Для какой страны готовит свои кадры ВШЭ?

Источник: ИА Regnum @ Александр Халдей

Либеральная «элита» России довольна своим статусом колониальной обслуги глобалистов.

Не могу пройти мимо статьи доктора политических наук Владимира Павленко о связи ВШЭ и ЦБ РФ «От Кузьминова до Уолкера: почему затрещали швы ликвидационного проекта?». Очень качественный и глубокий материал, содержащий много деталей, проливающих свет на то, как глобальная либеральная элита организует работу на перспективу. Вскрыт механизм вплетения российской либеральной элитной группы в этот проект, роль ВШЭ, его связь с глобальными банковскими институтами.

Статью надо внимательно читать всю целиком, причём не всем, а лишь умеющим ценить детали. Тем, кому и так всё в этом мире «понятно», даже читать не стоит — да они дальше первых пяти строк и не пойдут.

Тем, кто пойдёт дальше, стоит, среди много прочего, обратить внимание на такой тезис автора: ВШЭ — это калька с ЛШЭ, Лондонской школы экономики. Ну, это, понятно, для либералов Лондон — «это наше всё». И поскольку убеждения ныне правящей либеральной группы складывались в конце 70-х — начале 80-х, а сейчас они уже слишком стары, чтобы менять взгляды и переучиваться, то они впитали насаждаемую тогда идею, что международная кооперация — это самый рациональный путь к увеличению прибыльности бизнеса, а если так, то для того, чтобы эта кооперация была лучше всего организована, должно возникнуть мировое правительство для организации этого мира.

И, следовательно, задача России — способствовать становлению мирового правительства, и в соответствии с ролью соучастника глобального миростроительства этим определяется круг задач российской элиты. Она — проводник идей глобального центра управления на своей территории. Часть от целого. А так как конфликт части и целого есть безумие, то для наших глобалистских либералов безумием является всякое движение в сторону от этого курса. Всякая линия на суверенитет (отпадение от лондонско-вашингтонского целого) есть безумие, подлежащее пресечению.

В связи с этой идеей ЦБ РФ встроен в мировую финансовую систему, а ВШЭ — в мировую систему подготовки кадров для глобальной элиты. «Поэтому если упомянутая ЛШЭ обслуживает интересы — не национальные, а транснациональные и глобальные — собственной элиты, то ВШЭ — иностранной, в интересах, по рецептам и под контролем которой и готовит колониальные управленческие кадры».

Umezo KAMATA Лондонская школа экономики

И тут стоит остановиться и глубже поразмыслить над этим тезисом.

Есть ли у нашей элиты национальные цели? Понимаемые не как служение наднациональному проекту, а как свои собственные цели, достижение которых жизненно необходимо элите?

Для ответа на этот вопрос надо слушать не заявления элиты, а смотреть на систему организации образования, ибо именно там элита готовит кадры для своей стратегии. И мы увидим, что в стране есть мощнейший центр подготовки и индоктринации (промывки мозгов) армии будущих менеджеров глобальной элиты. Это центр подготовки получает мощнейшее в стране государственное финансирование, и его руководство приглашается на правительственные заседания по важнейшим внутриполитическим вопросам. То есть ВШЭ обладает определённым влиянием на принятие стратегических решений.

И в то же время в стране нет ни одного центра с альтернативной платформой. Отдельные академики РАН, оппонирующие ВШЭ, есть, а поддерживаемых государством исследовательских и образовательных учреждений нет. Российская элита, находясь в жесточайшем конфликте с Лондоном и его гнездом мировых элитариев, ставит перед собой лондонские цели и готовит кадры по лондонской системе приоритетов. От формы процесса обучения до его содержания.

То есть концептуально российская либеральная элита видит себя частью лондонской идеи. И хочет быть у неё на услужении. Эти идеи существующая элита отстаивает, обосновывает тенденциозно сконструированной аналитикой и всячески транслирует во власть. То есть по тому, как элита выстроила систему исследований и подготовки национальных кадров, мы видим, что своих национальных целей у неё нет.

Теперь посмотрим, есть ли у нашей либеральной элиты свои глобальные цели. Это также легко определить по тому, есть ли в России интеллектуальные центры, работающие по такой программе. Ни исследований, ни системы подготовки кадров, ориентирующих выпускников на глобальную экспансию российского бизнеса, ни подобным образом созданных учебных программ в России нет. Мы не готовим кадры для глобальной миссии. По-прежнему все учебники экономики — это копирайт англосаксонских учебников для ЛШЭ и подобных ей учебных заведений. То есть это канал распространения западной псевдонаучной пропаганды, а не место обучения национальной элиты умению вести своё собственное хозяйство.

Tiffany Bailey Economics

Доктрина либералов проста: поскольку солнце встаёт на Западе, то наша задача — занять своё место в толпе поклонников этого культа, а либералам — среди касты жрецов этого культа. То есть доктринально, концептуально и интеллектуально наша система образования не только глубоко вторична и провинциальна, но она настроена на защиту системы иностранного мирового господства, а не на защиту от этого господства.

Это как если бы в Великую Отечественную Иосиф Сталин использовал советы офицеров Генштаба, ориентирующихся на цели Вермахта и НСДАП.

Не иметь интеллектуальных центров с альтернативной повесткой и разработанной проблематикой очень опасно. Власть может как угодно быть солидарной с либералами, но на всякий случай, если что-то пойдёт не так, стоит иметь альтернативу. План «Б». В России же никакой альтернативы по идеологическим причинам не допускается. И при этом у нас в Конституции записан запрет на официальную идеологию. По факту этот запрет не соблюдается. Идеология по умолчанию самым жёстким образом определяет структуру исследовательского, информационного и интеллектуального контура власти.

Элита России не субъектна, она, оставаясь либеральной, не ставит перед собой ни национальных, ни глобальных целей. Это с неизбежностью ведёт её к поражению и утрате элитных позиций. Участие в войне, где ваша цель — помощь вражескому генштабу, не может привести ни к чему иному. И чем дольше ситуация останется без изменений, тем больше будут национальные потери России. Мы больше не можем существовать, полагая себе роль винтика в чужом проекте. Именно этим вызван нарастающий кризис либералов, влекущий за собой их изоляцию от власти и утрату ресурсов.

Действительно, нет смысла тратить деньги на поддержание очага либерализма в стране, воюющей с мировым либерализмом. Для контактов с ключевыми мировыми либеральными группами можно создать менее затратные каналы. Если ВШЭ нужны лишь для картинки для Запада, типа, «а у нас такое тоже есть», то это, во-первых, не стоит делать за такие огромные деньги, и, во-вторых, надо создать альтернативную ВШЭ национальную экономическую школу. Чтобы, когда придётся резко менять доктрину, в стране были кадры, умеющие этой доктриной пользоваться. И это уже вопрос не симпатий элиты, а её физического выживания.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100804