого Дома ее оппонентам, которые настаивали на отмене решения о полном выводе войск. В итоге за последние 2 месяца Трамп был вынужден оттянуть начало вывода войск и продлить сам период вывода войск, а также предпринять ряд шагов по давлению на Турцию, чтобы она не начала военную операцию в Рожаве сразу после ухода американских войск.2. Заявления о намерении сохранить 200 военных инструкторов в Рожаве отсылают к уже имеющейся ситуации в Иракской Курдистане, где США имеют не только регулярные войска, но и группы военных инструкторов, которые занимаются подготовкой Пешмерги (этим же занимаются и несколько других стран НАТО). В Ираке эту деятельность обычно связывают с попытками США манипулировать курдским вопросом для ослабления территориальной целостности Ирака и единства иракского общества. Вполне понятно, что аналогичные задачи по дроблению сохраняются у США и в отношении Сирии.3. Также важным моментом является тот факт, что Британия и Франция не хотят сохранять свой контингент в Сирии и замещать функции американцев после их ухода, если США полностью покинут Сирию. Поэтому небольшая демонстрация флага может послужить цели сохранению иностранной оккупации на части территорий северо-восточной Сирии за счет сателлитов США и зависимых от США стран, дабы затруднить для России, Ирана и Турции извлечение военно-политических и экономических выгод от успешного заверешения сирийской войны.4. Важно понимать, что 200 человек конечно не могут поддерживать "буфер безопасности" на всем протяжении сирийско-турецкой границы на восточном берегу Евфрата. Турцию на текущем этапе от нападения на курдов удерживает отсутствие согласия России на подобную операцию (так как Москва рассчитывает, что Асад и курды найдут компромиссный вариант взаимодействия) и наличие американских опорных пунктов на пути потенциальных ударов турецкой армии. По поводу замены текущей цепочки наблюдательных пунктов в приграничных районах Сирии уже 2-й месяц идут прямые переговоры США и Турции, где США пытаются продавить вариант с "зоной безопасности", которая учитывали бы американские интересы.5. Мы сейчас наблюдаем, что США фактически шантажируют курдов, угрожая полным прекращением помощи, если они будут сотрудничать с Асадом, советник Асада официально заявляет, что Асад не пойдет на автономию сирийского Курдистана, а про-турецкие источники во-всю спекулируют темой обмена операции САА в Идлибе (на которую Турцию пока тоже не согласилась) на операцию турецкой армии в Рожаве (либо в американской схеме на глубину в 20-32 километра, либо в российской на глубину в 5 километров). Соответственно, вполне возможный срыв переговоров курдов с Асадом как по причине давления американцев. так и по причине неготовности курдов отказаться от идеи политической автономии, откроет дорогу для очередной сделки России и Турции, где главными пострадавшими окажутся курды, которыми США даже перед самым уходом пытаются манипулировать, рассматривая их как ресурс давления на Россию, Иран и Турцию.6. Разумеется, оппоненты США будут стремиться к повышению издержек США при попытке задержаться в Сирии. Это будет связано как с нарастанием антизападной пропаганды как на территории контролируемой Асадом, так и на оккупированной территории, а также с увеличением числа нападений на оккупационные войска и массовых выступлений арабов против американской и курдской оккупации. Россия и Сирия будут сопровождать это дипломатической и информационной кампанией, акцентирующей внимание на незаконной оккупации сирийской территории, а Иран будет усиливать давление на позиции США в Ираке (с прицелом на полное изгнание американских войск из Ирака) и сохранять за собой опцию перекрытия контрольно-пропускных пунктов на границе Сирии и Ирака, через которые США организовывали снабжение SDF.

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Замена портрета

Известное лицо курдского лидера Абдулы Оджалана в Африне после уничтожения (по итогам операции "Оливковая ветвь" заменили на лицо Эрдогана.

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Армия Ирана перехватила управление американскими ударными БПЛА над Сирией и Ираком (ФОТО, ВИДЕО)

Корпус Стражей Исламской Революции обнародовал кадры перехвата управления американским разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper («Жнец»). Командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде сообщил, что несколько американских разведывательно-ударных БПЛА, которые постоянно летали над Сирией и Ираком, были взяты под контроль КСИР и их разведка в реальном времени получала всю информацию (включая изображение с камер) с аппаратов после дистанционного проникновения в командный центр США. «Семь-восемь беспилотников, которые совершали постоянные полёты над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль, нам стала доступна вся их информация, мы получали эти данные из первых рук», — сказал генерал Гаджизаде. «На кадрах ниже показано проникновение специалистов РЭБ КСИР в командный центр армии США, одно из многих доказательств в поддержку замечаний генерала Гаджизаде», — сообщает иранское государственное агентство Fars News. «В ролике американский беспилотник начинает работать со сбоями и совершает жёсткую посадку в пустынной местности в 10 километрах от своей базы. Американские военные не сбивают неуправляемый БПЛА, так как не знают, кто управляет им, после крушения они посылают самолёт, который и разбомбил беспилотник. Видеозапись, показывающая проникновение в систему управления американского шпионского БПЛА, была записана следящим за ним дроном Корпуса Стражей Исламской Революции», — говорится в сюжете. Иран собрал коллекцию американских БПЛА «Иран собрал уже целую коллекцию американских беспилотников, в их числе Scan Eagle, Raptor, MQ-9. Диапазон различных типов американских беспилотных летательных аппаратов, сбитых Ираном, в настоящее время составляет десяток, и он начал воспроизводить их сразу после проведения реверс-инжиниринга (обратное проектирование — исследование готового устройства с целью понять принципы его работы). Несколько эскадрилий этих боевых дронов вовсю участвуют в военных миссиях Тегерана. В прошлый четверг начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери подчеркнул, что Иран вместе с Россией и Турцией считают, что иностранные силы, которые были размещены в Сирии без какой-либо координации с Дамаском, должны покинуть разрушенное войной государство. Иран, Россия и Турция как государства-гаранты призвали к выводу сил, которые присутствуют в определенных частях Сирии без координации с законным правительством САР и оккупировали некоторые регионы, сказал генерал Бакери, ссылаясь на развертывание американских сил в восточной части Евфрата в Сирии. Высшее командование Ирана выступило с заявлением в ходе совместной встречи с министрами обороны России и Турции (генералами Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром) в курортном городе Сочи в России». Читайте также: Корабли Ирана встретили ракетными пусками авианосную группу США

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Сирия: после прихода армии России шейх призвал сирийцев бежать из зоны оккупации США (ВИДЕО)

После прибытия российских военных, открывших коридоры для выхода, шейх Абдель Азиз Диаб из племени Баггара обратился к сирийцам, призвав их без страха покидать американскую зону оккупации Сирии, в которой жизнь простых людей давно превращена в настоящий ад. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. «Я шейх Абдель Азиз Диаб, из племени Баггара. Братья и сестры из лагеря Рукбан! Наше сирийское государство с помощью России открыло два безопасных коридора, чтобы вернуть вас к вашим домам и вашим семьям. Не бойтесь, возвращайтесь через них. Все здесь ждут вас скорее домой, на нашу Родину». Читайте также: Ад у базы США в Сирии ликвидируют русские «Тайфуны» и спецназовцы (ФОТО)

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18+ В Африне прогремел взрыв, пострадало более 10 человек

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