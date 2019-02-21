Главная » Невероятное в мире, Новые технологии, Политика

Госдеп США пригрозил всем странам, использующим Huawei

20:39. 21 февраля 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:
Госдеп США пригрозил всем странам, использующим Huawei | Русская весна

Госсекретарь Майк Помпео в четверг, 21 февраля, заявил, что США не будут обмениваться информацией с теми странами, которые будут использовать технологии и оборудование компании Huawei. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business News.

«Если какая-то страна будет использовать эти технологии в своих важных информационных системах, то мы не сможем обмениваться с ними информацией, мы не сможем действовать совместно с ними. Мы не собираемся ставить под угрозу имеющуюся у США информацию», — заявил он.

По его словам, США пытаются разъяснить другим странам «риски, связанные с использованием технологий Huawei», чтобы эти страны смогли «принять разумное решение».

Читайте также: Здесь вам не Россия! — либералку поставили на место в Голландии (ФОТО)

Источник: http://rusvesna.su/news/1550770780

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Израиль запустил аппарат на Луну, в NASA назвали запуск «историческим» (ФОТО)
... аппарат Военно-воздушных сил США. Напомним, Брайденстайн окончательно ...Космический центр Джонсона в США, завод Boeing и встретиться...космического агентства. Читайте также: Госдеп США пригрозил всем странам, использующим Huawei SpaceX’s Falcon ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 февраля 2016
.... "Некоторые страны региона по-прежнему используют террористические и ...пригрозил Асаду вводом в Сирию американских войск Госсекретарь США... «Интерфакс» слова главы Госдепа США, сказанные им в интервью... конфликта и по всем пунктам подписанного соглашения....
Взять почту, телеграф, телефон? Нет, подобрать ВАДА, ОБСЕ, ООН
... Зимбабве Роберт Мугабе пригрозил выходом стран Африки из ООН,...Тегеран подозревает, что США готовы использовать налаженную боевую террористическую ... в Сирии. Представитель Госдепа кое-что не договаривает...нет, остались только всем давно известные старые ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 октября 2015
...двумя странами. Например, мы можем не разрешать им использовать ... сирийской армии продолжается по всем направлениям, но в приоритете... rusvesna.su Турция пригрозила ударами по союзникам США в Сирии © ... | Источник: rusvesna.su Госдеп США ожидает, что в Вене...
Новости Украины и Новороссии 21 мая 2015
...двух сотрудниц аптеки, пригрозив взрывом. Правоохранители ... многострадальное Широкино. Преступники использовали танк, минометы, гранатометы... всему, невысокий, несмотря на то, что страну поставили...-front.info Госдеп США разочаровал Турчинова США и НАТО не...
Новости Украины и Новороссии 12 марта 2016
...Ранее адвокат Савченко Фейгин пригрозил пранкерам судебным разбирательством ... Одессы!» расставили по всему городу, около них ... комментария. Напомним, ранее Госдеп США призвал Киев соблюдать Венскую ... целостность страны — это Минск-2. Почему не используют его?...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>