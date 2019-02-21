Серия образовательных и воспитательных фильмов «Гражданин России – сильная личность»

Учебно-воспитательные фильмы для детей

Общественная организация «Работающая молодёжь Сибири» приступила к созданию фильмов из цикла «Гражданин России – сильная личность», которые будут нести не только воспитательную и учебную составляющую, но и помогут подросткам в самоопределении с профессией и самообразовании.

«Мы все понимаем, что люди, которые занимаются тем, что им не нравится, как правило, глубоко несчастны. Нельзя жить полноценной жизнью, если то, чем ты занимаешься большую часть своего времени, не приносит тебе удовольствия и не полезно для общества. Поиск своего пути приводит многих к зря потраченным годам; к выбранным кем-то другим учебным заведениям. Чтобы избежать этого, важно вовремя определиться с направлением. Мы, как многие родители, хотим видеть детей счастливыми, поэтому создаём фильм «Реализуй себя».

Фильм «Реализуй себя» станет отличным подспорьем и инструментом в профориентационной работе с детьми. Он поможет ребёнку задуматься над тем, чем ему заниматься в жизни, и начать планировать, куда пойти для этого учиться и где начать работать.

К фильму будет разработана особая игровая методическая инструкция по проведению занятия с детьми. Программа позволит выстроить с ребятами интерактивный диалог для обсуждения вопросов, поднятых в фильме.

Следующим фильмом из цикла «Гражданин России – сильная личность» станет картина о самообразовании – «Научись учиться». Её появление продиктовано значительной деградацией современного образования России и снижением мотивации детей к учёбе. Почти каждый родитель сталкивается с тем, что ребёнку не интересно учиться. Всё время ребёнка загружено большим объёмом заданий, а толку от этого мало. Уровень знаний и навыков по обучению очень низкий: вместо быстрого запоминания иностранных слов и стихов с помощью техник запоминания дети просто зубрят тексты; вместо быстрого счёта в уме дети считают на калькуляторе; работа с книгой оставляет желать лучшего. А главное, часто дети не понимают, а зачем учиться? На решение этих проблем и будет направлен фильм «Научись учиться».

«Научись учиться и управлять собой!»

Но это только начало проекта. Весь проект – это серия из десяти образовательных фильмов, ориентированных на воспитание личности молодого человека как ответственного активного гражданина России будущего. Фильмы объединены в три блока:

три фильма о личностном развитии и эффективности: «Реализуй себя», «Научись учиться», «Управляй собой»;

четыре фильма о сотрудничестве, взаимоотношениях и гражданской ответственности: «Твори, ведь ты сотворец», «Умей сотрудничать», «Бери ответственность», «Строй отношения»;

три фильма об истории, гражданском мышлении и формировании благополучного будущего: «Сохрани преемственность», «Стань человеком мира», «Вообрази облик будущего».

После выпуска каждый фильм безвозмездно передаётся всем желающим как действенный инструмент по воспитательной работе с детьми. Вы не только сможете посмотреть их со своими детьми, но и передать в свою школу социальным педагогам.

Поддержите выпуск фильмов:

Дорогие друзья, от наших с вами усилий как родителей, педагогов, наставников и общественных деятелей зависит, какими вырастут наши дети. Детей воспитывают не только родители, но и всё общество. А общество – это все неравнодушные к общему будущему люди. Призываем принять участие в создании фильмов!

Поддержите проект на сайте Planeta.Ru

Вступите в группу ВК «Реализуй себя»

Уже созданные фильмы:

«Семья. Введение»

Как далеко бы не ушел прогресс, какими бы технологиями не овладел человек, счастливым он себя может ощущать только в семье. Знать и чувствовать, что тебя любят, что поддержат и помогут в трудной ситуации – самое великое счастье. Все это мы получаем, обретая семью.

«Значение истории»

Этот фильм – взгляд на историю не только как на информацию о прошлом и учебный предмет, но и оружие в противостоянии цивилизаций.

«Выбор профессии – выбор судьбы»

Лучший способ спрогнозировать будущее это спроектировать его. Узнай как выбрать сферу своей будущей профессиональной деятельности. Развивая разные навыки и умения ты приближаешься к профессионализму, а значит остаешься всегда востребованным.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/qZ6U9KzGGeA/