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Россия, Китай, США. Мировая геополитика сегодня

19:16. 21 февраля 2019 Просмотров - 208 Один комментарий Опубликовал:

Леонид Ивашов о международной обстановке и перспективах евразийских государств

В студии Школы Здравого Смысла военный и общественный деятель, доктор исторических наук, профессор Леонид Григорьевич Ивашов с разговором о геополитике, небополитике и роли России в происходящем мировом процессе.

Почему сегодня нам приходится думать не о развитии, а о выживании человечества? Что собой представляет сегодняшняя политическая элита? Почему в неё попадают такие люди, как Арашуков? Как наказать преступников, которые ведут Россию в тупик? Когда российская элита изменится?

К чему приведёт ухудшение международной обстановки в мире? Во что выльется усиление напряжения в Венесуэле, на Украине и российском Дальнем Востоке? Как противостоять агрессивно наступающему противнику? Достаточно ли использовать только «мягкую силу», как это делает Китай?

Зачем Россия Китаю? Сможет ли он выжить в одиночку? Как Китай пытается противостоять власти денег? Чем опасна материализация интеллекта? По какой главной причине рухнул СССР? Сможем ли мы снова выстроить союз евразийских государств?

Как современной цивилизации выйти из кризиса? Возможно ли создание евразийского союза государств? Нужно ли нам сотрудничать с Китаем и перенимать его геополитический и управленческий опыт? Читайте в книгах:

Глобальные элиты в схватке с Россией (“Коллекция Изборского клуба”), Андрей Фурсов, Михаил Делягин,Валентин Катасонов, Леонид Ивашов, Александр Проханов, Александр Нагорный

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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Школа Здравого Смысла ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/rossiya-kitay-ssha-mirovaya-geopolitika-segodnya

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Один комментарий»

  • 5609 4818
    Леонид Петрович Плотников 21 февраля 2019 в 22:06 Ссылка
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    Леонид Ивашов – мужик очень основательный! Дело говорит! Гармония, единение на базе законов Мироздания – единственное, что может спасти нашу цивилизацию. Но пока наше благосостояние очень неустойчиво, оно базируется на договоре между хищниками и жертвами. Надо понимать, что договор между волками и овцами не может быть прочным…

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