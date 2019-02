В очередной раз президент России своим метким высказыванием поставил в тупик западные СМИ. Новое для иностранцев словечко "подхрюкивают", которое он произнес, говоря об американских сателлитах, кажется, перевести невозможно. Может быть, "the quiet voice of the pigs" (тихий голос свиньи)?

Российского лидера, без преувеличения, знает весь мир. И к каждому его публичному выступлению сразу притягивается внимание западных СМИ и политиков разного уровня. Его цитируют, по-своему трактуют, подчас выдергивают фразы из общего контекста. Некоторые из них ставят иностранцев в тупик.

Ну как перевести на английский новое словечко, которое прозвучало в его послании Федеральному Собранию? "Подхрюкивают" – так сказал Владимир Путин о сателлитах, во всем соглашающихся со своими американскими патронами:

"Надо было сказать честно. В 2002 году они вышли из ПРО по-честному. Наше отношение к этому – другой вопрос. И здесь надо было так поступить. А США сами все нарушают, ищут оправдания, назначают виновных. Сателлиты аккуратненько подхрюкивают американцам".

После сакральных "novichok", "siloviki", новое слово, почти непроизносимое для иностранцев, вызвало жаркие споры. Журналисты британского телеканала RT предложили свой перевод – "grunt along" (кряхтим вместе).

Но вскоре появился еще более удачный эквивалент русскому слову "подхрюкивание" – "the quiet voice of the pigs" (тихий голос свиньи). Вполне возможно, что это будет самый близкий перевод по смыслу фразы, сказанной президентом.

Так или иначе, но копилка ярких фраз российского лидера пополнилась еще одной. Всем известно, что Владимир Путин не любит "лезть за словом в карман".

А самой первой его острой фразой, которая стремительно улетела в народ, было "мочить в сортирах". Так он сказал в 1999 году, комментируя нанесение ракетно-бомбового удара по Грозному.

"Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов".

В 2003 году, обратив внимание на болтавших в ходе заседания президиума Госсовета и Совбеза чиновников, Путин заявил:

"Сюда нужно смотреть! И слушать, что я говорю! А если неинтересно, то пожалуйста..."

Отвечая на вопросы ведущих информагентств стран большой восьмерки в 2006 году, Владимир Путин заявил:

"Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения".

В том же году, но уже в ходе прямой линии, Путин на вопрос об обнародовании журналистами его реплики о Моше Кацаве сказал:

"В отношениях представителей прессы могу сказать так, как мы шутили, когда я работал совершенно в другой организации. Их прислали подглядывать, а они подслушивают. Некрасиво".

На встрече с тогдашним премьером Израиля Эхудом Ольмертом, говоря о обвинениях в изнасиловании, предъявленных президенту Моше Кацаве, отшутился:

"Привет передайте своему президенту. Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него. Он нас всех удивил. Мы все ему завидуем!"

В феврале 2008 года глава государства, выступая на большой пресс-конференции в Кремле, признался, что работает "как раб на галерах":

"Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил".

Жестко высказался в 2008 году Путин и о работе правительства:

"Я бы хотел, чтобы правительство в Москве, региональные власти и федеральные органы власти в территориях РФ, как швейцарские часы, молотили, не переставая, вплоть до выборов и сразу после выборов, в период между мартом и маем 2008 года".

Комментируя крупнейший антиправительственный митинг на Болотной площади в ходе прямой линии в декабре 2011 года, Путин поделился с журналистами:

"Когда увидел на экране что-то такое у некоторых на груди, честно вам скажу, неприлично, но тем не менее я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом, что это такие, пардон, контрацептивы повесили".

Тогда же прозвучала и его другая не менее известная фраза:

"Нужно с уважением относиться ко всем нашим гражданам. Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Что можно сказать в этом случае? Можно сказать: "Идите ко мне, бандерлоги". С детства люблю Киплинга".

Комментируя приговор участницам группы Pussy Riot в эфире программы "Центральное телевидение" в октябре 2012 года Путин произнес слово, которое действительно стало народным – "двушечка":

"Вопреки моим ожиданиям, дело стали раскручивать и докатили до суда, а суд залепил им двушечку <…> Я здесь ни при чем. Они этого хотели, они это получили".

В октябре 2018 года глава государства, выступая на заседании Международного клуба "Валдай", произнес фразу, заставившую замереть полмира:

"Наша концепция – это ответ на встречный удар. Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что и раскаяться не успеют".

Многие фразы и мысли, которые выражает носитель русского языка, в переводе на английский переводятся трудно – подчас сложно передать адекватно заложенную в них мысль. Если смысл понятен, то эмоциональную нагрузку и нюансы передать очень непросто.

"Известно, что президент России очень любит колоритные выражения. Взять хотя бы уже ставшее классикой "мочить в сортире" времен второй Чеченской операции. А сегодня – возникло слово "подхрюкивает". И если русскому человеку это понять очень просто, как и "сачок" или "жевать сопли", то англоязычный человек, даже если поймет, о чем идет речь, эмоциональной окраски сказанного не почувствует", – сказал Царьграду директор Центра Богословско-политических исследований (США) Михаил Тильман.

В качестве примера он вспомнил интересный случай из собственной практики. В "Одесских рассказах" Бабеля, который прекрасно владел одесским диалектом русского языка, встречается одна интересная фраза. Когда к Бене Крику приходят сообщить, что готовится облава, он отвечает такой фразой: "Скажи им: Беня знает за облаву".

Михаил Тильман специально попросил своего знакомого американского друга посмотреть именно эту фразу в английском издании рассказов. И оказалось, что при переводе фраза стала выглядеть просто "Скажи им, что Бене всё известно про облаву". То есть весь одесский колорит был полностью после перевода утрачен.

То же самое, считает эксперт, относится и к ярким фразам Путина. Смысл передать можно, а специфику, эмоции, колорит – нет.

Поймут ли президента России в Америке? Конечно, поймут, что именно он хотел сказать. Но никогда не оценят смысловую нагрузку.

"Разные культуры мыслят по-разному. К примеру, в языке некоторых северных народов для обозначения снега есть четыре разных слова, а в русском – только одно. Потому что разные народы мыслят о таком явлении, как снег, по-своему. Поэтому и существует огромная пропасть между тем, как мыслят на Западе и как в России. Эмоциональный мир российских жителей иностранцам почти недоступен. Такова реальность и историческая судьба русского народа и его отношений с Западом", – резюмировал Михаил Тильман.

Походу, теперь на западе культ-личности.

Источник: https://tsargrad.tv/news/tihij-golos-svini-trudnosti-perevoda-frazy-putina-ozadachili-inostrancev_185456