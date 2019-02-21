Организованная Правящая Группировка “Путин”.

Евгений Гильбо о макроситуации в России. Коллективный Путин как заслуженный артист ТВ. Ходорковского спасали-спасали да не выспасли. Запад не верит в наличие у Путина власти. Каловая пробка - Путин. Экономическая основа деятельности ОПГ в России. Станция "НефтьКапут" Конечная, РФ дальше не идёт. Москва-Нефтяной Карфаген, без нефти рухнет. Кризис в России вид из Европы. Евроэлита о гопниках из подворотен.

Источник: https://youtu.be/B5cI_Dx__wA