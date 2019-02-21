Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
10:57. 21 февраля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
1909. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна с Фредериком VIII
1909. Император Николай II, флигель-адъютант Веселкин и А.Н.Граббе во время катания на байдарках во время отдыха в Шхерах
1909. Император Николай II, цесаревич Алексей Николаевич, великие княжны Ольга и Татьяна во время парада
1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич возле пони с повозко
1909. Открытие памятника Императору Александру III на Знаменской площади
1909. Парад Измайловского полка в присутствии императора Николая II
1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич кормит овец
1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на корабле в окружении матросов и офицеров
1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на пони
1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич пускает кораблик в фонтане
1910. Великая княжна Ольга Николаевна в дамской униформе подшефного Елизаветградского гусарского полка
1910. Великая княжна Татьяна Николаевна в форме подшефного Уланского Вознесенского полка
1910. Великая княжна Татьяна Николаевна в форме уланского полка в окружении военных
1910. Императорская семья у Севастопольского монастыря св. Климента Римского
1910. Императрица Александра Фёдоровна на благотворительном базаре
1910. Портрет цесаревича Алексея Николаевича в бурке
1910. Цесаревич Алексей Николаевич на корабле. Вокруг семья и матросы
1910-е. Император Николай II на Красной площади
1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца
1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца
1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца
1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца
1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца