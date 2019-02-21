Белое на черном: западные сми пугают читателей “российской ЧВК”

Встретить белого человека в Африке – это не такой уж и большой сюрприз. Многие современные государства – бывшие колонии Франции, Великобритании. Во времена Советского союза русские повсеместно работали в Африке. Теперь Россия только начинает возобновлять сотрудничество с африканскими странами. Российские компании выигрывают тендеры, получают контракты, готовы инвестировать в экономику африканских государств. Российских специалистов в Африке ценили раньше, а теперь они буквально на вес золота. Но некоторым западным странам не нравится возвращение России на этот континент и ее политическое влияние.

Против России начинает работать мощная информационная компания западдных СМИ. Именно они тиражируют фейки о русских ЧВК в Африке, в Южной Америке.

У обывателей бытует мнение, что чем дальше страна находится от России, тем сложнее встретить там русских, а в некоторых случаях невозможно.

Но в различных информационно-развлекательных телевизионных передачах и фильмах этот миф рассеивается. Оказывается, сложно встретить страну, где не было бы русских туристов или местных жителей, родом из России. И они не ходят во фраках по джунглям. Обычная одежда – удобные штаны и куртка цвета хаки. Но завидев такого человека, которые еще и говорит по-русски, западные СМИ тут же пишут по одному шаблону – «мы увидели страшного русского из ЧВК». Смешно, ей-богу.

Источник: https://patriot.d3.ru/baiki-zapadnykh-smi-o-strashnykh-russkikh-v-dzhungliakh-afriki-1741930/?sorting=rating