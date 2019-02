Американский военный атташе в оккупированном Петрозаводске

Интересное от военного историка Баира Иринчеева.Коллеги из Петрозаводска прислали ссылку на фотографию, где в захваченном финской армией городе у памятника Ленину стоят вместе шведский, итальянский, японский, и – ВНИМАНИЕ – американский военные атташе. Плюс пара офицеров Вермахта. Очень смутила датировка фотографии – 2 октября 1942 года.Чтобы полковник Армии США после Перл-Харбора так спокойно стоял рядом с японцем – поверить сложно. Американцы, конечно, умеют в дипломатию и двуличие, но не до такой степени. На самом деле фотографий две – одна – с полным памятником Ленину, вторая – обрезанная. Обе приведены ниже.Полные архивные данные фотографий:порядковые номера 52492, 52493Фотограф: военный чиновник М. Маннинен (M. Manninen)Место и дата: Петрозаводск (Petroskoi), 2 октября 1942 года.Подпись:Suomessa olevat ulkomaiset sotilasasiamiehet. ””Lokakuun 25.p torilla”” Leninin patsaan juurella.Перевод подписи:Иностранные военные атташе в Финляндии на площади "25 октября" у подножья памятника Ленину.Что здесь вызвало сомнения в датировке, помимо мирного соседства японского и американского военных атташе?1. Петрозаводск был захвачен финнами 1 октября 1941 года и фактически сразу переименован в Яанислинну (Äänislinna). Военный чиновник, работающий в финской роте пропаганды, не мог этого не знать и допустить столь грубую ошибку. Он же наоборот должен был везде использовать новое название города.2. Финны НЕ оставили памятник Ленину стоять на главной площади города целый год. Они что, совсем дебилы – устраивать парад на первую годовщину взятия Петрозаводска 1.10.1942 года на фоне памятника Ленину???К 2 октября 1942 года памятник Ильичу уже снесли, и на его место поставили "счастливую" гаубицу. В качестве доказательства – смотрите фотографию карельских девушек в национальных костюмах в том же месте 23 августа 1942 года. Выходные данные фотографии: номер 105108, фотограф лейтенант Калеви Рясянен (Luutnantti Kalevi Räsänen) дата 23 августа 1942 года, Яанислинна. И этих фотографий много, финны очень любили фотографироваться на этом месте у бывшего памятника Ленину.По всем признакам, здесь мы видим ошибку в датировке фотографии. Она сделана НЕ осенью 1942 года, а, скорее всего, осенью 1941 года. Необходима еще одна проверка для полного выяснения обстоятельств, но для этого необходимо тащиться, как это ни странно, в Стокгольм, а на это нет ни времени, ни сил. https://vk.com/bair.irincheev?w=wall1723366_38058 – цинкВряд ли эта фотография могла быть сделана после 11 декабря 1941 года, так как после объявления Германией войны США, американские дипломаты еще находившиеся на территории Третьего Рейха были интернированы и содержались несколько месяцев в лагере в Бад-Наухайме, пока не был организован их обмен на немецких дипломатов интернированных на территории США.14 декабря 1941 года. Американские дипломаты садятся на поезд до Бад-Наухайма. С 11 декабря до самого отъезда американские дипломаты и их семьи находились под охраной Гестапо."Гранд-Отель Ешке" в Бад-Наухайме, где в течение 5 месяцев проживали все американские дипломаты интернированные на территории Третьего Рейха.Обмен происходил при посредничестве Международного Красного Креста. Представлявший США в Берлине дипломат Лиланд Морис, а также небезызвестный Джордж Кеннан покинули посольство 11 декабря 1941 года, как и другие сотрудники посольства, включая военных атташе. Чуть более подробно этот вопрос освещал известный журналист и писатель Уильям Ширер ("Берлинский дневник", "Взлет и падение Третьего Рейха").Выезд состоялся 14 мая 1942 года через Лиссабон.Корабль "Дроттингхольм", который 30 мая доставил дипломатов и их семьи в Нью-Йорк.Еще больше фотографий на тему вот здесь http://usgerrelations.traces.org/americaninternees.html Так что, конечно, осенью 1942 года американский дипломат приписанный к посольству США в Германии чисто физически не мог оказаться на оккупированной территории СССР.Что касается военного атташе США в Финляндии, то:As U.S. cooperation with the Soviet Union became closer, however, U.S.-Finnishrelations gradually eroded. On January 3, 1942, the United States placed travel restrictions on Finnish personnel in the United States. This action was in response to Finland’s travel restrictions imposed on U.S. Legation personnel in Finland beginning in July 1941. On July 15, 1942, the United States informed Finland that it was closing the consular section of the U.S. Legation in Helsinki, and requested thatFinland close all its consular offices in the United States by August 1. By December1942, the U.S. Minister had left Helsinki, and U.S. representation was reduced toone officialФинляндия была в союзе со страной, против которой Штаты были в состоянии войны. Кроме того, она также воевала с союзниками Америки, СССР и Великобританией. Тем не менее администрация Рузвельта не сразу разорвала дипломатические отношения с Финляндией. В первые месяцы участия США в войне было решено, что поддержанию дипломатических связей уместно.<…>Соединенные Штаты неоднократно просили Финляндию выйти из войны, или, по крайней мере, эвакуировать территории, которые она занимала за пределами границ, установленных в 1940 году.По мере того, как сотрудничество США с Советским Союзом становилось все более тесным, американо-финскиеотношения постепенно разрушались. 3 января 1942 года Соединенные Штаты наложили ограничения на поездки финского персонала в Соединенных Штатах. Это действие было предпринято в ответ на15 июля 1942 года Соединенные Штаты сообщили Финляндии, что закрывают консульское отделение представительства США в Хельсинки.К 1 августа 1942 года Финляндия закроет все свои консульские учреждения в Соединенных Штатах.В 1942 году посол США покинул Хельсинки, и представительство США было сокращено до один чиновника. https://fi.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/243/2016/11/history015_040tt8393.pdf – цинкТак что и с территории Финляндии американский военный атташе не мог попасть в Петрозаводск осенью 1942 года.Есть еще маловероятный вариант, что это мог быть военный атташе США из Швеции, но крайне маловероятно, что его бы пустили в Петрозаводск страны, с которыми США находились в состоянии войны и с которыми уже были разорваны дипломатические отношения.

