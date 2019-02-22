Интервью с Анатолием Вассерманом. Когда закончится госпереворот на Украине

21 и 22 февраля исполняется 5 лет государственному перевороту на Украине.

К этой дате я решил взять интервью у знаковых украинцев в Москве, чтобы обсудить как такое могло случиться и каковы перспективы завершения государственного переворота.

С Анатолием Александровичем Вассерманом мы встретились в Москве и обсудили все эти темы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HMi_8XNBk1w