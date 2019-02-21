Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3

1909. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна с Фредериком VIII1909. Император Николай II, флигель-адъютант Веселкин и А.Н.Граббе во время катания на байдарках во время отдыха в Шхерах1909. Император Николай II, цесаревич Алексей Николаевич, великие княжны Ольга и Татьяна во время парада1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич возле пони с повозко1909. Открытие памятника Императору Александру III на Знаменской площади1909. Парад Измайловского полка в присутствии императора Николая II1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич кормит овец1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на корабле в окружении матросов и офицеров1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на пони1909. Наследник цесаревич Алексей Николаевич пускает кораблик в фонтане1910. Великая княжна Ольга Николаевна в дамской униформе подшефного Елизаветградского гусарского полка1910. Великая княжна Татьяна Николаевна в форме подшефного Уланского Вознесенского полка1910. Великая княжна Татьяна Николаевна в форме уланского полка в окружении военных1910. Императорская семья у Севастопольского монастыря св. Климента Римского1910. Императрица Александра Фёдоровна на благотворительном базаре1910. Портрет цесаревича Алексея Николаевича в бурке1910. Цесаревич Алексей Николаевич на корабле. Вокруг семья и матросы1910-е. Император Николай II на Красной площади1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца1910. Закладка в высочайшем присутствии во дворе казарм лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка по Волконской улице церкви Св. Николая Чудотворца

Источник: https://humus.livejournal.com/6478418.html