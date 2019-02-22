Бред Сивой Кобылы

Он скорей царицу будит;

Та как ахнет!.. «То ли будет? —

Говорит он, — вижу я:

Лебедь тешится моя».



(А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»)



Доколе жить в неправде будем читатель? Сердце кровью обливается, глядя на то, чему деток наших учат откровенные дебилы, русского языка не ведающие. Что за нация промеж нас затесалась, сама в глупости и мерзости порожденная, ими же все вокруг себя поражающая?

С виду люди, как люди, а присмотришься к ним – паразиты человеческие, кровь сосущие с народа моего и кровь же эту, своей гнусностью поганя. Все извращено, все изгажено, все оболгано и не на чем взгляду осмысленному остановиться. И лишь историк здесь копошится червем навозным, создавая из дерьма мифологию, которую сам же за науку почитает, украшая себя академическими мантиями полусумасшедших идей, рожденных в компостной яме человеческого тщеславия.

Все, совершенно все, нужно пересматривать в нашем прошлом, а историю отвергнуть как науку совсем и бесповоротно, отнеся ее в разряд умственного помутнения и психического заболевания. Да и вернуть ее тем, кто ее создал на базе Торы, исТорией назвав, ни мало не стесняясь собственной дремучести. И не следует понимать, что «всемогущие евреи» опять отключили воду в кране, а потому негде припасть к воде иссохшими губами человеку страждущему. Все гораздо проще: живут промеж нас русских, такие же русские, да только выбравшие себе эксплуатацию прошлого ради безбедного существования. Политологи, идеологи, попы и прочая сволочь настолько запутали нашу былину, что начав самостоятельно разбираться в ней, понимаешь, что делалось это специально и ради того, что бы содержать все это кодло.

Вот иной раз спрашиваю у служителей архива:

- Отчего не публикуете материал? Нет же никакого грифа секретно на нем, а только карандашиком помечен крестик.

А они, молча пальцем вверх показывают, мол, негласное указание дали.

- Кто дал, Путин, Медведев, может Собянин осмелился?

Нет, говорят, РПЦ, и местного попа называют по полному его титулу. Так вот, кто в архивах наших правит! А я грешным делом ФСБ чуть не обвинил.

Посмотрите, какое безобразие на наших глазах происходит!

В Армавире усилиями отца Павла - священника Свято-Троицкого собора, заведующего кафедрой Армавирского православного социального института - издана одна из сказок Александра Сергеевича Пушкина. Тираж – 4 тысячи экземпляров, предполагаемый круг читателей – учащиеся воскресной школы при храме. Один из главных героев сказки – работник Балда. Его оппонентом, однако, является не поп, а купец - "Жил был купец Кузьма-Остолоп / По прозванью Осиновый Лоб".

Вот откуда армавирский поп вытащил свой вариант пушкинского текста? Оказывается есть на то основания. Именно в таком виде – "Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде" – пушкинская сказка впервые увидела свет в 1840 году в журнале "Сын Отечества". Замена попа на купца была произведена Василием Жуковским – "который понимал, что без этих изменений произведение просто не будет опубликовано" церковной цензурой. То есть первая публикация пушкинской сказки в ее истинном авторском варианте была посмертной, как в случае «купца», так и в случае «попа».

Авторский вариант, собственно, "Сказки о попе…" (автограф "болдинской осени" 1830 года ныне хранится в Пушкинском доме РАН) увидел свет лишь в 1882 году, но рукопись имеет четкую датировку рукой самого Пушкина. И в ней никакого купца нет, а есть «поп, толоконный лоб»

Тем не менее, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси Владимир Вигилянский поддержал публикацию отца Павла – подчеркнув, что "священник перепубликовал памятник литературы, внес свой вклад" в её изучение. "Если это была воля Пушкина и наследника, который был издателем и выпускал его неопубликованные вещи, то отец Павел ничего не нарушил".

Простите, а каким образом мог выразить свою волю Жуковскому Пушкин, если на момент публикации по официальной версии его жизни, он уже более как три года был мертв после дуэли на Черной Речке?

Прав был Александр Сергеевич, описывая отношения попа и Балды, ой, как прав.

Вы даже представить не можете, какое количество артефактов хранится в запасниках музеев, противоречащих поповской версии истории мира.

В «Исследовании догматического богословия» Толстой разоблачает бесчеловечный характер «вероучения» церквей, которые, претендуя на исповедание христианства, веками внушали весьма широким и доверчивым массам, что человек порочен, слаб, что он не в силах справляться с грехами и соблазнами без особых услуг особых людей своей церкви: наставничества, богослужений, молитв. Толстой делает вывод, что такое церковное научение претит и букве, и духу христианского учения, требующего исповедания веры делами милосердия, нестяжания, любви к врагам, непротивления злому, а не полуязыческим колдовством икон, «таинств», культами, устраиваемыми вокруг святых и их останков. Всё это изуверство не допускает положительного к себе отношения, ибо, как подчёркивает Лев Николаевич, «под корень подсекает всё, что есть лучшего в природе человека».

Да ладно бы, куралесили одни попы, чья бестолочь вошла в народные поговорки и пословицы! Беда в том, что с ними в упряжке еще и ученые.

Коренной и главный порок науки в современном собственническом мире состоит в том, что обменявшая совесть на дипломчик интеллигентская сволочь, формирующая пресловутое "научное сообщество", помогает правительствам держать обитателей их государств в идеологическом и экономическом рабстве у капиталистов, попутно подводя оправдания и под факт существования и деятельность самих правительств с их аппаратом насилия и репрессий. В этом ученые солидарны с церковью, которая живет обманом со времен Константина Великого, известного на Руси, как Дмитрий Донской, который ввел апостольское христианство в результате победы на Куликовом поле. А дальше пошло-поехало. Ложь стала официальной доктриной «христианских» (а на деле жидовствующих, то есть ждущих Конца Света) религий.

Вот скажи мне читатель, где находятся реки Тигр и Ефрат? Знамо, где, ответишь ты, еще со школы знамо. А иные, еще при СССР учившиеся, вообще безапелляционно заявят, мол, советская наука, самая честная наука в мире, потому, что без попов мы в СССР жили и на них внимания не обращали. Ой, ли, господа, защитники Советского Союза? Все ли так, как вы говорите? А зачем в КГБ отдел был по работе с попами? Не мыслите примитивно, «атеистический» СССР эксплуатировал христианство, как ныне Зюганов родноверие. И Тигр с Ефратом на Ближнем Востоке их вполне устраивал.

А вот летописи говорят иное. Был такой автор, отнесенный позже историками во времена «античности». Звали его Руф. Вот чего он пишет про Тигр и Ефрат: «Сами эти реки стекают с гор Армении и на пути РАСХОДЯТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА НА БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ… Эти же реки, вступив в области мидян и гордиев, НАЧИНАЮТ СХОДИТЬСЯ БЛИЖЕ… Ближе всего они сходятся на той равнине, которую жители называют Месопотамией… Они же через земли вавилонян прорываются к КРАСНОМУ (то есть ЧЕРМНОМУ(красивому) — прим к.К.) «…» Путь там идет СТЕПЬЮ. Она между Евфратом и Тигром ТАК ТУЧНА И ОБИЛЬНА, что, говорят, скот там сгоняют с пастбищ, чтобы он не погибал от перенасыщения».

Мне приходилось бывать в тех краях с автоматом Калашникова на продолжительных экскурсиях и я хочу отметить, что современные Тигр и Ефрат, в местах, куда их поместили историки, никак не похожи на описание Руфа. Начнем с того, что никаких пастбищ там нет, а есть Сирийская пустыня, где от переедания можно погибнуть только на складе гуманитарной миссии ООН, реки не впадают в Красное Море, а сливаясь образуют реку Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив, а не в Красное Море. Ее длина 156 км. То есть это вообще только названия, перенесенные в эту местность из другой части земли, во времена создания в 19 веке Диснейленда в палестинской пустыне под названием Израиль. Вот так – Диснейлен «Израиль» - парк отдыха для идиотов.

А вот на другом конце Земли есть Междуречье великих рек – Волги и Дона, ныне впадающих в Азовское и Каспийское моря. Так было не всегда, про что я писал в работе «Вниз по Волге», рассказывая, что сейчас в России течет не совсем Волга, а больше Кама. Историкам давно известно, что Волгу в летописях часто именовали ТИГРОМ, а название Дон это вообще не название. Правильно именуется эта река Тихий Дон, где слово дон на древнерусском означает любую реку, а не именно эту. Днепр – дон порожистый, Днестр – дон струящийся, Донец – просто речник. Ефрат же означает покой, тишину. Вот вам и Ефрат дон – Тихий дон.

Сразу становится понятно — о чем на самом деле говорит Руф. Он описывает Междуречье великих рек — Волги и Дона. Они действительно вытекают примерно из одной местности, Затем расходятся, охватывая огромные пространства. В южной части — знаменитые плодородные Донские степи. Где в самом деле нужно оберегать скот от переедания. А затем сходятся, как и описано у Руфа, на близкое расстояние в районе Большой Излучины. Здесь, кстати, и прорыли в XX веке Волго-Донской канал. Затем Волга и Дон расходятся. Волга идет в Каспий. А вот Дон действительно впадает в залив ЧЕРНОГО МОРЯ, называемый сегодня Азовским морем. Черное море и есть Чер(м)ное море, упомянутое Руфом.

А дальше вспоминаем А.С. Пушкина:

- Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана.

То есть через Азовское море, мимо Крыма-Буяна, через Керченский пролив, к царю-султану в гости.

Посмотрите, на князя Гвидона из этой же сказки. Имя его значит Гови – корова, вол и дон – река. Князь Волги, или волжский князь, сиречь новгородский, поскольку Господин Великий Новгород это совокупность городов Золотого Кольца России, стоящих на берегу Волги-Тигра. Кстати, и Тигр имеет свое объяснение: это тигль или горн в котором раскалено Солнце-Ра (Тиг-Ра) Он как водораздел мира, на востоке всходит солнце – желтая полоса, Волга его раскаленный зенит, а на западе заходит – черная полоса.

Я ведь по матушке своей тоже Гвидон, не гляди, что франк русский. Вот тут и вспоминается, как князь сей царевну Лебедь встретил в море Чермном, то есть Красном, сиречь Красивом.

Одно из названий моря этого Понт. То есть Лебедь. Лебединое море, из пены которого рождена Афродита, она же Венера, она же Мария Магдалена, она же Вера – это Понт или Пант. Лебедь самый распространенный герб Русско-Ордынских родов Великой Империи. Поляки по сей день господ, панами называют, потому, что на гербах их карет Лебеди были изображены. Пан это Лебедь, а панна – Лебедушка. А еще ранее Русь звалась Страной Лебяжьей или Беловодьем. То есть страной где на водах плывет Лебединая Вера, данная нам от крещения Исуса.

Татищев говорил, что славяне, идя с востока на запад, покорили, в частности, сарматское племя РУСОВ и переняли их имя РУСЫ, «которое на их сарматском языке значит ЧЕРМНЫЙ» Итак, слово РУССКИЙ означало когда-то ЧЕРМНЫЙ, то есть КРАСНЫЙ или КРАСИВЫЙ. Вспомним далее, что Черное море называлось также Русским морем, так что все перечисленные выше эпитеты означают не что иное, как КРАСИВЫЙ народ, который дал миру все «библейские» названия. Зови себя, как хочешь, читатель: лебедь, рус, красавец, чермной, пан или вообще понт и знай, что все это означает волгарей, гвидонов, пришедших в иные края с берегов матери Волги – Тигра. А попы волохатые с их калеками историками, вылезли из сирийской пустыни, где никогда и ничего былинного не происходило, да и происходить не могло.

Хочу рассказать читателю и о Вселенских церковных соборах, на догмы которых опирается современная «христианская» церковь.

Сегодня считается, что Вселенских соборов в эпоху единства христианской церкви — то есть до разделения церквей — было семь. Последний из них — Седьмой, он же Второй Никейский, датируется скалигеровской хронологией 783–787 годами н. э. Этот собор знаменит тем, что на нем епископы постановили считать Исуса Христа Сыном Бога и писать его имя с двумя И. Вот так – Иисус. До этого собора Христос был просто пророком. То есть на Никейском соборе произошел факт, коренным образом поменявший христианство: пророк стал сыном Бога.

Интересно взглянуть на истинные даты проведения этого собора, ведь реальная жизнь Христа 1152-1185 гг. нашей эры или 12 век. А это значит, никакого христианства во времена Никейского собора просто не могло быть, ведь до появления самого Христа было еще почти 4 века.

Открываем рукописную Палею XVII века из фондов Румянцевского Музея Государственной Национальной Библиотеки России, номер хранения 297. На листе 249 читаем: «А в старых перечнях от Рождества Христова до 7-го собора лет 1296, а от Адама до 7-го Вселенского собора лет 6296». Таким образом, средневековый хронолог четко говорит, что Седьмой Вселенский собор состоялся в самом конце XIII века, считая от Рождества Христова, то есть в 1296 году от Р.Х.!

Вот они «пропавшие» четыре века! Оказывается, никуда не пропадали, а лежат в Румянцевском фонде, да только не публикуются, потому, как директор Государственной Национальной Библиотеки России пальцем вверх тычет, прямо в аналы истории поповской лжи. В самое нагулянное ее мясо. А века между тем не пропадали. Просто монахи-иезуитв Скалигер и Петафиус, чью историю мы сейчас преподаем детям, с целью удревнения истории Ватикана, от даты Никейского собора в 13 веке отняли 4 века и получили 783–787 гг. Причем не просто 400 лет отняли, а 413-415. Разбираясь с их историей, я понял, что они сдвигали даты на круглые цифры, а такими, как 13, 14 и 15 как данном случае, нумеровали свои сдвиги, дабы не запутаться в них самим. И при ссылках в других сдвигах событий в их лживой хронологии вводили в размеры сдвига цифры из других нумераций. Примитивно до жути. Этакий код для переписки между школьницами: Маша дай списать – шама йад сатьспи. Ну, от интеллекта попов я лично давно ничего не ожидаю. Поразительные неучи.

Сегодня вся Турция и Балканы покрыты развалинами «античных» городов. Нас уверяют, что это произошло в 455 г., когда варвары, во главе с королем Гейзерихом, захватили и разграбили итальянский Рим. Зная про основные временные периоды смещения дат в современной истории иезуитами, совершенно очевидным становится, что на лицо имеется второй номерной сдвиг в 1000 лет. То есть к 455 году нужно прибавить 1000 лет и отнять 2. Получаем 1453 год. А это год взятия османами Константинополя-Царь-Града, которое отражено в библии, как покорение земли обетованной Иисусом Навином. Заметьте, что имя Иисус уже пишется с двумя И, то есть прямое подтверждение того, что событие произошло после Никейского собора 13 века, до которого имя это писалось с одной И – Исус.

Сегодня стамбульский археологический музей буквально забит «античностью»: статуи Аполлона, Венеры, Зевса и т. д., обломки «античных» колонн и фризов, «античные» саркофаги. Повсюду в Турции — остатки «античных» театров, крепостных укреплений, башен, акведуков, храмов. Причем развалины встречаются буквально на каждом шагу. Однако приближенное рассмотрение всего этого наследия показывает иное: античность громили дважды. Один раз в 15 веке османы, а потом они же повторно, но уже в 17-18 во времена войн в этих местах. Я совершенно уверен, что период «древних» Рима и Греции не составлял в сумме и 100 лет, а скорее всего по 30-35 лет на брата. И это времена правления Дмитрия Донского (Константина Великого) в Константинополе, а точнее его династии туда усаженной.

Вот смотрите:

1380 год Мамаево побоище или Донское Сражение, она же Куликовская Битва принесщая на Русь апостольское христианство и страхи Конца Света.

1453 год – падение Константинополя от османов вышедших с берегов Волги из Мекки-Казани под предводительство пророка-завоевателя хана Мохамеда. Это его королем королем Гейзерихом иезуиты нарекли.

1463-1380=73

Вот это и есть общий срок существования Древней Греции и Древнего Рима. Какие там Олимпийские Игры в современном исторической исполнении, господа? Бред сивой кобылы. Читайте мою работу «Олимпийский рекорд Христа или число зверя».

Выражение «бред сивой кобылы» используется в том случае, если нужно подчеркнуть совершенную глупость сказанного или написанного. Впрочем, и так понятно, что кобыла ничего вразумительного и дельного сказать не может, даже, если она не сивая, а, допустим, черная или рыжая. Тем не менее, именно сивая кобыла несет ответственность за смысл людских высказываний. Непонятно, за что ее наградили такой ответственностью?

У историков пояснение такое. В древности люди были очень суеверны. Считалось, что приснившаяся во сне сивая кобыла непременно предвещала наяву серьезную ложь или обман. А еще данное выражение дошло до настоящего времени в измененном смысловом состоянии.

Например, слово сивый в старину означало старый, седой. А слово бред произошло от глагола бродить, брести. Вот и получается, что старая лошадь вовсе не болтала языком чепуху. Не способная больше к работе, она тихо бродила по окрестностям деревни и являлась во сне ее впечатлительным жителям. Которые не понимали главного. В данном выражении зашифрован совершенно иной смысл. Дело в том, что прародитель царей Романовых, принесших на Русь современный вариант «христианства» именовался КОБЫЛОЙ. Так вот все Романовы это Кобылы, поскольку их старый предок Сивая Кобыла. Вот, каков смысл вкладывали староверы в это выражение. Однако и это не все. Вы уже знаете, что бред это путь, а брести и бродить это идти. Так вот, если знать, что Тора это путь, а проторить это пройти, то совершенно очевидно становится, что церковь Романовых и их «христианство» это ересь жидовствующих, ведь в библии есть Тора (Ветхий Завет). Народ никогда не любил этой церкви: церкви-собственника, церкви-политической силы. Народ русский, в большинстве своем называя себя «верующими», не верит ей, и в большинстве своем не идет в нее.

А бред сивой кобылы (Тора Романовых) это жидовствующее лютеранство принесенное Романовыми на Русь, не имеющее никакого отношение к Русской (Красивой, Лебединой, Чермной, Пантийской) Вере, к истинному христианству старой веры, старого обряда.

И она грядет на Русь, она уже на Руси.



Князь Гвидон ей отвечает:

"Грусть-тоска меня съедает:

Люди женятся; гляжу,

Не женат лишь я хожу".

- "А кого же на примете

Ты имеешь?" - "Да на свете,

Говорят, царевна есть,

Что не можно глаз отвесть.

Днем свет божий затмевает,

Ночью землю освещает -

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

А сама-то величава,

Выступает, будто пава;

Сладку речь-то говорит,

Будто реченька журчит.

Только, полно, правда ль это?"

Князь со страхом ждет ответа.

Лебедь белая молчит

И, подумав, говорит:

"Да! такая есть девица.

Но жена не рукавица:

С белой ручки не стряхнешь

Да за пояс не заткнешь.

Услужу тебе советом -

Слушай: обо всем об этом

Пораздумай ты путем,

Не раскаяться б потом".

Князь пред нею стал божиться,

Что пора ему жениться,

Что об этом обо всем

Передумал он путем;

Что готов душою страстной

За царевною прекрасной

Он пешком идти отсель

Хоть за тридевять земель.

Лебедь тут, вздохнув глубоко,

Молвила: "Зачем далеко?

Знай, близка судьба твоя,

Ведь царевна эта - я".

Источник: https://www.proza.ru/2018/06/01/969