Лингвистическое оружие: «Сексизм», «толерантность», «гендер»

«Обычным оружием убивают только однажды, а словом убивают снова и снова…» (с) Чарльз Шапью

«Лингвистическое оружие»

Сегодня всё бо́льшая часть общества начинает осознавать, что средства массовой информации занимаются не столько оповещением граждан о текущих событиях, сколько управлением общественными процессами. И, как и в любой сфере, здесь есть созидательные и деструктивные силы. Одни стараются давать людям такую информацию, которая будет способствовать их нравственному и интеллектуальному развитию, помогают формировать целостные представления о мире. Другие – занимаются тем, что постоянно наводят «тень на плетень», манипулируют и выдают ложь за истину.

Методов обмана бесчисленное множество, но сегодня мы затронем, пожалуй, одну из самых тонких и важных сфер в этой области, которую можно условно назвать «лингвистическое оружие». Мы разберём три наиболее актуальных термина, введение которых в публичный оборот, автоматически влечёт за собой далеко идущие деструктивные последствия: «сексизм», «толерантность» и «гендер». Именно эти слова-обманки представляют в данный момент наибольшую угрозу нашему обществу.

«Гендер»

Для начала разберёмся с термином «гендер», который сегодня уже активно используется не только либеральной прессой России, но и в трудах специалистов в области психологии и даже появляется в отдельных законодательных актах. Само слово «гендер» – иностранное и пришло к нам с Запада. Там этот термин получил распространение в ходе развития феминистского движения, а также концепции защиты прав ЛГБТ.

Единого понятия у этого термина не существует. В той же Википедии вы прочитаете очень размытые формулировки о том, что значит «гендер». Это, кстати, самый главный признак лингвистического оружия, так как отсутствие точной формулировки, объясняющей суть термина, служит основой для постоянных манипуляций при его использовании.

Лингвистическое оружие базируется на введении в публичный оборот новых «терминов» с размытым содержанием.

Тем не менее, общий смысл, вкладываемый в термин «гендер», наиболее часто сводится к словосочетанию «социальный пол». Эта фраза подразумевает, что человек не рождается мужчиной или женщиной, а может самостоятельно выбирать свой пол в ходе взросления и жизни, и это якобы нормально. Это ложь. Пол человека является объективной биологической данностью, и он двоичен: «мужской» или «женский». Любое нарушение половой идентичности является патологией, болезнью или отклонением. Приравнивая патологию к норме, термин «гендер» разрушительно действует на общество, и поэтому его использование недопустимо.

Любой журналист или даже учёный, применяющий в своей речи термин «гендер» без объяснения его лживой сути – либо профессиональный манипулятор, либо обманутый красивыми фразами человек, сам не понимающий того, о чём он рассуждает.

Термин «гендер» приравнивает патологию (нарушение половой идентичности) к норме и потому является примером «лингвистического оружия»

«Толерантность»

Теперь рассмотрим второй активно насаждаемый в России термин – «толерантность». Как и в случае с «гендером», найти его однозначное определение невозможно. Та же Википедия предлагает множество вариантов смыслов, которые могут скрываться за этим словом, при том некоторые из них носят прямо противоположный характер. Например, в медицине это слово обозначает неспособность организма отличать чужеродные органы или противостоять инфекции. А в социологии под толерантностью подразумевают терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.

Но почему нам в СМИ активно навязывают именно «толерантность», а не «терпимость», если по отношению к общественным процессам по смыслу эти слова очень похожи. Дело в том, что у термина «терпимость» есть и противоположное понятие «нетерпимость». Терпимо относиться к иному мнению, образу жизни или поведению можно только до тех пор, пока они не угрожают тебе, твоей семье, и твоей стране. Если же какое-то социальное явление, например, насаждение гендерной идеологии, начинает представлять опасность для общества, то в отношении этого процесса необходимо проявлять нетерпимость и препятствовать его распространению.

В свою очередь, пропагандисты толерантности призывают нас жить по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», то есть не оценивать чужие мнения, не выявлять деструктивные явления, и в целом думать только о себе и не заботиться об обществе. Таким образом, в социальном аспекте «толерантность» – это отсутствие совести, это неразличение добра и зла.

«Сексизм»

Теперь разберём третий термин, основная функция которого стравить между собой мужчин и женщин. Речь идёт о понятии «сексизм». Здесь нам Википедия выдаёт уже достаточно краткое объяснение. Итак, сексизм – это дискриминация людей по признаку пола или гендера. Из этой формулировки мы видим, что «сексизм» является производным от разобранного ранее нами термина «гендер», и как следует из истории, впервые появился он также в рамках феминистского движения в США.

«Ну и что? – скажут некоторые, – бороться с дискриминацией – дело в любом случае хорошее. Какая разница, кто придумал слово?» Однако тот, кто придумал это слово, вложил в него определённый смысл. И раз термин «гендер» отрицает биологические отличия мужчин от женщин, то и производный от него «сексизм» предлагает бороться с дискриминацией по половому признаку под видом того, что биологических различий между мужчинами и женщинами нет. На практике это значит: выступать за то, чтобы женщины служили в армии наравне с мужчинами, чтобы количество женщин-политиков постепенно выросло до количества мужчин, чтобы туалеты у тех и других были общие и так далее.

Почувствуйте разницу:

Феминистки: «Он оскорбил женщину и не уступил матери с ребёнком место в автобусе. Этот мужчина – сексист. Надо бороться с сексизмом!» Результат: Женщины и мужчины воюют друг с другом. Нормальные люди: «Он оскорбил женщину и не уступил матери с ребёнком место в автобусе. Этот мужчина – бескультурен и плохо воспитан. Надо заниматься воспитанием и повышать уровень культуры в обществе»! Результат: Женщины и мужчины объединяются для решения общих проблем.

Регулярное тиражирование в СМИ различных абсурдных обвинений в дискриминации мужчин или женщин переводит общественную дискуссию в ложное русло борьбы за свои личные права. Базовое зёрнышко, из которого вырастает общество, – это не отдельный индивид, а семья, и именно такую категорию как «права семьи» необходимо вводить в юридическую плоскость и продвигать на государственном уровне. В ином случае, отстаивая по отдельности права мужчин, женщин и детей, мы придём к войне всех друг против друга. Этого и добиваются наши недоброжелатели.

Женщинам и мужчинам следует не воевать друг с другом за «свои права», а объединяться и совместно продвигать на государственном уровне категорию «права семьи».

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/lingvisticheskoe-oruzhie/