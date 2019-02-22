О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
08:44. 22 февраля 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» мы обсудили послание президента Федеральному Собранию.
Хронометраж:
00:00:21 – Послание президента направлено внутрь страны
00:04:58 – Ипотечное кредитование под 1%
00:07:32 – Цели прекрасные, но каков механизм реализации?
00:18:50 – О новых ракетах и ответном ударе
00:26:02 – О новейшем вооружении Российской Армии
00:31:28 – Пришло время менять экономические подходы
P.S. Предыдущие эфиры программы:
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
- Арест в Совете Федерации: случай или тенденция
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100853