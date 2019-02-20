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Владимир Путин в своей речи рассказал о здравоохранении

14:16. 20 февраля 2019 Просмотров - 142 4 коммент. Опубликовал:

Выступая перед Федеральным собранием Владимир Путин затронул тему здравоохранения.

Президент обратил внимание собравшихся, что уровень доступности медицинской помощи растет. Но есть к чему стремиться. Об этой системе судят по первичному звену: по поликлиникам, амбулаториям, по фельдшерским и акушерским пунктам. Именно к их работе люди уделяют пристальное внимание. Особенно, в удаленных населенных пунктах. Да, число фельдшерских и акушерских пунктов растет. Появились мобильные пункты оказания медицинской помощи. Но к 2020 году медицинская помощь должна быть доступной во всех, без исключения, населенных пунктах России. Владимир Путин особо подчеркнул, что медицинская помощь должна быть оказана для всех россиян, где бы они ни жили. В 2019 и 2020 году должны быть построены новые фельдшерские и акушерские пункты в количестве не менее 1500.

Проект «бережливая поликлиника» уже сейчас позволяет сократить время ожидания пациентов в 3-4 раза.

 

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Президент рассказал, что он бывал в таких поликлиниках – работают там очень здорово. Но таких поликлиник пока  не очень много. К 2021 году нужно перевести все детские поликлиники на этот стандарт. Главное, отметил Путин, чтобы люди почувствовали уважительное и бережливое отношение к себе со стороны государства.

 

 

 

 

 

Источник: https://patriot.d3.ru/zdravookhranenie-vazhnaia-tema-rechi-putina-1741139/?sorting=rating

Метки: В.В. Путин

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4 коммент.»

  • 12 8
    твойбратподеду 20 февраля 2019 в 18:24 Ссылка
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    лучше бы сказал что у нас медецина за счёт бюджика и что люб граж мог пойти в любой евромед и оплатил услуги медицинской пластик картой былоб норм этого бы хватило)))

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  • 1531 1299
    макс 20 февраля 2019 в 19:56 Ссылка
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    Да нафик попал в больницу сам себя лечил очень низкая квалификация попросил назначить эмрт для картины и антибиотики а они ме у вас рак сейчас в норме слава мне любимому и это Москва!

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  • 6485 1902
    nikolay 20 февраля 2019 в 21:11 Ссылка
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    Уровень доступности медицинской помощи растёт пропорционально доходам населения. Пенсионеры лишены права медицинского обслуживания по причине отсутствия денег. Почти во всех капстранах существуют бесплатные госпитали, где государство выделяет от 3-х до 8% бюджета (Франция). Даже в Великобритании операции делают бесплатно в государственных госпиталях, нотам большие очереди. Ждать нужно несколько месяцев. Только в США вся медицина платная.

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  • 3129 2867
    жора шапов 20 февраля 2019 в 22:08 Ссылка
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    Всем надо просто знать , что все болезни ( для удобства) делятся только на две категории. Это чтобы не запутаться в лечении.

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