О выступлении Путина перед Федеральным Собранием

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» мы обсудили послание президента Федеральному Собранию.

Хронометраж:

00:00:21 – Послание президента направлено внутрь страны

00:04:58 – Ипотечное кредитование под 1%

00:07:32 – Цели прекрасные, но каков механизм реализации?

00:18:50 – О новых ракетах и ответном ударе

00:26:02 – О новейшем вооружении Российской Армии

00:31:28 – Пришло время менять экономические подходы

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100853