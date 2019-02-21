Главная » История, Творчество

Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3

10:57. 21 февраля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:


Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2


1909. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна с Фредериком VIII


1909. Император Николай II, флигель-адъютант Веселкин и А.Н.Граббе во время катания на байдарках во время отдыха в Шхерах

1909. Император Николай II, цесаревич Алексей Николаевич, великие княжны Ольга и Татьяна во время парада

1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич возле пони с повозко

1909. Открытие памятника Императору Александру III на Знаменской площади

1909. Парад Измайловского полка в присутствии императора Николая II

1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич кормит овец

1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на корабле в окружении матросов и офицеров

1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на пони

1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич пускает кораблик в фонтане

1910. Великая княжна Ольга Николаевна в дамской униформе подшефного Елизаветградского гусарского полка

1910. Великая княжна Татьяна Николаевна в форме подшефного Уланского Вознесенского полка

1910. Великая княжна Татьяна Николаевна в форме уланского полка в окружении военных

1910. Императорская семья у Севастопольского монастыря св. Климента Римского

1910. Императрица Александра Фёдоровна на благотворительном базаре

1910. Портрет цесаревича Алексея Николаевича в бурке

1910. Цесаревич Алексей Николаевич на корабле. Вокруг семья и матросы

1910-е. Император Николай II на Красной площади

1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца

1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца

1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца

1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца

1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца

Источник: https://humus.livejournal.com/6478418.html

Метки: история, крым, Москва, Россия, санкт-петербургская губерния, фото, царское село

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
...Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 11904. Встреча императора Николая... II на станции Сувалки1906. Император Николай...Артиллерийской Школы1909. Император Николай II, императрица ...
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол»
... навесом его семья и родственники1900-е. Император Николай II на ...село1900-е. Посещение императором Николаем II выставки товаров крымского татарского производства...военных действий1915. Члены Императорской семьи и медицинский персонал Солдатенковской больницы...
Бэкграунд, выпуск-250 за 24 марта 2012
...атмосферу. Фотограф Евгения Комарова приехала вместе с выставкой из Белоруссии...Николая II. Он родился 21 мая 1827 года в семье... вера и дух преданности престолу. Заметим, что юный ... одним из учителей наследника престола, будущего императора Александра Третьего...
По новостям и событиям: Лига Справедливости
...Академии наук историографом Николаем Карамзиным. Насколько..., увидев на выставке в Астрахани шлем... в качестве этих фотографий местности использовались достаточно...года, Английский престол унаследовала Елизавета II... предназначенные для бедных семей. Такими были, ...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
...посадить на русский престол своего ставленника ...Украине российский политолог Николай Малишевский. Цитата:... на нашу выставку им приходится ...как например, фотография интернационального пулеметного расчета...церковь, порядок, традиции, семья, патриотизм - элементы,...
Коловрат в России
...в лень отречения Николая II от престола, также имеется ...вятических височных кольцах с семью лопастями, датируемых X11-..., что огромное количество фотографий предметов русской вышивки со...курганах». Во время проведения выставки «Русский национальный костюм» ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>