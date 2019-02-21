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Сначала реальная экономика, потом — экономика цифровая

09:15. 21 февраля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Цифровая экономика. Инновации. Импортозамещение. Человеческий капитал.
Много в нашей жизни появилось слов, смысл которых от нас ускользает. Непонятно — что это. Неясно — о чем. Неведомо — к чему приведет.
Это как «нанотехнологии». Чубайс, которого ненавидит вся страна, — есть. Огромные деньги, выделяемые ему – есть. А нанотехнологий, то есть, результата,— нет. Как нет и уголовных дел по факту отсутствия этого результата.
Зато есть слова.

Сейчас так вот с «цифровой экономикой». Что это — не совсем ясно. Зато ясно, что на её «развитие» правительство Медведева выделило на 5 лет 3, 5 триллиона рублей!
При этом совершенно очевидно, что вся цифровизация является либо надстройкой над обычной экономикой, помогая ей «крутиться» быстрее, либо это просто бытовые удобства.
Так вот хочу сказать, что не надо полировать двери авто, прежде, чем почините мотор. Не надо делать чистку салона, до того, как вы почините машину! Цифровизация экономики не может заменить саму экономику, дать десятки миллионов рабочих мест. И если в далекой деревне в России будет интернет – это здорово. Но прежде интернета, туда должен придти газ, а еще раньше там должна появиться РАБОТА.
Иначе действовать нельзя. Это даже не просто глупо.
Сначала экономика, потом цифровая экономика.
Сначала торт, потом вишенка на торт.
Нам же предлагают одну вишенку за 3,5 триллиона.
Так не пойдет.
Об этом речь в ролике….

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100759

Метки: блог, Видео

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