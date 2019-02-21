Шотландия станет независимой страной
02:58. 21 февраля 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На связи премьер-министр Шотландии Никола Стерджен:
Новый референдум о независимости будет в любом случае. Единственный вопрос в том, когда, но пока я не буду давать ответ. Нам нужно понять, каким будет график в зависимости от возможных сценариев: выход с договором, выход без договора, отказ от выхода. Даже если у нас не будет полной ясности, нам нужны хотя бы какие-то уточнения о курсе, выбранном Великобританией. Я думаю, что Шотландия станет независимой страной. Последние несколько лет подтвердили наши аргументы в пользу независимости. Мы не голосовали за Брексит и в результате расплачиваемся за отсутствие независимости.
https://inosmi.ru/politic/20190221/244615751.html – цинк
Шотландия будет свободной!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4793665.html