Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в альянсе назвали неприемлемыми слова Путина о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны НАТО в случае размещения американских ракет в Европе.

«Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнёры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что всё это блеф Кремля. А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплён?» — с иронией написала Захарова на своей странице в соцсети.

«Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств», — добавила она, подчеркнув, что «это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров».

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