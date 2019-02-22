Долгое плавание «Варяга»



Накануне русско-японской войны крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» стояли в нейтральном корейском порту Чемульпо (ныне Инчхонь). Здесь рано утром 27 января Руднев получил ультиматум японского контр-адмирала Уриу с требованием покинуть порт.



В противном случае японцы грозили открыть огонь по русским кораблям прямо в порту, что было грубым нарушением международного права.



Руднев объявил команде, что «никакого вопроса о сдаче не может быть. Мы не сдадим ни крейсера, ни самих себя, сражаясь до последней возможности. Исполните ваши обязанности точно, спокойно, помня, что каждый снаряд должен нанести вред неприятелю». Стоявшие на рейде иностранные корабли, салютовали русским героям, шедшим на верную смерть.







Руднев выводит «Варяга» и «Корейца» с внутреннего рейда на внешний



Без четверти 12 японская эскадра, состоявшая из шести крейсеров и восьми миноносцев, атаковала русские корабли. Всю силу огня японцы сосредоточили по «Варягу».



Ожесточенный бой длился около часа. Руднев, раненый в голову, оставался на капитанской рубке.



Метким огнем русские моряки потопили японский миноносец, нанесли серьезные повреждения японскому флагману «Асама» и еще двум крейсерам. У японцев выбыло из строя 230 матросов и офицеров. Потери русского экипажа составили 122 человека убитых и раненых.



Во втором часу дня израненный «Варяг», получивший 5 подводных пробоин, вернулся в порт непобежденным.





«Варяг» с сильным креном возвращается в порт



Ввиду неисправимых повреждений совет офицеров принял решение затопить крейсер, а канонерку взорвать.



В 3 часа 30 минут был открыты кингстоны и через три часа «Варяг», легши на левый борт, погрузился в море.





Затопленный «Варяг» в Чемульпо, 10 февраля 1904 года





Взрыв «Корейца» на рейде Чемульпо



Моряки «Варяга» и «Корейца» вернулись на родину через нейтральные порты. Офицеры и матросы были награждены Георгиевскими крестами IV степени. Капитан 1-го ранга В.Ф. Руднев получил орден св. Георгия 4-й степени, чин флигель-адъютанта и был назначен командиром строившегося в Петербурге эскадренного броненосца «Андрей Первозванный».



Даже японский император почтил Руднева за его подвиг орденом Восходящего солнца.



Подвиг «Варяга» совершился на глазах у всего мира. В порту Чемульпо находились итальянский, французский, английский, американский военные корабли. Официально их задача состояла в обеспечении нейтралитета Кореи. Но «миротворцы» получили указания от своих посольств: не вмешиваться.



Однако разыгравшуюся перед ними драму иностранные моряки оценили по достоинству. Провожали «Варяга» в бой с оркестром, как на парад, а при возвращении чествовали, словно победителей.



По миру мгновенно разлетелось известие о русских героях. Люди искренне сочувствовали нашим воинам, зарубежная пресса переполнилась дружескими публикациями. Поэта Рудольфа Грейнца настолько восхитил подвиг «Варяга», что он, находясь под свежим впечатлением, написал стихотворение «Auf Deck, Kameraden» («На палубу, товарищи»).



Оно было напечатано в журнале «Югенд» уже 25 февраля 1904 года.





Страница мюнхенского журнала «Jugend» с текстом стихотворения Рудольфа Грейнца «Варяг»



Рудольф Грейнц (1866-1942) — австрийский писатель и поэт. Сын строительного советника. Писал популярные романы, рассказы и юморески о жизни, истории и традициях Тироля.



Всего им написано около сорока романов, а также множество стихотворений о деревенской тирольской жизни.



Российским читателям Грейнц известен по книге Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка», где с большой иронией описана открытка с виселицей, на которой повешен сэр Эдуард Грей (министр иностранных дел Великобритании, один из главных виновников Первой мировой войны) и приведены стихи про эту виселицу, взятые из книги Грейнца «Железный кулак».



Супруга известного профессора-германиста Ф.А. Брауна Евгения Михайловна Студенская перевела его на русский язык и в апреле опубликовала в «Новом журнале иностранной литературы».

Наверх вы, товарищи, все по местам!

Последний парад наступает!

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!

Пощады никто не желает!



Все вымпелы вьются, и цепи гремят,

Наверх якоря поднимая.

Готовятся к бою орудия в ряд,

На солнце зловеще сверкая.



Из пристани верной мы в битву идем

Навстречу грозящей нам смерти,

За Родину в море открытом умрем,

Где ждут желтолицые черти!



Свистит, и гремит, и грохочет кругом.

Гром пушек, шипенье снарядов,

И стал наш бесстрашный и гордый «Варяг»

Подобен кромешному аду!



В предсмертных мученьях трепещут тела,

Вкруг грохот, и дым и стенанья,

И судно охвачено морем огня, —

Настала минута прощанья.



Прощайте, товарищи! С Богом, ура!

Кипящее море под нами!

Не думали с вами еще мы вчера,

Что нынче уснем под волнами!



Не скажут ни камень, ни крест, где легли

Во славу мы русского флага,

Лишь волны морские прославят одни

Геройскую гибель «Варяга»!



Евгения Михайловна Студенская (1874-1906) — русская поэтесса и переводчица. Из семьи почетного лейб-медика двора Его Императорского Величества Михаила Марковича Шершевского.



До 1901 г. публиковалась под девичьей фамилией, а затем под фамилией, которую приняла от первого мужа — Студенская. Переводила немецких, итальянских английских поэтов. Талант ее в полной мере не успел раскрыться. Ухаживая за больным мужем, Евгения Михайловна заразилась от него туберкулезом и умерла в расцвете лет.



Нетрудно увидеть, что Грейнц (а соответственно, и его переводчица) отошел от реальной картины случившегося — у него «Варяг» погибает в бою и тонет в море. Несмотря на это обстоятельство, стихотворение сумело передать главное — дух самоотверженного подвига русских моряков.



Музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка А.С. Турищев положил слова на величественную мелодию. Родилась песня — боевая, зажигающая сердца, торжественная.



Алексей Сергеевич Турищев (1888–1962) — русский музыкант, воспитанник 12-го Астраханского гренадёрского полка.



В 1904 г. потрясенный героической гибелью крейсера «Варяг» Турищев выиграл конкурс на лучшую песню-марш для встречи героев в Москве, в присутствии Государя Императора Николая II.



Он сделал инструментовку для духового оркестра и хора и получил право дирижировать первым исполнением «Варяга» на перроне Курского вокзала. В дальнейшем Турищев принял участие в Первой мировой и Гражданской войнах. В 1918-1957 гг. был преподавателем и директором Пензенского музыкального училища. Во время Великой Отечественной войны опекал эвакуированных в Пензу воспитанников Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.



Впервые песня «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» была исполнена на торжественном приёме, устроенном императором Николаем II в честь офицеров и матросов «Варяга» и «Корейца».

Плещут холодные волны,

Бьются о берег морской,

Носятся чайки над морем,

Крики их полны тоской.

В России была создана и другая песня о «Варяге», даже раньше, чем последовал поэтический отклик из Германии.Слова написал банковский служащий Я.Н. Репнинский, а музыку подобрал студент Юрьевского (Дерптского) университета Ф.Н. Богородицкий при содействии регента Ставропольского кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери В.Д. Беневского:



Текст этой песни полностью соответствовал реальным событиям:

…Сами взорвали «Корейца»,

Нами затоплен «Варяг».

Братья, вспомянем героя,

Наш адмирал и отец,

Спит на дне бурного моря

Отчизну любивший боец.



Его все матросы любили,

Честно свой долг исполнял,

Смерти глядел в глаза прямо,

Трусов всегда подбодрял.

Мелодия песни «Плещут холодные волны» (имевшей неофициальное название «Кореец», в отличие от «Варяга» Грейнца и Турищева) неоднократно использовалась в других песнях.Особенно известна песня неизвестного автора «Братья, вспомянем героя», посвященная памяти адмирала С.О. Макарова.



Но песня на слова Грейнца значительно превзошла ее по популярности. В отличие от печального произведения Репнинского и Богородицкого, она была бравурной, бросала дерзкий вызов врагу и самой смерти. Ее запели знаменитые артисты — Надежда Плевицкая и другие.



Моряки подхватили «Варяг» в качестве марша. Песня передавалась из уст в уста, при этом в ее текст вносились маленькие изменения. Сгладилось неудобопроизносимое «вкруг грохот», вместо этого вставили «гром пушек». А в последнем куплете «прославят одни» заменили на «прославят в веках» — в ущерб рифме, зато строка звучала торжественнее, эпичнее.



Но вот началась Первая мировая война. В эти годы русские моряки совершили немало подвигов, но… исполнять «Варяга» стало неэтично. Ибо в этой войне Япония стала союзницей России.



В 1916 году японцы согласились вернуть несколько русских крейсеров, доставшихся ей в прошлой войне.



В том числе и «Варяга», которого японцы незадолго перед тем подняли со дна, отремонтировали и поставили себе на службу под именем «Сойя». Царское правительство возместило лишь расходы по ремонту. Как после этого можно было петь про «желтолицых чертей»?





Японцы подымают бывший русский крейсер «Варяг», Чемульпо, 1905 год







«Варяг» снова поднял русский флаг. После трудного плавания вокруг Африки крейсер достиг родных берегов и был включен в состав флотилии Северного Ледовитого океана. Его привлекали к участию в операциях по конвоированию транспортных караванов из Англии и Америки в Россию.



В молодой стране Советов песня о «Варяге» еще долго не удостаивалась официального признания. Ведущие советские коллективы ее в свой репертуар не включали. Однако она звучала в матросских кубриках, корабельные оркестры наигрывали его под маршировку. Песня стала «народной»:

Лишь волны морские прославят в веках

Геройскую гибель «Варяга»…



А настоящий крейсер «Варяг» погиб вовсе не в Корее и не в бою. В феврале 1917 года его поставили в Англии на ремонт, там его и застигла революция. Платить за ремонт советское правительство отказалось, и английские власти конфисковали корабль.





Впрочем, устаревший крейсер-герой для британского флота оказался без надобности. «Варяг» стоял и ржавел на приколе.



В конце концов, англичане продали его немцам на металлолом. Однако судьба избавила легендарный крейсер от унизительной разделки чужеземными руками. В 1925 году, когда «Варяга» буксировали в Германию, он попал в бурю в Ирландском море и затонул вблизи шотландского города Лендалфут.



Большинство экипажа «Варяга» надолго пережило своего командира и свой корабль. В 1954 году 45 ветеранов легендарного боя в порту Чемульпо было награждено медалью «За отвагу».









«Варяжцы» Ф.Ф. Семёнов (слева) и И.Н. Шутов (справа)



Использованы материалы: Валерий Шамбаров «Песни Царской России, плененные большевиками».





Сергей Цветков,

историк