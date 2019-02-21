Главная » Невероятное в мире, Политика

Шотландия станет независимой страной

02:58. 21 февраля 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:


На связи премьер-министр Шотландии Никола Стерджен:

Новый референдум о независимости будет в любом случае. Единственный вопрос в том, когда, но пока я не буду давать ответ. Нам нужно понять, каким будет график в зависимости от возможных сценариев: выход с договором, выход без договора, отказ от выхода. Даже если у нас не будет полной ясности, нам нужны хотя бы какие-то уточнения о курсе, выбранном Великобританией. Я думаю, что Шотландия станет независимой страной. Последние несколько лет подтвердили наши аргументы в пользу независимости. Мы не голосовали за Брексит и в результате расплачиваемся за отсутствие независимости.

https://inosmi.ru/politic/20190221/244615751.html – цинк

Шотландия будет свободной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4793665.html

Метки: Брексит, Британия, Европа, Шотландия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Какие страны в ЕС хотят быть независимыми?
...санкций против РФ) надломили европейские страны. Многим политикам надоело, что...многих европейских стран тоже очень неспокойна. Так, например, Шотландия хочет независимости. Да...не сомневается в том, что Шотландия станет независимым государством. Что ж, время ...
Референдум в Шотландии показал, что… России нужно всерьез задуматься о свержении Виндзоров и проведении глобализации по-русски
... поздравил руководителя  кампании против независимости Шотландии Алистера Дарлинга с «хорошо... первом месте будут именно протестантские страны (все). Потом – католические....и просветительство) парадоксальным образом станет не только формой отстранения правящей...
Слово о флаге имперском
... плена. Ничего подобного. Наоборот, независимая страна сразу же подверглась оккупации. Сначала...флаг во многом напоминает флаг Шотландии, но отличается цветом диагонального ...Аляска в состав России или станет независимой от США республикой, но ...
НЕ ТОЛЬКО КАТАЛОНИЯ: 5 РЕГИОНОВ, СТРЕМЯЩИХСЯ ОБРЕСТИ НЕЗАВИСИМОСТЬ
...независимость, были представлены в парламенте, но не добились успеха, а также Шотландия...обменивают валюту Кстати, некоторые страны имеют в Сомалиленде дипломатические ... внешних причин, Сомалиленд наконец станет по-настоящему суверенным государством....
Бэкграунд, выпуск-321 за 12 октября 2013
...технологий, обеспечили не только продовольственную независимость страны, но и создали резерв для..., Каталония и страна басков – от Испании, Англия лишилась Шотландии и Уэльса. ... на Одессу черную тень, станет светлый праздник великого пушкинского слова...
Новости Украины и Новороссии 27 июня 2016
... Они заинтересованы в раздроблении крупных стран, которыми проще управлять. Обратите ...их воли (23 июня в Шотландии большинство проголосовало за сохранение Великобритании...следующий президент США, независимо от того, кто конкретно им станет, будет поддерживать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>