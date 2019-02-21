Госдеп США пригрозил всем странам, использующим Huawei

Госсекретарь Майк Помпео в четверг, 21 февраля, заявил, что США не будут обмениваться информацией с теми странами, которые будут использовать технологии и оборудование компании Huawei. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business News.

«Если какая-то страна будет использовать эти технологии в своих важных информационных системах, то мы не сможем обмениваться с ними информацией, мы не сможем действовать совместно с ними. Мы не собираемся ставить под угрозу имеющуюся у США информацию», — заявил он.

По его словам, США пытаются разъяснить другим странам «риски, связанные с использованием технологий Huawei», чтобы эти страны смогли «принять разумное решение».

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