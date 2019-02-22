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Нас использовали в качестве пешек

23:59. 22 февраля 2019 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:


В завершении истории с провалившимися на Гаити американскими ЧВКшниками.
После того, как их выдворили из страны, один из ЧВКшников, Крис Осман (бывший морской котик, с десятками командировок в зоны локальных конфликтов), разразился откровениями по поводу произошедшего.

Осман заявил, что он обеспечивал работу по обеспечению безопасности "для людей, которые напрямую связаны с нынешним президентом Гаити.
«Нас использовали в качестве пешек в публичной борьбе между ним и нынешним премьер-министром Гаити», – сказал 44-летний Крис Осман в своем посте в Instagram в пятницу . «Мы не были освобождены, мы были фактически спасены».
Это подразумевает первоначальное предположение, что "крокеры" въехали в страну нелегально, с помощью администрации президента Гаити, которая заказала "вооруженную защиту", а также намекает на то, что внутри гаитянской "власти" идет внутренняя борьба, связанная с протестами в столице.

По словам полицейских, Осман был одним из пяти американцев, двух сербов и одного гаитянца, которых в воскресенье остановили на контрольно-пропускном пункте полиции Порт-о-Пренса, когда они ехали на двух автомобилях без номерных знаков. Отвечая на вопрос, полиция сказала, что мужчины – у которых были винтовки AR-15, пистолеты, различные ножи, спутниковые телефоны и другое тактическое снаряжение – утверждали, что находились на «правительственной миссии» до того, как их взяли под стражу.

Осман был идентифицирован вместе с Кристофером МакКинли (который также известен как Кристофер Хебен), 49 лет, также бывший морской котик; Кент Крукер (он же операционный директор ЧВК Крокер Партнерс), 52 года, бывший летчик корпуса морской пехоты; Талон Бертон, 52 года, бывший военный полицейский и охранник Государственного департамента; и Дастин Порте, 42 года, президент компании со штаб-квартирой в Луизиане Patriot Group Services, Inc.

Трое других в группе были Владе Янквич, 41 год (его сначала ошибочно идентифицировали как русского), и Данило Баягич, 37 лет, оба были гражданами Сербии; и Майкл Эстера, 39 лет, гражданин Гаити.

В среду семеро из восьми человек были освобождены из-под стражи и отправлены обратно в США на самолете, где их встретили сотрудники правоохранительных органов в Майами (Эстере не разрешили покинуть Гаити).
По прибытию в Майями их забрали сотрудники нац.безопасности.
По предварительным данным официальных обвинений им предъявлено не будет.

Представитель госдепартамента сказал, что их возвращение было "скоординировано с гаитянскими властями", но отказался от дальнейших комментариев.

«Иногда жизнь страннее, чем выдумка, и полна сумасшедших приключений. Я жив и вернулся домой. Мы все», – сказал Осман. «Теперь стало известно, что я занимаюсь вопросами безопасности и занимался этим годами. Мои дни работы с кем-либо за пределами США официально закончились, потому что я засвечен по всем СМИ по всему миру».



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4797912.html

Метки: гаити, латинская америка, США, ЧВК

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