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Интервью с Анатолием Вассерманом. Когда закончится госпереворот на Украине

20:57. 22 февраля 2019 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал:

21 и 22 февраля исполняется 5 лет государственному перевороту на Украине.
К этой дате я решил взять интервью у знаковых украинцев в Москве, чтобы обсудить как такое могло случиться и каковы перспективы завершения государственного переворота.
С Анатолием Александровичем Вассерманом мы встретились в Москве и обсудили все эти темы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HMi_8XNBk1w

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