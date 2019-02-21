К вопросу о значении корня «ВР» протоязыка

1. Корень ВАР используется в глаголе ВАРЯТЬ и его форме ВАРИТЬ . В. Даль указывает, что обе формы старые (М. Фасмер приводит форму варити и указывает, что она древнерусская). Он определяет значения обоих глаголов – упреждать, опереживать; предварять, предостерегать, оберегать.

Корень ВАР является участником конструкции многих русских слов. Общая величина гнезда слов, образованных от этого корня, превышает несколько сотен единиц. Древность корня ВАР определяется как из объёма этого гнезда, так и из того круга вещей и явлений, в названиях которых применён этот корень. Например, вар делали из смолы деревьев, выпаривая летучие вещества. Оставшимся варом натирали лодки и другие вещи, чтобы защитить от пагубного воздействия воды. То же делали с дратвой – её варили, то есть натирали варом. Эти и многие другие события и вещи, в названии которых использован корень ВАР, относятся ко временам, весьма отдалённым в прошлое.



И дополнительно приводит серию слов: вар, варок, варушка тамб. ряз. кур. твер. варинка тамб. варач ряз. сиб. – что варит, охраняет. Сюда же относит и серб. варош «городок», образованный от варяти в значении «беречь, стеречь», а также немецк. wahren [1. ст. Варять].



Глагол ПРЕДВАРИТЬ имеет древнерусское происхождение и является префиксальным производным от варити «предварять, предупреждать» – «защищать» [2, ст. Предварить], далее источник отсылает к слову «варежка».

ВАРЕЖКА – исконное русское слово, уменьшительно-ласкательная форма от варега (в диалектах ещё встречается). Варега является суффиксальным производным от ВАР «преграда» или от глагола варити «защищать, охранять; беречь, предупреждать» [2, ст. Варежка]; также – варьга, далее источник отсылает к словам ВРАТАРЬ, ВОРОТА. ВОРОТА – проезд, запираемый створами в строениях, стенах, заборах, и сами створы для запирания этого проезда [3, ст. Ворота].

ВРАГом на Руси называли «овраг, ущелье». Отсюда Сивцев Вражек – переулок в Москве [4, ст. Враг]. Варач, варок – название заднего, скотного двора, загона, стойла, база. Скотный двор, загон также называются ВАР. Ворок, ворак «хлев», ю.-в.-р., смол. ворок – то же [4, ст. Ворок].



В тоб. с остяцкого ВАР – это городьба поперёк реки с вершами для ловли рыбы [1, стст. Варять, Вар]. ВОР – вора «забор, ограда», диал., др.-русск. воръ, вора – то же; лит. apivaras «загон», гот. warjan «препятствовать», оск. veru «дверь» [4, ст. Вор]. Русское слово ПОДВИРАТЬ означает «охранять». К нему В. Даль привёл такое описание: подвереть лапти, кур. тамб. (от варити, охранять); подковыривать, проплетать для проку подошву; подвиранье лаптей; лапти с подворой, с подковыркой [1, Подвирать (охранять)].

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2. Другое значение корня ВАР обнаруживается в исследованиях его этимологии, связанной с процессом варения пиши или чего-либо. Исторически процесс варки связан, в первую очередь, с приготовлением пищи на огне – ВАРИТЬ, варивать что; о жидкости: кипятить, приводить на огне в кипение [1, ст. Варить].



Обращает на себя тот факт, что в русском языке нет специального названия для предмета, с помощью которого варят. Названия специальных предметов, с помощью которых варят ту или иную пищу. Единственное слово – сковорода, которое образовано от русского «сквара» – огонь, пламя; горение и смрад [1, ст. Сквара].



По аналогии назван и скворец – от русск. «сквара, чёрный, опалёный» [1, ст. Скворец]; ворон и ворона «черной масти» [4, стст. Ворон, Ворона]; воронограй др.-русск. «грач» (грайворон, гайворон) [4, ст. Воронограй].Сюда же относится и обозначение цвета – ВОРОНОЙ – русск., укр., макед.-болг., сербохорв., словен., чеш., польск., в.-луж. и др – «чёрный» [4, ст. Вороной].

В процессе варки объект варения не соприкасается непосредственно с огнём (жарение), а находится в некоторой посудине, которая защищает этот объект от прямого огня. Сам процесс варения на огне заключается не в том, чтобы какой-либо предмет погрузили в кипящую воду и просто в ней КИПЯТИЛИ.



Цель состоит в том, чтобы погруженный в кипяток предмет варить в нём столько времени, чтобы этот предмет СВАРИЛСЯ. Если бы корень ВАР обозначал воду, как иногда это ему приписывается [….], то предмет сварился бы тогда, когда он пропитался бы водой, причём температура воды здесь не важна.

При варке важен не безликий процесс варения и не пропитанная водой пища – важен результат: варёный предмет или пища. И именно с учётом высокой температуры, про которой одни химические соединения, содержащиеся в сырой пище, переходят в другие, более пригодные и безопасные для человека.



В результате того, что пищу сварят, она перестаёт портиться (например, ВАРЕНЬЕ), из неё ВЫВАРИВАЮТСЯ опасные для человека вещества, например, при ОТВАРИВАНИИ грибов.



Можно мысль развивать далее более подробно, в итоге она выльется в то, что ВАРИТЬ (пищу или что-либо) означает, в первую очередь, защитить от возможных негативных воздействий либо потребителя пиши, либо сам предмет.



Здесь же стоит вспомнить о варениках – «пирожках», в которых тесто является преградой, защитой того, чем наполнены вареники, и где внутренность – ВОРОНКА русск., укр., болг. и др. «пробка, втулка, отверстие» [4, ст. Воронка]. Именно поэтому разные, на первый взгляд, значения корней слов варить, варять идут в словарях в одних и тех же статьях.

* * *

3. Ещё одно значение корня ВАР обнаруживается при исследовании русских слов, связанных с ВОРОЖБОЙ. В словаре Н. Абрамова (1890 г.) синонимом к слову ВОРОЖБА определено слово «предсказание» [5].



То есть то же, что обозначается глаголом ПРЕДВАРЯТЬ. ВОРОГ –орл. знахарь, колдун. Ворогуш(х)а – стар. ворожея.



Словом ВОРОЖИТЬ – ворожу, укр. ворожити, др.-русск. ворожити, болг. вража, сербохорв. вражати, словен. vraјiti, чеш. vraјiti «колдовать», польск. wroz†yc «ворожить, предвещать», др.-инд. valagas «тайные чары» [4, ст. Ворожить] – в русском языке издревле обозначали процесс лечения от болезней (русск. посл. – хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит, за кого ходатайствует).



Ворожиться – лечиться у знахарки. Куст русских слов обширен: вороженье, ворожба, ворожка пск., ворожа зап., ворожей вор., ворожец вят., ворожайка, ворожейка, ворожка, ворожея об. – это всё обозначение того, кто на Руси лечит ворожбою [1, ст. Ворог], ср. выражение «лекарить ворожбой» [1, ст. Смывать].

Все приведённые выше древнерусские слова, обозначающие человека, заботящегося о вашем здоровье или поправляющего здоровье, со временем переросли в один современный термин – ВРАЧ (врачея стар.) – М. Фасмер чётко констатирует: «Первоначальное значение «заклинатель, колдун»» [4, ст. Врач]. Сравните ещё оставшееся: болг. врач «колдун», сербохорв. врач «прорицатель» [4, ст. Врач]. ВРАЧЕВАТЬ кого, лечить, пользовать, помогать снадобьями в недугах [1, ст. Врачевать].

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4. Следующее значение корня ВАР сопряжено с русским словом ВАРЬ «куча, масса», тамб., ряз. М. Фасмер чётко указывает, что это слово древнерусское, и оно в его словаре одно из немногих, которые Фасмер не выводит как заимствования в русский язык [4, ст. Варь].



В. Даль приводит дополнительные слова: ВАРА, варака арх. – холм, горушка, бугор; варик – крутой пригорок; вараг астрах. враг ниж. – овраг [1, ст. Вара]. Логически, если ВАРА – холм, то Округ него располагает ОВРАГ. Варь, варя – ряз. тамб. толпа, куча, тьма, множество [1, ст. Варить]. Сюда же следует отнести слово ВЫРЕЦ – вят. клумба, куртина цветов, купина, цветник [1, ст. Вырей] и «только древнерусское ВЕРПУ «рву, обрываю»» [4, ст. Верпу], откуда овраг.

* * *

Все рассуждения подытоживает древнерусское слово «ВЫРЕЙ»: ВЫРЕЙ – кур. жаворонок «вороной» [4, ст. Жаворонок]; ВЫРЕЙ – твер., пск. ворожея; ВЫРЕЙ, вырай, ирей, ирий, ирица – южн. малорос. загадочный край, земной рай, волшебное царство. Вырить – твер. ворожить, колдовать. Вырожить кого – симб.-корс. пенз. вылечить, особенно знахарством [1, ст. Вырей]. Этого же корня русское слово ВЕРА.

Резюме: значение исконно русского древнего корня ВАР с чередованиями: ВОР, ВИР, ВЫР, ВЕР, ВР – оберегать, защищать.

Русский этнос своими корнями уходит в автохтонные верхнепалеолитические племена Русской равнины, обитавшие здесь, начиная с 50-го тыс. до н.э. (стоянка Костёнки, Воронежская область).



Поскольку в русском языке нет других слов, обозначающих процесс приготовления пищи путём варки, то время возникновения корня ВАР следует отнести к тому моменту, когда люди только научились варить пищу.



Особенно в глубь тысячелетий окунаться не будем, но лишь заметим, что и варение пищи и варежки уже были известны проторусским племенам 40 – 30 тыс. до н.э. (стоянка Сунгирь, г. Владимир).



Поэтому значение корня ВАР, связанное с приготовлением пищи, относится, как минимум, ко времени верхнего палеолита (50 – 40 тыс. л. назад).



Именно поэтому одинаковые значения корня ВАР «кипящая вода; смола; жар», др.-русск. варъ «жара», обнаруживаются во всех индоевропейских языках: укр. вар, сербохорв. вар «жар», словен. var, чеш. var «кипение» и т.д., а также лит. verdu, virti «бурлить, кипеть», лтш. verdu, virt «кипеть», лит. varus «уваривающийся», арм. var†em «зажигаю», var†im «горю», нем. warm «теплый» и др. [4, ст. Вар].

К тому же времени, если не к более раннему, следует отнести возникновение значения русского корня ВАР, обозначающего охрану или предмет охраны. Слово ВАРИТЬ (предварять), имея древнерусского происхождение, в болг. предваря, предварям, чеш. и др. славянских языках; в лтш. veru, vert «бежать», кауз. лит. varau~, varyti «гнать (людей, скот)».



Слово ВАРОВАТЬ «сохранять, защищать» (древнерусская форма варовати) имеет параллели в укр. варувати, чеш. varovati, слвц. varovat', польск. warowac; д.-в.-н. waron, нов.-в.-н. (be)wahren «сохранять, хранить» [4, ст. Варовать].

Слово «ВОРОТА» практически без искажений известно в укр. ворота, блр. вороты, др.-русск. ворота, болг. врата, сербохорв. врата, словен. vrata, чеш. vrata, польск. wrota, в.-луж. wrota, н.-луж. rota; родственно – лит. vartai~, др.-прусск. warto «дверь», лтш. varti, англос. weor, wor «ограда дома, двор, улица», алб. vathe «ограда, двор, загон, овчарня», тохар; warto «сад, роща», др.-инд. vrtis «забор, ограда» [4, ст. Ворота].

Русское слово «ворожба» дошло и до Египта: с египетскими волхвами ещё во времена до новой эры были связаны волшебство и ворожба [6, ст. Волхвы].

Первую письменную фиксацию слова «ВРАЧ» М. Фасмер относит ещё к Остромирову Евангелие (11 в.) [4, ст. Врач]. Трубачёв указывает, что слово ВАР в значении «верхушка» известно с 1584 г. [4. ст. Вара], то есть это наиболее позднее значение этого корня.

Резюме: корень ВАР (с чередованиями) сформировался в русском языке ещё во времена палеолита и уже имел значение «оберегать, защищать», включая то же по отношению к процессу приготовления пищи.



С мезолита (ок 8-го тыс. до н.э.), в результате расселения русских племён в регионы Индии, Востока и Европы, корень ВАР был закреплён с тем же значением в местных языках т.н. индоевропейской семьи языков – от Индии до Египта и Европы.

До «рождения» христианства волхвы (Мф. II, 1) являлись учёные мужами, обладавшими обширными знаниями тайных сил природы, занимавшиеся наблюдением небесных светил и ВОРОЖБОЙ (Быт. XLI, 8, Исх. VII, 11). огласно библейскому тексту, волхвы (Дан. II, 4) пришли в Вифлеем на поклонение Богомладенцу Спасителю (Мф. II, 1, 2), так как древние пророчества внушили волхвам ожидать на Востоке рождения Спасителя мира.



Однако, узурпируя власть над христианским «учением», еврейские волхвы Моисей и Аарон (Быт. XLI, 8, Исх. VII, 11) выступили против волшебства, как египетского, так и любого другого, инородного по отношению к еврейскому.



С тех пор термины «волхв» и «ворожея» в местах расселения христиан стали накачиваться отрицательной семантикой (Лев. XIX, 26, 31, XX, 6, 27, I Цар. XXVIII, 3, 4-14, Деян. VIII, 9-11, XIII, 6-12, XIX, 13-16) [6, ст. Волхвы].

Исследователь варяжского вопроса В.В. Фомин говорит следующее: «в смысл термина «варяг» в разные времена русские люди вкладывали разное понимание» [8, стр. 5].

До прихода христиан на Русь корень ВАР имел те значения, которые мы рассмотрели выше – оберегать, защищать. Главным противником христианству на Руси выступили волхвы, ворожеи и другие защитники Руси – вороги, враги.



В связи с чем, они стали первыми, имена которых приняли в христианстве негативные значения.



Вот, что, например, пишет В. Даль в статье «Ворог» (положительную часть семантики этого слова мы рассмотрели выше): «Ворогуш(х)а – стар. ворожея; ныне; злоумышленница, злодейка» [1, ст. Ворог]. М. Фасмер напрямую указывает церковное происхождение негативного смысла слова ВРАГ – «ввиду наличия заимствования из церковнославянского» [4, ст. Враг].

Со вступлением христианского войска на Русь, русские враги, защитник для Руси, для Христин стали в современном смысле врагами – «в значении военном, неприятельской земли, войска» [1, ст. Враг].



Защитник Руси – ворог, враг. Для христиан это: «недруг, неприятель, супротивник, противник, противоборец, недоброжелатель, супостат, злоумышленник, злодей; нечистая сила, леший, дьявол, сатана, чёрт, чертёнок, бесёнок» [1, ст. Враг].

Поскольку христиане были против любых предсказателей, то они изменили значение глагола ВРАТЬ. Исконно русское «предсказывать» с целью защиты и предупреждения (прогноза – как сейчас) и родственное греческому «оратор» в христианской интерпретации стало нести значение «вру», то есть говорю неправду [4, ст. Врать].

Из-за христианского извращения русского языка изменили и смысл некоторые русские пословицы. Если русский смысл пословицы «язык мой враг мой» означал, что «язык – спаситель мой», как, например, в пословице «язык до Киева доведёт», то есть «не заблужусь».



То в христианской интерпретации язык, то есть главная часть тела человека, главное его оружие, – восстал против своего хозяина, против человека. Или другая: «завтрак и обед съем сам, а ужин – врагу отдам», то есть защитнику (голодный, но живой).



Сейчас эту пословицу исковеркали так, что врагом в ней является противник. То есть, получается: подкормлю противника – завтра сразимся: он сытый, я голодный.

Как одно из воплощений христианского невежества стали христианские инквизиции в Европе и, наиболее страшная и свирепая, на Руси.



Ворожей, волхвов, врачей и прочих ворогов – защитников Руси, но супостатов по отношению к христианству, – жгли, варили заживо, сдирали заживо кожу, выкалывали глаза, четвертовали и производили другие угодные христианскому богу зверства.

* * *

В 18-м веке с пришествием на русскую землю нового инородного врага – норманнов – картина повторилась. Всё русское вновь было перевёрнуто вверх дном. Перевернули и язык. В угоду норманнам зародилась так называемая «норманнская» теория, в которой термину «варяг» было придано западноевропейское происхождение и наполнение.



Появление этой теории в России в 30-х годах 18-го века «М.Н. Тихомиров объяснял тем, что она «в сущности выполняла заказ правительства Бирона, поскольку… стремилась исторически объяснить и оправдать засилие иноземных фаворитов при дворе Анны Ивановны», «служила сугубо политическим целям»» [8, стр. 13].

Антинорманисты упрекали Байера в ошибках и бездоказательности. Причину его ошибок, помимо вышеназванной, В.Н. Татищев видел ещё в том, что «ему руского языка, следственно руской истории, недоставало», так как он не читал летописи, «а что ему переводили, то неполно и неправо», поэтому, «хотя в древностях иностранных весьма был сведом, но в русских много погрешил» [8, стр. 13].



Правоту слов Татищева подтвердил А.Л. Щлёцер, сказав, что Байер трактовал древнюю русскую историю «только по классическим, северным и византийским», но не русским источникам, ибо «по-русски он никогда не хотел учиться» [8, стр. 13].

Резюме: каждое инородное вторжение – христианское и позже норманнское – ввели свои толкования русских слов, по смыслу, как правило, отличающиеся от исконно русских с точностью до наоборот.

Н.М. Карамзин отмечал, что Байер «худо знал нашу древнюю географию» [8, стр. 13]. А если бы знал, то удивился обилию терминов с корнем «вар» (вор).

Практически все географические названия, образованные от корня ВАР (ВОР), располагаются на пограничных областях, в которых древний русский этнос исторически соприкасался сначала с неандертальскими народами (начиная с 50-го тыс. до н.э.), а потом и с их потомками – шведами, норвегами, готами, тюрками, аварами, болгарами, различными уральскими народами и т.д.



В древнерусские земли входили и часть Германии, и все прибалтийские страны, и Польша и ряд других, сегодня независимых стран.

На стыках археологических культур ямочно-гребенчатой керамики проторусов и местных культур неандерталоидных народов вставали те вопросы, которые обычно связаны с пограничными конфликтами, стычками, сварами (ср. war англ. война), с охраной границ.



Все приграничные территории Руси имеют в своём составе гидронимы и топонимы, образованные от русского корня «вар»:



на севере – река Воркута (и город);



на северо-западе – Варяжское море, река Воронега (впадает в Ладожское озеро между Пашей и Сясью), Веряжка (местность северо-западу от оз. Ильмень), Веряско (местность на Ловати), город Варена (Литва);



на западе – Варшава (Warszawa; 10 в.), город Варен (Waren; на северном берегу оз. Мюриц, известен с 13 в.), Варта (Warta), самый большой приток Одры (Польша), Вормс (Worms, город в Германии, 5 в.) на левом берегу Рейна;



на юго-западе – Варна (город в Болгарии; 6 в.) на берегу Варненского залива;



на юге – Ворожба (станция близ Сум), Варяжская пещера (под Киевом), Варяжский остров на Днепре, река Ворксла на Украине;



на юго-востоке – река Воронеж (и город), Ворона (правый приток Хопра, Пензенская, Тамбовская и Воронежская области);



в центра – Верея (город в Московской области; в 1432 – 1486 гг. – центр Верейского княжества); Варварка (одна из старейших улиц Москвы) возникла на месте дороги, ведущей на Владимир, в 1434 г. улица упоминается в летописи под названием Варьская – там находились вари, в которых варили хмельные напитки [9]; Вырка (Нижняя, Верхняя, Малая, Большая) – реки и деревни;



* * *

Другой круг географических названий образован от корня «ВЕР».



На севере – это СЕВЕР (се – сросшийся предлог, как в словах участник – соучастник), то есть то, что защищает местность (Русь) с той, северной стороны.



На востоке – это С`ИБИРЬ (на некоторых старых картах надпись имеет такое начертание – с апострофом; с – предлог, и – приставная буква, см. например, [1, ст. Иклы]), то есть то, что защищает с той, восточной стороны.



На юге – это ИВЕРИЯ (Иберия: в и б – чередуются; сегодня – Грузия), то есть то, что защищает с той, южной стороны.



На западе – это ИВЕРИЯ (сегодня это Испания) – защита с западной стороны.



Ещё в 5 – 3 тыс. до н.э. славянские племена занимали всю Русь и всю Европу (до Иберии-Испании), включая Англию. Пограничным «западным» отсюда является древнее название острова Ирландии – Bergion = cymr. «vergyn» – западный (ср. varag=варяг), откуда «Iernh», «Hibernia» (ср. с Iberia=Иверия).

Позже, когда иверские племена готов, болгар, аваров и т.п. иудеев заняли западную часть Руси, они назвали её ЕВРОПОЙ – тот же корень ВР.

* * *

Защищённое со всех сторон пространство на Руси называлось – ИРИЙ (рай). Кольцо гор, со всех сторон обступающие Русскую равнину, издревле называется ИРИЙСКИМИ горами (или Каменный Пояс).

Людей, которые извне проникали через пограничные, варяжские, рубежи внутрь защищённого пространства, называли ИВЕРЫ, иберы, евреи – «[пришелец] с той стороны», «[стоящий] супротив» [10, ст. Еврей].

Теперь подходим к толкованию слова ВАРЯГ.

М. Фасмер говорит, что ВАРЯГ – древнерусское слово варягъ, и оно известно с 9-го века [4, ст. Варяг]. Он же приводит и другие русские слова: ВАРЯГА, варяжа «корзинщик, коробейник», владим., а также укр. ВАРЯГ «борец, крепкий, рослый человек». У В. Даля ВАРЯГА – об. вор. «провор, бойкий, расторопный человек» [1, ст. Варить]. ВЕРЗИЛА.



Сюда же, по чередованию типа вырий-ирий, следует отнести и слово ИРОЙ (вырой) «герой» [1, ст. Ирой], а также древнерусское слово ВОРОП «налет, нападение» (Лаврентьевская, Ипатьевская летописи) [1, ст. Вороп; 4, ст. Вороп]. В смысле ПРОВОРНОСТИ сюда же добавим и другие русские слова: ВАРАШ, ВОРАШ – «ястреб», вятск. ВАРЖА – «очень молодой жеребёнок».

Далее, по его мнению, термин ВАРЯГ перешёл в греческий и латинский языки – например, ср.-лат. varangus «телохранитель, воин из наемной стражи византийского императоров». Термин впервые зафиксирован в 1034 г. у Кедрена, араб. varank известно с 10 – 11 вв. Негативное значение термин ВОР принял только в 16-м веке, когда о Лже Дмитрии I и II он употреблялся в значении «мошенник, авантюрист» [4, ст. Вор].

Отметим следующее: при таком обилии русских слов с корнем ВАР (и чередованиями) М. Фасмер умудряется проявить чудеса лингвистики. Например, по его предположению, за которое многие лингвисты и цеплялись, русское слово ВОР заимствовано и прусского, в свою очередь, заимствовавшего это слово из финского, где оно означает vora, voro «разбойник».



Надо отдать должное Фасмеру: он сам же и исправляет свою ошибку, говоря, что слово ВОР происходит «более вероятно, что из ПРОВОРНЫЙ – диал. воровой «удалой, бойкий, проворный», олонецк. Что полностью совпадает с этимологией слова ВАРЯГ (см. выше).



Как ложную, М. Фасмер отбрасывает происхождение ВОР из фин. varas, род. п. varkaan «вор», потому что последнее восходит к герм. *wargaz, гот. wargs. А также из уйгурского o‘ry «вор», тур., чагат., кыпч. o‘ru «плут, негодяй», венг. or, oru «вор» [4, ст. Вор]. При этом М. Фасмер говорит, что словом ВАРЯГ называли на Руси выходцев из Скандинавии [4, ст. Варяг].

* * *

На наш взгляд, слово ВАРЯГ русского происхождения, ровно как варщик, варея – кто варит, готовит, стряпает; варенщик – кто занимается приготовлением варений или кто торгует вареньями; варец – пивовар или медовар, варщик питей и т.д.

К корню ВАР, имеющему, как мы показали выше, значение «оберегать, защищать», добавляется суффикс русского языка -ЯГ(А).



С помощью этого суффикса образуются имена существительные, обозначающие лица по их признакам и действиям; образуются от имён существительных, прилагательных и глаголов, например, скряга, сутяга, здоровяга, добряга, работяга, трудяга, деляга и др. [7, стр. 203].



Некоторые слова (скряга, сутяга) уже нечленимы, что говорит об их древнем образовании. Кроме того, слова, образованные с помощью суффикса -ЯГ(А), имеют просторечное происхождение и несут на себе оттенок увеличительности (образуются от существительных) [7, стр. 250].

Резюме: слово ВАРЯГ имеет чисто русское происхождение и образовано от лова ВАР с помощью увеличительного суффикса -ЯГ(А) – обозначает «защитник, оберегатель».

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Таким образом, фразы из летописей, указывающие на варяжское происхождение Рюрика, говорят не о его норманнском происхождении, а о том, что он, Рюрик, будучи князем русским, являлся защитником русского народа – варягом.

СВАРОГ – верховное божество Руси в русской и западно-славянской мифологии [4, ст. Сварог], упоминается как бог-кузнец в Повести временных лет за 6622 (1114) годом. В Ипатьевской летописи (1114 г.) упоминается под древнерусским именем Сварогъ: «… Сего ради прозваша и богъ Сварогъ… и по семь царствова сынъ его именемъ Солнце, его же наричють Дажьбогъ… Солнце царь сынъ Свароговъ еже есть Дажьбогъ».

Известны русские топонимы Сваружево, Сварыжь в Новгородской области, а также кашуб. Swaroz†yno, польск. Swarzyszewo, ср.-лат. Zvarasici «deus Sclavorum in Rethra» (бог славян из Ретры), др.-словен. Тwаrосh (1309 г.), Tbaraschitzberg (1480 г.), в Нижней Штирии [4, ст. Сварог].

По мнению М. Фасмера Svarogъ – древнеславянский бог, имя которого связывают со свар(а\), т. е. «спорящий, наказующий». Трубачев и Якобсон поддерживают сравнение со славянским svara, svarъ. Значение этих слов мы рассмотрели выше, исследуя древнерусский корень ВАР, – оберегать, защищать.

У балтийских славян Сварожич назывался иначе – Радгост, Radegast, Radigast, Redigost, Riedigost – и как главный бог почитался в культовом центре редариев Ретре-Радгосте. У чехов, словаков и украинцев со Сварогом можно связать огненного духа Рарога (ср. имя варяга РЮРИК), в восточнославянских заговорах – Страха (-Раха).



Отсюда напрашивается предположение, что сына Сварога, олицетворение огня, на Руси называли Сварожич, и это, возможно, является искажённым Варяжич, ВАРЯГ.

Вот что говорит о Свароге академик Б.А. Рыбаков:

«…При начале работ, когда нужно было обозначить на местности направление будущего вала, прибегали к пропахиванию длинной борозды, которая служила ориентиром при земляных работах по насыпке вала. Отсюда уже один шаг до фольклорного образа змея, вынужденного пропахивать борозду-вал.



Если создавалась такая ситуация, что славяне применяли при постройке своих первых укреплений пленных киммерийцев или хотя бы отбитый у них рабочий скот, то фольклорный образ приобретает вполне ощутимый реальный каркас.



Происходило все это на территории чернолесской культуры 11 – 7 вв. до н.э., т.е. в Среднем Поднепровье, на правом берегу от Волыни до Киева и от Днестра до Тясмина, а на левом – по Ворскле и Суле. Богатырём был Сварог, представлявшийся книжникам 7 в. н.э. и богом, и земным царём, связанным с небом: при нём с неба падают кузнечные клещи, а его сын – «бого-царь» Солнце (Дажьбог)» [11].

Таким образом, Сварог – имя главного русского бога, а также вполне реальная личность – русский царь, который и занимался тем, что проделал БОРОЗДУ (ВОРОЗДУ) для ЗАЩИТЫ Руси от неприятеля, то есть то, о чём мы писали выше.

Резюме: ВАРЯГ РЮРИК буквально означает СВАРОЖИЧ СВАРОГ, то есть Сварожич, сын Сварога.

Согласно Повети временных лет, в Египте «после потопа и после разделения языков начал царствовать сначала Местром, из рода Хама, после него Иеремия, затем Феоста, которого египтяне называли Сварогом.



В царствование этого Феоста в Египте упали клещи с неба, и начали люди ковать оружие, а до того палицами и камнями бились. Тот же Феоста закон издал о том, чтобы женщины выходили замуж за одного мужчину и вели воздержный образ жизни … Если же кто преступит этот закон, да ввергнут его в печь огненную.



Того ради прозвали его Сварогом, и чтили его египтяне». После него царствовал его сын, «по имени Солнце, которого называют Даждьбогом», при котором «настало непорочное житье по всей земле Египетской, и все восхваляли его» [14].

С каждым днём всё больше доказательств находится тому, что Древний Египет тесно связан с Древней Русью. В своей статье «К вопросу о названии уральской вершины Яман-Тау. Уральская родина египетского бога Амона» я обратил внимание на то, что на Русской равнине, в местности древнего расселения племён ананьинской культуры, на Конецгорском селище 4 – 3 вв. до н.э., на правом берегу реки Чусовая, близ деревни Конецгор Пермского района Пермской области была найдена «бронзовая статуэтка египетского бога Амона». Эта находка относится примерно к тому же времени, когда Русью правил царь Сварог.

Амон, как нам говорят историки, – древнеегипетский бог плодородия, культ которого начался с 11-й династии (1991 – 1785 гг. до н.э.), в эпоху 18 – 20 династий процветал, а позже проник в Грецию и Рим. Известны контакты древнерусских племён с Древним Египтом, относящиеся к этому времени. Праславянские племена катакомбной культуры 2-го тыс. до н.э., распространённые в Северном Причерноморье и Нижнем Поволжье, торговали с Египтом [12].

Русские летописи сообщают, что новгородцы Словен и Рус уже в 24 в. до н.э. далеко раздвинули границы своих владений, и к этому времени (волосовская археологическая культура на Русской равнине) русские летописи относят хождение словян и русов на Египет под предводительством Словена и Руса: «Хождаху ж и на Египетъския страны воеваху, и многое храбрьство показующе во еллинских и варварских странах, велий страх от сих тогда належаше» [13] (см. История возникновения мировой цивилизации. Древний Египет).

Интересно отметить, что атрибутами Сварога являются конь и копья, а также огромный вепрь, согласно легенде, выходивший из моря (сравни вепря как зооморфный символ солнца).

В Библейском Апокалипсисе Зверь (новое Солнце-Эра) является НА СМЕНУ Христу (старое Солнце-Эра). Термин «Антихрист» означает не «против Христа», а «вместо Христа».



Термин «Христос» происходит от КРЕС (ритуальный) «огонь», русск. искра, южн. зап. тамб. [1, ст. Кресать], сербохорв. криjес «огонь, разводимый накануне праздника Купало», кресови «летний солнцеворот», словен. kres «солнцеворот, Купало», словен. kresiti sе «сверкать, оживлять», чеш. krisiti «искриться», слвц. kriеsit' и др. [4, ст. Крес].



Отсюда КРЕСИТЬ кого, воскрешать, оживлять («Игорева храброго полку не кресити» Слово о полку Игореве. «Упрямого креси, а он в могилу лезет!») [1, ст. Кресать].

Так что Антихрист, то есть новый Христос, будет из рода Рюриковичей, дальний потомок Сварога. Всё это – просто смены эр и эпох Солнца.



Корень ВАР (с чередованиями ВОР, ВЫР, ВЕР, ВИР) является исконным корнем русского языка.

Значение корня ВАР – защищать, оберегать.

Время возникновения корня ВАР уходит корнями в палеолит.

Топонимы и гидронимы с корнем ВАР в основном располагаются по пограничным местам, которыми Древняя Русь была защищена от супостатов – ИВЕРОВ.

Слово ВАРЯГ – русского происхождения и обозначает того, кто защищает и оберегает русский народ.

Возможно, ВАРЯГ РЮРИК в широком смысле – бог РАРОГ (Сварожич), сын СВАРОГА, древне-русского верховного бога-богатыря, по некоторым данным реально существовавшего во времена чернолесской археологической культуры.



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Повести временных лет. Цитируется в переводе Д.С. Лихачева.



А.А. Тюняев

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