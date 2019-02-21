Хозяева мира НЕ ДАДУТ ХОДА закрывающим технологиям. ПРОРЫВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ не попавшие к потребителю

Продолжаем говорить о технологиях, запрещённых для простых людей. Что вы знаете о сердце вашего автомобиля, о его двигателе? Какой он? И каким он мог бы быть, если бы не стратегия сдерживания технологий? Начнём с тех, которые не являются прорывными, это просто модификации движков, работающих на горючем топливе. Вот, например, двигатель внутреннего сгорания орбитального типа. А это СкайЭктив Икс от компании Mazda, в котором методология сгорания дизельного двигателя применяется с синхронизацией бензинового.

А вот роторный двигатель, деньги на разработку которого выделялись из министерства обороны США.

Вот ещё один необычный движок. В нем используется конструкция со встречным движением поршней. Выбросы этого двигателя по сравнению с аналогичными движками меньше на 30%, но все равно его концепцию нельзя назвать принципиально новой.

Все эти на первый взгляд инновационные решения – всего лишь шлифовка старых, созданных больше 100 лет назад технологий. Может быть двигатели, работающие без сжигания ископаемого топлива – эта фантастика и их ещё не изобрели? Да нет, всё уже давно изобретено.

Начнем с генераторов, которые позволяют расщеплять воду на кислород и водород. Так называемый в англоязычных источниках ННО -генератор (эйч-эйч -о-генератор), или двигатель на воде, о котором мы уже рассказывали на нашем канале.

Вот он, типичный ННО-генератор, состоит из множества пластин толщиной не более миллиметра, которые помещаются в воду. При подаче напряжения на данное устройство вырабатывается водород и кислород. Обычный электролиз. В городе Байконур живет человек, утверждающий, что у него стоит подобный генератор, который отапливает его дом. Кроме того, он может быть использован в автомобилях. На ютубе можно найти много роликов о том, как самостоятельно собрать подобный генератор.

Есть еще более интересное изобретение. В журнале «Техника молодежи», вдумайтесь в эту дату, в 1938 году, была опубликована заметка об изобретении прибора, который преобразовывал воду под воздействием солнечных лучей и процесса фотолиза в кислород и водород. Полученный водород профессор Отто Мор применял как топливо для газовых плит и отопления дома. Благодаря этому изобретению он вовсе отказался от потребления газа из коммунальной сети, ведь для действия этой установки никаких дополнительных затрат не требовалось, в отличие от электролиза в пластинах из предыдущего примера.

Вот еще один пример из российских новостей.

Ставропольский ученый собрал для отопления своих промышленных помещений несложную установку, которая работает на отработанном масле. И эта мощная установка отапливает ангары тоже за счет расщепления воды. Подобных установок очень и очень много. По всему миру разные энтузиасты, чего только не изобретают. И почему-то это все не пускают в массы? Как думаете, почему?

Может быть потому, что нефтяным корпорациям все эти разработки, мягко говоря, помешают выжимать соки с населения планеты, посаженной на нефтяную иглу?

А вот еще более интересная технология! Двигатель на воздухе. Нет, вы не ослышались. Мы еще можем себе представить газовый двигатель, который работает на расщепленном из воды водороде. Ведь переделка двигателя внутреннего сгорания на газовый это давно не ноу-хау. Такое, в общем-то, практикуется давно – машин на метане можно встреть на любой дороге. Но вот на воздухе, это вообще кажется чем-то из разряда фантастики или бреда. Но вот он, простой изобретатель из обычных пластиковых бутылок, наполненных водой и накачанных большим количеством воздуха с помощью насоса, соорудил вот такой вот вполне себе опознанный летающий объект. Но он решил пойти дальше, и создал усиленную версию двигателя.