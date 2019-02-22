Коварная “Автобаза”

Почему торопились уничтожить вполне понятно – после прошлых иранских успехов в этом направлении, программа БПЛА Ирана сделала ощутимый рывок вперед, как за счет своеобразных иранских клонов американских БПЛА, так и за счет доработки БПЛА собственного производства. Это сполна ощутили на себе курды в Ираке. ИГИЛ в Сирии и саудиты и хадисты в Йемене – Иран за счет этих успехов уверенно ворвался в топ-10 стран разработчиков БПЛА, хотя казалось еще недавно ничего не предвещало, так как Иран воспринимался как достаточно отсталая в этом отношении страна. Последние успехи Ирана в разработке баллистических ракет, ударных и разведывательных БПЛА, достаточно наглядно развеивают миф об Иране, как технологически отсталой стране, которая по сути обладает целым рядом передовых военных технологий, которыми обладает достаточно узкая группа стран. Поэтому американцы естественно понимают, что каждый захваченный Ираном БПЛА предоставляет Ирану бесплатный доступ к передовым технологиями, которые КСИР может в течение нескольких лет поставить на службу Ирану.Разумеется, без российских средств РЭБ Иран вряд ли бы смог получить доступ к технологиям современных БПЛА, где США по-прежнему являются мировыми лидерами. Можно предполагать, что и российские специалисты без лишнего шума получили доступ к американским технологиям, которые в теории должны были продвинуть разработку тяжелых ударных БПЛА, где Россия пока что существенно отстает от США, но в ряде компонентов уже частично наверстала это отставание (особенно разведывательных БПЛА, которые достаточно эффективно себя показали в сирийской кампании).Само собой, можно ожидать новой итерации воя в околопентагоновских центрах, что Россия опережает США в средствах РЭБ и надо увеличивать финансирование разработок и модернизации средств защиты и подавления."Дайте нам еще 10-20 млрд. и сразу все наладится", хотя на деле проблеме уже несколько лет и новый факт перехвата контроля над американским БПЛА со стороны Ирана показывает, что их система защиты по-прежнему уязвима и российская технология представляет собой проблему, с которой США обычно не сталкивались, действуя на ТВД, где у противника армии США как правило либо совсем не было ПВО и средств РЭБ, либо же они были основаны на старых советских разработках, которые конечно не могли эффективно противодействовать современным БПЛА.Разумеется, это часть продолжающейся гибридной войны, где Иран показывает, что намеревается и далее оказывать давление на американские силы Ираке с целью вынудить их уход из этой страны. Основная линия поведения Ирана – добиться официального решения властей Ирака о выводе американских войск, чего Иран рассчитывает добиться путем взаимодействия шиитского блока и садристов через Парламент Ирака. При благоприятном течение событий, такое решение может появится уже в 2019 году – источники в парламенте Ирака заявляли, что для проталкивания этого решения потребуется 8-10 месяцев и оно в любом случае последует позже вывода американских войск из Сирии, начало которого намечено на апрель и соглашение о чем уже заключено между Пентагоном и правительством Ирака.Но эти дипломатические процессы конечно не отменят гибридных форм воздействия на американский контингент, где Иран будет показывать, что Ирак это уже не вотчина США, а зона влияния Ирана.