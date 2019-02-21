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ДРСМД и “ошибка” 2003 года

10:24. 21 февраля 2019 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:


Внезапно. В New York Times призывают спасти ДРСМД, указывая, что к разрыву договора привела политика Обамы и размещение систем ПРО в Европе.

У России есть серьезные доводы. Как и у Америки. Так что сохраните ядерный договор

В греческой мифологии у Пандоры был ящик, который, как ее предостерегали, никогда нельзя открывать. Не понимая последствий и несмотря на предупреждение, она открыла ящик, безвозвратно выпустив беды и несчастья, которые на вечные времена стали проблемой для всего человечества. Угроза США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), согласно которому сторонам запрещено обладать ракетами с радиусом действия от 500 до 5500 километров, чревата аналогичными последствиями, если этот выход также будет осуществлен вопреки предупреждениям и без учета последствий.

В этой ситуации одним из особо сложных обстоятельств является то, что русские и американцы обвиняют друг друга в нарушении целей договора в Европе — в планировании развертывания или развертывании ракет, которые способны нести ядерные боеголовки и иметь двойное применение — формально оборонительное, но после оперативной модификации — и потенциально наступательное.

Справедливости ради надо сказать, что каждая из сторон дала другой повод опасаться своих конечных целей и намерений, и американцы должны серьезно отнестись к позиции, занимаемой Россией. Если обе стороны не откажутся от своих угроз, обвинений и подозрений в отношении друг друга, то в случае выхода из договора они обе окажутся в опасности.

Только подумайте: современные крылатые ракеты с ядерной головной частью будут гораздо более грозными, чем те, которые были запрещены в 1987 году, когда был подписан договор РСМД. Достижения в области компьютерной электроники и технических средств наведения привели к созданию крылатых ракет, оснащенных неядерной боевой частью, которыми можно управлять, меняя их траектории и цели во время полета и продлевая время их нахождения в воздухе для нанесения удара в запрограммированное время.

При наличии таких характеристик крылатые ракеты можно запускать сразу из нескольких мест и одновременно взрывать их боевые части, нанося удары по многочисленным целям. Имеющиеся системы предупреждения действовали бы в лучшем случае неоднозначно и нечетко, создавая впечатление, ничем не отличающееся от осознания наличия теней в темном лесу. Эти новые ужасающие возможности обеих сторон, существенно увеличили бы шансы случайного катастрофического применения ядерного оружия во время кризиса, предугадать который пока невозможно.

Как мы до этого дошли? Путь к нынешнему кризису можно проследить, начиная с сентября 2009 года, когда президент США Барак Обама объявил о новом подходе к вопросу создания американской системы ПРО в Европе для защиты от иранских ракет большой дальности. Эта программа должна была стать заменой плана администрации Джорджа Буша-младшего создать наземные элементы ПРО в Польше и Румынии, и Обама назвал свой Европейский поэтапный адаптивный подход на основе системы морского базирования «Иджис» (Aegis) «более подвинутой и эффективной» системой обороны. На комплексах планировалось установить большее число перехватчиков меньшего размера и скорости, которыми должны были управлять корабельные многофункциональные боевые информационно-контролирующие системы «Иджис», обычно используемые на кораблях ВМС США.

Обама, по-видимому, не знал, что ни один из радаров, установка которых была предусмотрена в его программе, не мог обнаружить иранские боеголовки на достаточно большом расстоянии, чтобы запустить ракеты-перехватчики. Это был просчет, вопиющая ошибка, которую можно объяснить лишь тем, что Министерство обороны не предоставило достаточной технической информации, а чиновники Белого дома и Госдепартамента, занимавшиеся вопросами разработки стратегии, должным образом не изучили последствия предлагаемых изменений перед тем, как предоставить материалы президенту.

Президенту Обаме, вероятно, также не сказали, что «береговые комплексы „Иджис Эшор"» в Польше и Румынии можно быстро оснастить наступательными крылатыми ракетами, которые будут представлять угрозу немедленного и сокрушительного нападения на европейскую часть России в условиях кратковременного предупреждения.

Другими словами, решение о размещении в Европе береговых комплексов «Иджис Эшор» не обеспечило Соединенным Штатам надежных средств ПРО, а привело к появлению там комплексов, которые можно оперативно вооружить десятками — или сотнями — наступательных крылатых ракет.

Именно это и вызвало ответную реакцию русских вскоре после того, как Барак Обама решил приступить к реализации своего плана. Сегодня администрация Трампа заявляет, что причиной ее угрозы выйти из ДРСМД является то, что Россия создала крылатую ракету 9M729 (по классификации НАТО — SSC-8), что, по всей видимости, является нарушением ограничений дальности ракет, предусмотренных ДРСМД. О том, действительно ли русские нарушили условия договора, я говорить не буду — пусть об этом рассуждают другие. Вполне возможно, что нарушили. Но ракета 9M729, похоже, имеет характеристики, аналогичные характеристикам американской крылатой ракеты морского базирования «Томагавк» (Tomahawk). «Томагавки» можно легко хранить и запускать с комплексов «Иджис».

Западные СМИ часто называют обманом заявления России о том, что американские комплексы ПРО являются наступательным оружием. Но, судя по имеющейся в свободном доступе информации, ясно, что если установленные в Восточной Европе системы на основе «Иджис» будут оснащены крылатыми ракетами, это действительно будет нарушением условий ДРСМД.

Поскольку системы «Иджис» используются для перехвата иранских ракет дальнего радиуса действия в столь незначительной степени, российские военные стратеги и политические лидеры вполне резонно могли бы задаться вопросом, почему США решили разместить их в Восточной Европе. Может ли это решение свидетельствовать о стратегическом намерении со временем расширить и модифицировать эту систему ПРО (что происходит сейчас)?

Русские настаивают на том, что эти береговые установки двойного назначения «Иджис Эшор» являются нарушением ограничений по дальности наступательных вооружений, предусмотренных Договором РСМД. А власти США утверждают, что американские комплексы в Польше и Румынии не представляют угрозы для России, поскольку их компьютерное программное обеспечение несовместимо с системой запуска крылатых ракет.

Но механические и электронные компоненты, установленные на береговых комплексах «Иджис Эшор», не были модифицированы и не отличаются от тех, что установлены на военных кораблях, которые предназначены для одновременного запуска крылатых ракет и зенитных ракет. Чтобы признать позицию США, надо поверить и в то, что компьютер, предназначенный для считывания информации со стандартного флэш-накопителя одной марки, не сможет прочитать информацию со стандартного флэш-накопителя другого размера или другой марки.

Проблемы, связанные с сохранением договора РСМД, сложны. У обеих сторон есть вполне обоснованные опасения, которые необходимо развеять, если договор будет возобновлен в течение шести месяцев между приостановлением действия договора, объявленным в этом месяце, и окончательным выходом из него. Факты подтверждают российскую позицию. Эту реальность нужно учесть, если США и Россия (и, возможно, другие страны) хотят договориться о дальнейшем контроле над ракетами средней дальности.

Обе стороны должны остановиться и подумать об общей и предотвратимой опасности, которую они создают, упорно придерживаясь своих аргументов, согласно которым каждая из них получает какое-то несущественное военное преимущество. На самом деле существующие системы ядерного оружия способны на все, что только можно себе представить, и на гораздо большее из того, что вообразить невозможно. Именно невообразимые возможности этого оружия должны занимать центральное место при рассмотрении колоссальных и пока еще не известных ужасов и угроз, которые они представляют для стабильности на планете и для будущего человечества.

Америка должна признать, что администрация Обамы по недосмотру выбрала наземную систему ПРО с отнюдь не оборонительным потенциалом, которая, напротив, в глазах России выглядит как наступательная система. Администрация Трампа должна помешать своим экстремистам, чтобы они не уничтожили этот важный договор и не толкали мир на прямой путь в небытие. А россиянам следует отказаться от своих угроз и хвастовства своими новыми ракетами — безрассудной и опасной реакции на промах, совершенный Соединенными Штатами в ущерб своим собственным интересам.

Если будет стремление пойти на эти компромиссы, выиграют все. Если же нет — все проиграют.

https://inosmi.ru/politic/20190220/244607373.html – цинк

Разумеется, РФ могла бы согласиться на размен своей новой крылатой ракеты на ликвидацию позиционных районов ПРО в Европе, но официальная позиция Белого Дома и Пентагона заключается в том, что "США ничего не нарушают", продолжая следовать линии Обамы, который "якобы ничего не знал", хотя еще в нулевых было очевидно, против кого разворачивают эти системы. Так что стенания журналистов, которых ужасает перспектива новой гонки ракетно-ядерных вооружений, вряд ли смогут остановить разворачивающиеся события, где разработка, испытания и производство новых средств доставки ядерного оружия до мест скопления населения противника становится "новой нормальностью". И тем более смешно рассчитывать на односторонние уступки со стороны США или РФ в этом вопросе.

Холодная война постепенно распространяется на весь спектр американо-российских отношений (от политики и экономики до культуры и спорта) и по объективным причинам, она не могла не затронуть фундаментальные договоры о разоружении, заключенные на закате прошлой войны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4794316.html

Метки: ДРСМД, Россия, США, ядерное оружие

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Один комментарий»

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    Ирбис 21 февраля 2019 в 11:09 Ссылка
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    Вот сколько можно наступать на одни и те же грабли? Любые договоры с западом не имеют для них ни какого значения. Они готовы обещать всё что угодно и подписывать любые договоры, а потом обвиняя другую сторону во всех тяжких преступлениях, спокойно нарушать. Это суть западной цивилизации.

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