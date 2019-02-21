Сводки от ополчения Новороссии 21 февраля 2019

30 британских «коммандос» готовят теракты в тылу ДНР и ЛНР

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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях». Ожидается, что в текущем году на территории страны пройдут шесть учений с участием иностранных военнослужащих: украино-американские, украино-британские, украино-румынские и многонациональные.

Первые учения состоятся в рамках программы «Партнерство ради мира». Они пройдут во Львовской области с участием трех тысяч военнослужащих из стран НАТО, половина которых — из США. Еще две тысячи солдат США и НАТО примут участие в учениях Rapid Trident. Кроме того, с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря состоятся учения «Sea Breeze — 2019» с участием двух тысяч иностранных солдат. В учениях Riverine-2019 примут участие 220 румынских солдат, а в учениях «Кленовая арка» — примерно 350 военнослужащих из стран-членов НАТО. Следующие в списке — учения Warrior Watcher — 2019, в которых примут участие около трехсот британцев.

Отметим, что по некоторым данным, западные военнослужащие уже находятся на территории Украины без всяких согласований с парламентом. Причем, далеко не с целью проведения совместных учений.

19 февраля генеральная прокуратура ЛНР сообщила о том, что у нее имеется информация от некоего журналиста из Одессы о том, что на Украине находится американский сенатор Джони Эрнст. По информации журналиста, она срочно прибыла на Украину, чтобы проверить информацию о причастности кадровых американских военнослужащих к диверсионно-разведывательной деятельности в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил.

«Звонивший сообщил, что на протяжении нескольких недель в Одессе находились трое кадровых американских офицеров — полковники Джош Герц, Шон Кокс и Брент Ричардсон. Журналист также сказал, что ему доподлинно известно, что в настоящий момент американцы готовятся к переброске в населенный пункт Часов Яр (подконтрольный Киеву город в Донецкой области), где в составе ДРГ должны зайти на территорию народных республик. Группу будет сопровождать украинский военнослужащий Владимир Плахотнюк», — уточнили в Генпрокуратуре ЛНР.

Ранее стало известно о том, что на Украине находится группа британских офицеров. Как сообщил публицист и общественный деятель, атаман Верного казачества Алексей Селиванов, на территорию, подконтрольную киевской власти, прибыли высокопоставленные британские офицеры во главе с генералом Филиппом Робинсоном, всего 30 человек.

Кроме того, по информации Селиванова, ранее с итальянской базы «Сигонелла» в Очаков были отправлены американские «морские котики» — диверсанты для разработки специальных операций против России в Крыму и против народных республик в Приазовье.

— Британцы сегодня стали главным оператором диверсионной войны на Украине, — рассказывает сам Алексей Селиванов.

— Потеснив в этом смысле даже США. Видимо, у них больше желания поиграть на этом поле, и они могут выделить на эту игру нужные ресурсы. Любая война — лучшая практика для вооружённых сил и спецслужб.

Великобритания и США вряд ли готовятся к широкомасштабной войне против России. Скорее, они хотят иметь возможность держать своего геополитического соперника в жёстких рамках и вредить, ослабляя позиции России и заставляя её тратить ресурсы. Это будет продолжаться до тех пор, когда расклад в мире серьёзно не переменится в ту или иную сторону. Тогда может начаться либо масштабная война, которую англосаксам удобнее встретить на вражеской территории, имея подспорье и пушечное мясо в виде украинцев. Либо США и Британия просто уйдут, переключившись на другие направления или внутренние дела. Тогда украинское государство рухнет под влиянием внутренней нестабильности.

Украина для них в данном случае — не более, чем удобный полигон и лаборатория для этих целей. Соответственно, США и Британия прогоняют через этот полигон своих союзников по НАТО, проверяя их боеготовность и, самое главное, тестируя лояльность. Стало быть, в диверсионной деятельности на территории бывшей Украине может быть задействована любая страна-союзник США и Британии.

«СП»: — Речь действительно идет о непосредственном участии иностранных военных в боевых действиях? Это не инструкторы?

— И так, и эдак. Сегодня иностранным военным не обязательно идти в атаку на русские орудия, как во время Крымской войны. К их услугам готовые подчиняться украинские военнослужащие. И, конечно, технические средства — от всемирной сети до беспилотников. Оператор боевого робота, управляемого снаряда или ударного беспилотника — он ведь тоже непосредственный участник боевых действий. Хотя и непосредственное участие спецназовцев НАТО в вылазках диверсионно-разведывательных групп исключать нельзя.

«СП»: — Что будет, если кто-то из них погибнет, и это станет достоянием общественности? Они уберутся?

— Это, конечно, будет большим скандалом. Таким образом, страна, представителя которой захватят в плен, больше не сможет отрицать непосредственное участие именно в боевых действиях. Но разве это будет сюрпризом? Посланцы тех же США и Британии были уличены в непосредственном руководстве боевиками в Афганистане и других конфликтах. Збигнев Бжезинский позировал в лагере моджахедов с Усамой бин Ладеном. А уберутся они или нет — это решает их политическое руководство.

«СП»: — Порошенко попросил Раду пустить на территорию страны иностранные войска. Одобрят?

— Сегодня Верховная Рада — абсолютно подконтрольный Порошенко орган. В случае недостатка голосов для принятия решения депутаты получают деньги непосредственно от Порошенко и послушно голосуют. Все запланированные украинским режимом в 2019 учения направленны против России и имеют чётко антироссийские сценарии.

Верное Казачество, благодаря своей честной, неизменной и принципиально патриотической позиции, располагает крепкими связями как внутри Украины, так и с гражданами стран НАТО. Люди ориентируются на нас и готовы помогать. Большую информационную поддержку оказывают, в том числе, потомки казаков из Европы, Австралии, обеих Америк. Это доказывает, что их любовь к исторической России была настолько сильной, что её сохранили даже их потомки в третьем-четвёртом поколениях.

Они делятся с нами информацией о действиях западных правительств и прочих антирусских группировок, которые могут нанести вред как России, так и регионам, борющимся за русскую идентичность — народным республикам Донбасса. Мы выстраиваем сеть добровольных помощников на Украине и по всему миру — людей, готовых идти на риск ради Родины и Веры. Часть диверсий, готовящихся украинскими спецслужбами совместно с представителями НАТО, была сорвана именно таким образом — благодаря своевременному получению информации и преданию её гласности.

— Шесть учений — это, конечно, для Украины очень много, — считает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

— Не факт, что все они состоятся. Но даже те, которые состоятся, станут хорошей «прачечной» для отмыва денег и распила бюджетов.

«СП»: — Могут ли в ходе этих учений произойти какие-то провокации? Есть ли опасность для Крыма и Донбасса? Как на все эти вещи реагировать Москве?

— Насчет провокаций во время учений — думаю, вряд ли: американцы очень строго за такими вещами следят. Американцы не любят сами вмешиваться в драку и им нет никакого резона дать себя втянуть в потасовку на стороне украинских военных.

Москве надо на эти вещи реагировать спокойно. Учения — вещь травмоопасная, глядишь, пара-тройка амеров свернет на них шеи и без «российского вмешательства». Или кто им поможет: мир не без добрых людей.

«СП»: — В ЛНР заявили о том, что на Украине находится американский сенатор Джони Эрнст, которая приехала, чтобы проверить информацию о причастности кадровых американских военнослужащих к диверсионно-разведывательной деятельности в Донбассе. Чем, по-вашему, эта проверка закончится, и о чем говорит сам факт ее проведения?

— Думаю, эта проверка инициирована одной из «башен» Капитолия США. Диверсантов засылала прежняя администрация, а расследовать и судить их будет уже администрация новая. Эрнст — сенатор от штата Айовы и член республиканской партии. Похоже, эта тетка и ее расследование могут изрядно навредить любителям организовывать тайные операции на Украине.

«СП»: — Действительно ли западные военные могут быть непосредственными участниками вооруженных столкновений и провокаций? Не просто инструкторами?

— Могут. И участвуют. Другое дело, что их очень мало. Многие убитые ополчением «иностранные наемники» на поверку оказывались украинскими нациками, присвоившими зарубежную форму и не споровшими с нее нашивки, погоны и другие знаки различия (ради понтов).

Открыто иностранные военные на Украине участвовать в военном конфликте не могут: у них на родине это запрещено законом. Но участвовать в разведывательно-диверсионной деятельности, осуществляемой иностранной разведкой — вполне могут.

«СП»: — Говорили и о нахождении на Украине высокопоставленных британских военных. Что британцы там забыли?

— Британцы там забыли то же, что и американцы. Точнее, на Украине британцы делают за американцев всю грязную работу. В том числе — диверсии против мирного населения, акции террора, похищение людей, ликвидация среднего и высшего командного состава ополчения. То есть, то же, чем занимались немецкие фашисты-диверсанты.

Дмитрий Родионов

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«Донбасс в опасности! Резкое военное обострение!» — обращение европейского добровольца ДНР (ВИДЕО)

Легендарный европейский доброволец Бенес Айо, активный участник крымских событий и восстания в Донецке, арестованный СБУ и депортированный в Великобританию, вновь в строю и сражается в рядах Армии в ДНР. Он записал обращение в связи с продолжающейся агрессией ВСУ. Уважаемые товарищи! Донбасс в опасности! Очередная серия жутких бандеровских провокаций, терактов и новый всплеск ВСУ-шной агрессии захлестнули наше Отечество. Позавчера утром в Донецке вновь прогремело 3 мощных взрыва. Первый взрыв произошел в центре города на пересечении улиц 25 лет РККА и бульвара Пушкина на месте снесенного здания. А место второго взрыва, недалеко от первого, — на расстоянии 150 м от гостиницы «Парк ИНН», где живут сотрудники миссии ОБСЕ. По факту оба взрыва произошли между двумя объектами — резиденцией ОБСЕ и администрацией главы ДНР, расстояние между которыми не больше 300 м. Был еще третий взрыв — в районе Вольво-центра, рядом с Донецким аэропортом, фактически на передовой обороны города. Товарищи сообщают также, что произошло несколько то ли взрывов, то ли мощных прилетов на территории Парка Щербакова. Читайте также: ВАЖНО: В Донецке прогремело два взрыва (+ВИДЕО, ФОТО) Отмечу, что сразу же после взрыва предполагалось, что причиной как минимум одного из них мог стать сброшенный с беспилотного летательного аппарата ВОГ. Однако впоследствии выяснилось, что никаких беспилотников не было и кто-то просто умышленно заложил безоболочные взрывные устройства для запугивания миссии ОБСЕ и жителей ДНР. Уже 100% известно, что позавчерашние мерзкие теракты — это дело рук проклятой бандеровской хунты и вообще их следует рассматривать в рамках чудовищного обострения на линии фронта, которое происходит в течение двух последних недель. На позапрошлой неделе ВСУ начали массированные минометные и артиллерийские обстрелы практически по всей территории ДНР. Снаряды прилетают не только в окраинные населенные пункты, но и в сам Донецк. Так на донецком направлении с позиций 24-й, 93-й и 57-й бандеровских бригад постоянно ведется огонь с применением вооружения танков и БМП, минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по н.п.: Александровка, Спартак, Старомихайловка, Жабичево, пос. Трудовские и району аэропорта г. Донецка. Так позавчера в Петровском районе повреждения получили три домостроения на улицах Безлесная и Бокия, и в Куйбышевском районе были повреждены два дома по улице Энгельса, а вчера «укропы» повредили газовую трубу в Петровке и кровли трех зданий в посёлке шахты «Трудовская» . Особенно тяжко на мариупольском направлении. Там из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ежедневно обстреливаются районы н.п.: Ленинское, Коминтерново, Дзержинское, Саханка и Октябрь. Всего по этим районам за последние двое суток было выпущено 88 мин калибром 82 и 120 мм. А на прошлой неделе четверо военнослужащих армии ДНР погибли в селе Ленинское при тушении дома, куда попала бандеровская мина. В это время над селом летал БПЛА ВСУ, и, наверняка, зафиксировав тушение пожара, «укропы» намеренно начали опять обстрел. Трое ребят погибли на месте, а четвертый, который пытался их вытащить, скончался немного позже. В настоящий момент одним из самых напряжённых в Республике остаётся ясиноватское направление. После относительного затишья возобновились обстрелы населённого пункта Крутая Балка, уже дважды в этом году под огонь попадали машины работников фильтровальной станции. Поэтому ополченцам ДНР на этом направлении даже пришлось восстановить советский подземный бункер, который способен выдержать даже авиационный удар противника. Вчера «укропы» в очередной раз обстреляли из минометов калибром 120 и 82 мм находящийся рядом с Ясиноватой н.п. Васильевка и район насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода во время ротации смен (налицо очередная подлая попытка «укропов» убить и запугать гражданское население). Другое горячее направление — это многострадальная Горловка. В ночь на 16 февраля под огнём украинских оккупантов оказался посёлок Бессарабка в Никитовском районе Горловки, и прилёты 82-мм мин были зафиксированы на улице Конармейская. Пострадали дома № 20 (снаряд попал в угол дома) и 11, 13, 18 (повреждено остекление); также перебили линию электропередач. Позавчера в результате бандеровского обстрела повреждение получил жилой дом по улице Ярошенко, 49, а вчера в результате обстрела правосеками* (прибывшими в недавно оккупированное «нейтральное» село Травневое) н.п. Гольмовского было повреждено остекление пяти жилых домов по улицам Советской Армии и Загородной. Количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ сейчас достигает 15–35 в сутки в ДНР. За прошедшие сутки было обстреляно 13 населенных пунктов. В ЛНР тоже неспокойно. Постоянные обстрелы и провокации. Так, позавчера 12 диверсантов из спецназа ВСУ подорвалась на минном поле при попытке проникнуть в Республику. Читайте также: СРОЧНО: Спецгруппа ВСУ самоуничтожилась, пытаясь проникнуть в ЛНР С чем связано данное обострение? Безусловно, с предстоящими президентскими выборами на Украине и предвыборной кампанией Петра Порошенко. Во-первых, «шоколадный фюрер» — это демон войны и основной посыл его политической пропаганды — это фашистская русофобская истерия и разжигание межнациональной розни на Украине. Так, на днях по его просьбе ЕС и США пригрозили России расширением экономических санкций, если РФ не отпустит украинских моряков — диверсантов (которые на кораблях, напичканных массой оружия, в ноябре ворвались в территориальные воды России) и не разрешит свободный проход иностранных судов в Керченском проливе. А 7 января в своем кощунственном обращении к верующим после рождественской литургии в храме Святой Софии в Киеве грешник и сатанист Порошенко заявил, что создание автокефальной церкви Украины — это якобы «залог независимости и основа основ духовной свободы» и якобы Украина благодаря этому «разорвала последние путы, которые связывали ее с Москвой и с фантазиями Москвы об Украине как канонической территории РПЦ». Вся политическая программа Порошенко зиждется на гипермилитаризме, модернизации армии, поставках летального оружия со стороны НАТО (Украина недавно получила американские «Джавелины», канадские снайперские винтовки, польские бесшумные минометы и английские бронетранспортеры) и захвате иностранных территорий — российского Крыма и ЛДНР (пан Петро даже в нарушение украинского законодательства и заявлений руководства Североатлантического Альянса вчера внес в преамбулу конституции положение о незыблемости курса на вступление Украины в НАТО). А 16 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, «шоколадный фюрер» цинично заявил, что «Киев не может прекратить военные действия, потому что в противном случае государство перестанет существовать», а вот, «если Россия прекратит стрелять, то будет мир». Во-вторых, по данным ряда опросов, в президентском рейтинге Порошенко сегодня находится на третьем месте после Тимошенко и Зеленского. Результаты же опроса Киевского международного института социологии показывают, что 27% украинцев еще не определились, за кого готовы голосовать, 26,9% — поддерживают кандидатуру Зеленского, 17,7% — Порошенко, 15,8% — Тимошенко, 9,8% — Бойко, 6,6% — Ляшко и 6,1% — Гриценко. При этом Зеленский — этот идеологически невнятный, «клоунский балласт», который сейчас просто мощно аккумулирует голоса многих недовольных «хунтой», с моей точки зрения, вряд ли станет президентом. Однако, поскольку его, как и «оранжевую крысу», финансирует Коломойский, то в случае выхода Порошенко и Тимошенко во второй тур (что весьма вероятно) голоса Зеленского просто перейдут в копилку лидера Батькивщины, а Порошенко, кстати, имеющий рекордный антирейтинг в 50%, с треском проиграет. Поэтому Порошенко, который в случае проигрыша может оказаться на скамье подсудимых (в том числе в международном суде за военные преступления), сейчас использует все возможные, в том числе самые чудовищные, механизмы, чтобы остаться на президентском троне. Так, под главного конкурента Порошенко — Тимошенко — недавно начал копать кум «шоколадного фюрера» Луценко — 12 февраля в Генеральную прокуратуру поступил иск от общественной организации «Центр противодействия коррупции» с требованием от генпрокурора открыть уголовное дело по факту коррупции со стороны лидера партии «Батькивщина» (речь идет о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов). Кроме того, известно о готовящихся чудовищных фальсификациях на выборах и уже идет подкуп голосов в пользу Порошенко (по мнению «гастролирующего по Европам» экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, Порошенко поставил около 400 млн. долларов на сетку подкупа голосов). На Украине сегодня отсутствует по разным причинам значительная часть населения — от 4 до 6 миллионов человек работают за рубежом, а 1,5 миллиона человек — так называемые мертвые души — навсегда переехали в Россию или в ЕС, получив там гражданство, ПМЖ и т. д. И Порошенко рассчитывает, что подконтрольные ему избирательные комиссии вбросят голоса граждан, не пришедших на выборы. Несмотря на то, что реальная численность избирателей на Украине уменьшается (смертность значительно превышает рождаемость — на 100 умерших приходится лишь 59 родившихся, миллион человек в год уезжает из Украины), Государственный реестр озвучил, что в очередных президентских выборах будут принимать участие почти на полтора миллиона больше избирателей, чем на выборах 2014 года. А чем больше мертвых душ в списках, тем больше возможностей для фальсификаций! Кроме того, в Центральную избирательную комиссию Украины подали документы рекордное количество человек – более 40. Каждый кандидат имеет квоту на одного члена участковой и окружной избирательной комиссий. Исходя из того, что большинство «спойлеров» зарегистрировано с подачи власти, то у президента будет большинство в избирательных комиссиях и в ЦИКе. Кроме того, он контролирует суды. В принципе, этого достаточно, чтобы при наличии денег и админресурса нарисовать себе любой результат. Свои комиссии рисуют протокол, своя ЦИК принимает и утверждает его. Свои суды впоследствии отказывают в исках тем, кто зафиксировал махинации. Правда, на украинских выборах будут присутствовать международные наблюдатели А их-то не проведешь. Как выкрутиться Порошенко в данной ситуации? С моей точки зрения, именно поэтому он решил не допустить на выборы российских наблюдателей, которые не заинтересованы в победе Порошенко и, соответственно, будут честно фиксировать все нарушения. Именно поэтому 3 февраля Порошенко пообещал отдать приказ Пограничной службе не впускать на территорию страны российских наблюдателей, которые приедут для работы на избирательных участках в составе международных организаций, о чем Климкин письменно уведомил директора БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. А 7 февраля парламент Украины принял закон, который запрещает лицам с паспортом РФ быть наблюдателями. Но Киев за столь дерзкую отсебятину конкретно получил «по мордасам» от всего Запада! Так, 7 февраля сам спецпредставитель США по Украине, американский ястреб Курт Волкер заявил, что российские наблюдатели должны быть допущены на президентские выборы на Украине и если этого не произойдет, законность выборов на Украине может быть поставлена под сомнение. По словам Волкера, Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам (а РФ — это влиятельный член ОБСЕ) . А 9 февраля председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Климкиным выразил сожаление по поводу запрета Верховной рады на присутствие российских наблюдателей на выборах президента, подчеркнув, что аккредитация всех членов делегации пойдет только на пользу Украине и призвал власти Незалежной найти решение сложившейся ситуации, которое позволило бы россиянам присутствовать на выборах. То же самое Лайчак подтвердил и 17 февраля на встрече с Климкиным в Брюсселе, потребовав у властей Украины пустить наблюдателей из России на президентские выборы (интересно, что взбешенная этим решением ОБСЕ первый зампред Верховной рады Геращенко все равно заявила о недопустимости присутствия российских наблюдателей в международных миссиях во время президентских и парламентских выборов на Украине, обвинив ОБСЕ в двойных стандартах в связи с «фальсификациями выборов в Крыму»). Таким образом, судя по довольно жесткой реакции Запада на попытку бандеровского недопуска россиян на выборы и исходя из слов маститых чиновников Запада о необходимости открытых и демократичных выборов на Украине, евро-американцы возможно и не закроют глаза на предстоящие фальсификации (во время двусторонней встречи с министром МВД Украины Аваковым Курт Волкер отметил, что репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы и они должны быть прозрачными и честными). С моей точки зрения, именно в связи с такой жесткой позицией Запада по поводу украинских выборов киевская хунта и организовала позавчера теракты в Донецке рядом с резиденцией ОБСЕ. Порошенко как бы пригрозил Европе, намекнув миссонерам ОБСЕ, что мол им не следует замечать неизбежные фальсификации на предстоящих выборах, иначе «будет плохо». И кстати, угрозы Порошенко отнюдь не беспочвенны, учитывая многомиллионную, весьма националистически настроенную (часто пробандеровскую) украинскую диаспору в ЕС и то, что напичканная отмороженными боевиками всяческих нацбатов и фашистами всех мастей Украина граничит с рядом стран Европы (Польша, Словакия, Молдова, Венгрия, Румыния) и имеет с ними территориальные споры. А обострение на фронте — это запасной вариант для «шоколадного фюрера». С одной стороны он, усиливая обстрелы ЛДНР (что сопровождается разрушениями и смертями наших мирных жителей и ополченцев), возбуждает и мобилизует национально озабоченный электорат (радостно улюлюкающий под грохот бандеровских снарядов и громко аплодирующий «кровавому Питеру»), а с другой, в случае дальнейшего падения своего рейтинга, Порошенко может вновь ввести военное положение и просто отменить выборы. Как мы видим, бандеровская хунта и ее фюрер Порошенко — это кучка абсолютных моральных уродов, врагов собственного народа и международных военных преступников. Ибо ради сохранения власти и денег они готовы совершать самые мерзкие и чудовищные преступления перед человечностью и прибегают к массовому терроризму и военной агрессии. Вот такая вот украинская власть — для нее война и связанные с ней страдания людей, смерти, разрушения, гуманитарная катастрофа — это просто козырная карта в предвыборной борьбе за возможность продолжения грабежа собственного народа еще на протяжении последующих пяти лет. Читайте также: Порошенко в ООН заявил о возможности «полномасштабной войны» с Россией (ВИДЕО) Бенес Айо, военнослужащий Армии ДНР, для «Русской Весны» *Запрещенная на территории РФ экстремистская организация

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В Киев прибыл новый борт с тяжелоранеными карателями (ФОТО)

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве доставили тяжелораненых украинских военных с Донбасса. Об этом сообщила сообщила «волонтер» Наталья Юсупова. «В Киеве снова борт с ранеными. В понедельник было четверо, вчера один и сегодня уже трое раненых на передовой», — написала она на своей странице в соцсети. «К нам привезли тяжёлых, в том числе несколько воинов с ампутацией», — добавила Юсупова. Читайте также: Порошенко в ООН заявил о возможности «полномасштабной войны» с Россией (ВИДЕО)

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