Интервью с Анатолием Вассерманом. Когда закончится госпереворот на Украине
20:57. 22 февраля 2019 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал: brahman
21 и 22 февраля исполняется 5 лет государственному перевороту на Украине.
К этой дате я решил взять интервью у знаковых украинцев в Москве, чтобы обсудить как такое могло случиться и каковы перспективы завершения государственного переворота.
С Анатолием Александровичем Вассерманом мы встретились в Москве и обсудили все эти темы.
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“Знаковый украинец” А. Вассерман ! Ну-ну! ))