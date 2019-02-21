В.Г. Жданов – Россия должна быть трезвой

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... с пропагандой здорового, точнее трезвого, образа жизни. Основной темой...геноцид, об алкогольной мафии. Жданов говорит об этом много ... россиян. Но как быть с правительством России? Неужели в стенах ...добрую истину, которая и должна стать основной инструкцией к ...
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...и чувство тревоги, что должно случиться что-то плохое....разумные преграды, которые удерживают трезвого человека от бесполезных движений.... Впрочем, болезни могут быть самыми неожиданными: ведь действие...v=Z5z0JzHw_NA Жданов В.Г. ТрезваяРоссия общее дело http...
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Русь всегда была трезвой, пока к ней, вопреки запрету самого Христа, не припёрлись христианские монахи, с их всепрощением и либеральным мышлением… Именно после кровавого крещения на Руси появились крепкие спиртные напитки (т.н. ганзейское вино) и содомия…
вино – это благословение (Второзаконие 7:13, 11:14), а его отсутствие – это проклятие (28:39, 51).
***
Когда Израиль заглядывал в будущее, Бог обещал винные ручьи с горных вершин (Амос 9:14, Иоиль 2:19, 24).
***
Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею;
пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит
больше о своем страдании.
(Притчи 31:6-8)
***
Итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. (Бытие 19:32-36)
Т.о. алкогольная зависимость Лота подтолкнула его дочерей на совершение тяжкого греха, а он сам остаток своей жизни провел в пещере.