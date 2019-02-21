Главная » Аналитика, Новости, Политика, Самое самое, Экономика

Организованная Правящая Группировка “Путин”.

21:05. 21 февраля 2019 Просмотров - 274 Один комментарий Опубликовал:

Евгений Гильбо о макроситуации в России. Коллективный Путин как заслуженный артист ТВ. Ходорковского спасали-спасали да не выспасли. Запад не верит в наличие у Путина власти. Каловая пробка - Путин. Экономическая основа деятельности ОПГ в России. Станция "НефтьКапут" Конечная, РФ дальше не идёт. Москва-Нефтяной Карфаген, без нефти рухнет. Кризис в России вид из Европы. Евроэлита о гопниках из подворотен.  

Источник: https://youtu.be/B5cI_Dx__wA

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Система "сдержек и противовесов" Путина начинает меняться на глазах
... большие группы населения, от организованной преступности до нижней и средней... с категорическим нежеланием некоторой правящей группы эту самую модернизацию ...всего две активные группировки, ликвидация "либералов" автоматически ставит Путина в полную ...
Истинное лицо Маннергейма
...артиллерией. Не говоря про мощнейшую группировку тяжелых и сверхтяжелых орудий. ...и практика олигархического коллективизма» правящего режима путина через призму антиутопии практикующего ...что в штабе Миккели был организован курс, задачей которого было поднять...
О чём писали публицисты лет десять назад
... чиновниками и депутатами от правящей партии.● При Сталине не...сильное, независимое, самодостаточное государство. Организованным преступным группировкам, внутренним и международным, это...Когда они требуют "скинуть клику Путина", то подразумевают: "мы ...
«Да куань» и власть
... связи с появлением утверждённого Путиным Национального плана противодействия коррупции ...В вину ему поставили создание организованной преступной группировки, рэкет, убийства, торговлю оружием... Цишаня и других участников правящей команды намерены обвинить в ...
Scofield: Война систем. Сербия и Черногория
...лично подтвердить президенту Путину свою приверженность ...очень обнадеживающе для организованной преступности, которая процветала...группировками Сербии, используя их возможности для достижения конкретных политических результатов. … Руководство правящей...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...в период смены правящих команд в США ...наркобаронов. Этот переворот был организован при непосредственном участии, ... захватила лидера террористической группировки Джандалла Абдулмалика Риги ...российским президентом Владимиром Путиным пресс-конференции заявил...

Один комментарий»

  • 8883 5005
    Maleos 21 февраля 2019 в 23:26 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    А у нас что, закона об об уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете разве ещё нет?.. жаль…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>