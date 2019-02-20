Владимир Путин в своей речи рассказал о здравоохранении

Выступая перед Федеральным собранием Владимир Путин затронул тему здравоохранения.

Президент обратил внимание собравшихся, что уровень доступности медицинской помощи растет. Но есть к чему стремиться. Об этой системе судят по первичному звену: по поликлиникам, амбулаториям, по фельдшерским и акушерским пунктам. Именно к их работе люди уделяют пристальное внимание. Особенно, в удаленных населенных пунктах. Да, число фельдшерских и акушерских пунктов растет. Появились мобильные пункты оказания медицинской помощи. Но к 2020 году медицинская помощь должна быть доступной во всех, без исключения, населенных пунктах России. Владимир Путин особо подчеркнул, что медицинская помощь должна быть оказана для всех россиян, где бы они ни жили. В 2019 и 2020 году должны быть построены новые фельдшерские и акушерские пункты в количестве не менее 1500.

Проект «бережливая поликлиника» уже сейчас позволяет сократить время ожидания пациентов в 3-4 раза.

Президент рассказал, что он бывал в таких поликлиниках – работают там очень здорово. Но таких поликлиник пока не очень много. К 2021 году нужно перевести все детские поликлиники на этот стандарт. Главное, отметил Путин, чтобы люди почувствовали уважительное и бережливое отношение к себе со стороны государства.

Источник: https://patriot.d3.ru/zdravookhranenie-vazhnaia-tema-rechi-putina-1741139/?sorting=rating