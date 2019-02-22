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Путин – один из нас. Никита Кричевский

18:59. 22 февраля 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

О Послании Президента Федеральному Собранию

Экономист и публицист Никита Кричевский в студии радио «Комсомольская правда» обсуждает главные тезисы Послания Президента Федеральному Собранию и дарит за лучшее смс свою новую книгу «Истоки государственного лицемерия» издательства «Концептуал», ставшую лидером продаж в книжных магазинах.

Какие предложения внёс Владимир Путин? Сделают ли так, чтоб мы жили лучше? Снизятся ли ставки по ипотеке? Будут ли введены ипотечные каникулы? Кому помогут погасить ипотеку досрочно? Помогут ли предложенные меры повысить рождаемость? На кого они рассчитаны: на столицу или провинцию? Где государство возьмёт на это деньги?

Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Почему возникла спешка с проведением пенсионной реформы? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:

Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Радио «Комсомольская правда»

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-odin-iz-nas-nikita-krichevskiy

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