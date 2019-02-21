Главная » Мировоззрение

Белое на черном: западные сми пугают читателей “российской ЧВК”

20:28. 21 февраля 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Встретить белого человека в Африке – это не такой уж и большой сюрприз. Многие современные государства – бывшие колонии Франции, Великобритании. Во времена Советского союза русские повсеместно работали в Африке. Теперь Россия только начинает возобновлять сотрудничество с африканскими странами. Российские компании выигрывают тендеры, получают контракты, готовы инвестировать в экономику африканских государств. Российских специалистов в Африке ценили раньше, а теперь они буквально на вес золота. Но некоторым западным странам не нравится возвращение России на этот континент и ее политическое влияние.

Против России начинает работать мощная информационная компания западдных СМИ. Именно они тиражируют фейки о русских ЧВК в Африке, в Южной Америке. 

У обывателей бытует мнение, что чем дальше страна находится от России, тем сложнее встретить там русских, а в некоторых случаях невозможно.

Но в различных информационно-развлекательных телевизионных передачах и фильмах этот миф рассеивается.  Оказывается, сложно встретить страну, где не было бы русских туристов или местных жителей, родом из России. И они не ходят во фраках по джунглям.  Обычная одежда – удобные штаны и куртка цвета хаки. Но завидев такого человека, которые еще и говорит  по-русски, западные СМИ тут же пишут по одному шаблону – «мы увидели страшного русского из ЧВК». Смешно, ей-богу.

 

Источник: https://patriot.d3.ru/baiki-zapadnykh-smi-o-strashnykh-russkikh-v-dzhungliakh-afriki-1741930/?sorting=rating

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как уничтожают белую расу в Европе и США
... и управляемая им черная европейская аристократия бросили ... это их пугает биологическая организация потомков «белых богов». Очевидно...моральных уродов. Думается, читателю не надо объяснять, ...свидетели великой борьбы, и западные СМИ «промоют мозги» молодежи...
Трамп по Фрейду...
...Единственное, что меня пугает — это его четвертое... стратегию контроля акватории Черного моря, – считает...демократической администрации в Белом доме. И ... в сирийские и западные  СМИ. Отметим, что список... решило поразить своих читателей сенсацией, утверждая, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 апреля 2018
...в постановочном ролике «Белых касок» как «жертва... и выковыривать "черных" из жилых ...Нынешняя информационная политика западных СМИ относительно ракетных ударов... Сирии. Это действительно пугает». Газета, кстати,...мы пойдем дальше, читатели должны знать, что...
Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2017
...и Моторолой детей пугают». Однако после гибели...президента. Если верить западным СМИ, может сложиться впечатление,...стреляли не в белый свет, а реально...обращается к нашим читателям с просьбой ...анархо-коммунист, активист организаций "Черная радуга" и "ЛКПД"....
Северная Корея: Мифы и реальность
Западные СМИ — большие любители пугать своего читателя, да и не своего ..., о которой пишут в СМИ, от настоящей?— Я бы...на полках. "Обычные" варианты черного кофе в зернах, молотого, .... Нетрадиционщина вроде "зеленый кофе", "белый кофе" — из Малайзии. Но...
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
... вызвала бурную реакцию читателей. Были вопросы:...говорят, им пугают взрослых и детей... периодически латают белыми нитками: маскируют... заболеваний из «черного списка» ВОЗ....информированием общественности в СМИ, красок не...людях и женщинах Западного мира.» (Чарлз...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>