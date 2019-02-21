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Георгий Малинецкий: Бенефициары «нового средневековья»

14:40. 21 февраля 2019 Просмотров - 300 Нет комментариев Опубликовал:

Доклад доктора физико-математических наук Георгия Малинецкого «Цифровая реальность в точке бифуркации». Какой выбор мы должны сделать в ближайшее время. Какие три технологии середины 20-го века создали «золотой миллиард». Почему компьютеры и информационные технологии не дали значимый экономический эффект, а только усилили социальное неравенство. Почему производительность капитала упала до уровня 1890-го года. Почему социальные технологии будут определять нашу жизнь. Как происходит передача управления обществом сетевым алгоритмам.

 

Георгий Малинецкий. Доклад о перспективах РФhttp://www.nanonewsnet.ru/articles/2009/georgii-malinetskii-doklad-o-perspektivakh-rf

Источник: https://youtu.be/QttFn-M8Uew

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