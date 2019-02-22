Девочки-дизайнеры в Феодосии
09:29. 22 февраля 2019 Просмотров - 188 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
"Девочки-дизайнеры" добрались до Феодосии и "творчески", как они умеют, поздравили жителей города с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Уже "традиционно" для "девочек-дизайнеров", жителей города поздравили солдаты и офицеры вермахта позирующие на фоне захваченного в 1941 году города.
Как пишет Форпост https://sevastopol.su/news/poziruyushchie-fricy-pozdravili-feodosiyu-s-dnem-osvobozhdeniya, плакаты появились в рамках указания местных властей предпринимателям – украсить город к праздничной дате.
Получилось то, что получилось.
После того, как разразился скандал, компроментирующие фотографии срочно вырезали из плаката (рука-лицо), что также оставило незабываемые впечатления.
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Только не нанимай на это дело полных идиотов (с) Snatch!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4795898.html