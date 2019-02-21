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В.Г. Жданов – Россия должна быть трезвой

12:46. 21 февраля 2019 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал:




Часть вторая




Сысоева Ольга. Восстанавливаем зрение



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4337089.html

Метки: алкоголь, жданов, здоровье, Россия, семья, статистика

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Один комментарий»

  • 18222 15854
    Вячеслав 21 февраля 2019 в 13:56 Ссылка
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    Русь всегда была трезвой, пока к ней, вопреки запрету самого Христа, не припёрлись христианские монахи, с их всепрощением и либеральным мышлением… Именно после кровавого крещения на Руси появились крепкие спиртные напитки (т.н. ганзейское вино) и содомия…

    вино – это благословение (Второзаконие 7:13, 11:14), а его отсутствие – это проклятие (28:39, 51).
    ***
    Когда Израиль заглядывал в будущее, Бог обещал винные ручьи с горных вершин (Амос 9:14, Иоиль 2:19, 24).
    ***
    Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею;
    пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит
    больше о своем страдании.
    (Притчи 31:6-8)
    ***
    Итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. (Бытие 19:32-36)
    Т.о. алкогольная зависимость Лота подтолкнула его дочерей на совершение тяжкого греха, а он сам остаток своей жизни провел в пещере.

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