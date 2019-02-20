«Высшая школа экономики» – сборище иностранной агентуры и липовых профессоров

о начале масштабных проверок в кузнице либеральных кадров для внешнего управления Россией — Высшей школе экономики. В прессу начинают просачиваться первые результаты ревизии.

о серьезных кадровых переменах в вузе, назвав в качестве важного фактора политические причины. Так, сообщалось, что факультет социальных наук (ФСН) в ближайшее время покинут профессор департамента политической науки Сергей Медведев, профессор Николай Петров, политическим был назван прошлогодний уход из ВШЭ главы Transparency International-Россия Елены Панфиловой, а в феврале с.г. ФСН также покинула замдекана Варвара Васильева, сотрудничавшая с TI в качестве эксперта.

Начнем с некоторых работников ВШЭ, активно участвующих в информационной войне с Россией на стороне Запада за деньги российских налогоплательщиков .

Вскоре более официозное интернет-СМИ The Vyshka

информацию о грядущем увольнении Медведева и Петрова (последний сейчас отдыхает от тяжкой работы в Англии), заявив о том, что они просто взяли временный отпуск и вскоре продолжат сотрудничество с ВШЭ.

Предлагаем читателям более пристально посмотреть на деятельность упомянутой выше (и не только) профессуры ВШЭ, чтобы оценить, стоит ли нам жалеть о возможном перетряхивании кадров транснациональной лавочки ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова:

— Профессор ФСН (департамент политической науки) Сергей Медведев, 1999-2004 гг. — профессор в Европейском центре исследований по вопросам безопасности им. Джорджа К. Маршалла в Гармиш-Партенкирхене, Германия.

— Профессор ФСН Николай Петров, 1993-1994 гг. — исследователь Института Дж. Кеннана в России, Международного центра Вудро Вильсона, США; 1994-2000 гг. — консультант, руководитель проекта, член научного совета Московского Центра Карнеги, с 2000 г. — профессор колледжа Макалестера (Миннесота, США).



Работает с различными международными организациями, посольствами, фондами и структурами делового сотрудничества (American-Russian Business Council, USAID, NDI, IRI, IREX, IFES) в качестве эксперта-консультанта. Является членом сформированной в 2016 году экспертной группы «Европейский диалог», которая сотрудничает с зарубежными НКО «Фонд Конрада Аденауэра» (Германия), «Фонд Фридриха Наумана» (Германия), «Институт Центрально-Восточной Европы» (Польша), эксперт Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина.

— Профессор факультета математики Михаил Вербицкий, в 1990-1991 гг. обучался в Массачусетском технологическом институте (США). В 1995 г. окончил Гарвардский университет со степенью PhD по математике.

— Профессор факультета социальных наук Эмиль Паин, с 20 по 22 октября 2005 г. выступал с лекциями «Школы публичной политики» (проект финансировался фондом Д. Сороса «Открытое общество», в 2015 г. его деятельность в РФ признана нежелательной), Член президиума Европейской Ассоциации выпускников Woodrow Wilson International Center for Scholars (Международного научного центра для исследователей имени Вудро Вильсона), с 2010 по 2014 гг. — научный руководитель Института им Дж. Кеннана в России, с 2012 по 2014 гг. — руководитель и модератор постоянного (ежемесячного) семинара «Трудный путь к нации» Института Кеннана США и фонда «Либеральная миссия».

Все названные граждане носят профессорские звания, получают соответствующее содержание и учат студентов.



Между тем, в России действует Распоряжение Правительства РФ от 5 апреля 2016 г. № 582-р

В этом распоряжении перечислены 213 иностранных вуза, чьи документы об ученых степенях и званиях признаются в России без дополнительных процедур (кроме них в России признают также дипломы Китая, ЮАР и Франция, с которыми у России подписаны международные договоры о признании ученых степеней и званий).



Никаких институтов Вудро Вильсона (кстати, именно этот персонаж американской истории подписал указ о передаче Федеральному резерву функции эмиссии доллара) и Джорджа К.Маршалла в этом перечне нет.



Следовательно, перечисленные выше господа Медведев, Петров, Вербицкий и Паин, мягко говоря, не совсем законно занимают профессорские кафедры в российском государственном вузе (или, по крайней мере, должны были проходить аттестацию в России и процедуру признания дипломов).



А учитывая их послужной список, можно предположить, что у этих «преподавателей» могли быть и другие задачи, не связанные с образовательным процессом.

И это только то. что просочилось к нам после первых дней проверки: рискнем предположить, что, если прошерстить личные дела всех профессоров ВШЭ, наверняка можно найти еще много чего интересного, что должно вызвать соответствующую реакцию у Рособрнадзора, а может, и у ФСБ — вплоть до отзыва лицензии на образовательную деятельность.

Впрочем, как известно, дерево познается по плодам, а школа — по выпускникам.



Среди окончивших ВШЭ — не только многие известные либерал-глобалисты из госаппарата (достаточно сказать, что ректор вуза Ярослав Кузьминов не только муж главы ЦБ Эльвиры Набиулиной, но и друг замглавы администрации Президента Сергея Кириенко) или идеологи уничтожения русского образования вроде

но и, например, такой деятель, как доцент

— внучатый племянник известного физика, работающий в «Вышке» с 2013 года, а на досуге участвующий в протестной деятельности в команде Алексея Навального.



Как сообщают

в соцсетях, еще одним увлечением Михаила является съемка интимных видео с участием его жены и любимой собаки.

Губительная для национальной и духовной безопасности России деятельность ВШЭ зашла очень далеко, и ее надо пресечь как можно скорее. Если, конечно, на властном Олимпе кому-то еще есть дело до суверенитета России.

РИА Катюша