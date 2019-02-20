“Важное правительственное задание”
08:18. 20 февраля 2019 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В продолжение истории https://colonelcassad.livejournal.com/4787968.html про ЧВК Kroeker Partners на Гаити.
1. Местная полиция заявляет, что есть основания подозревать, что они прибыли по не афишируемому приглашению со стороны руководства страны.
2. Задержали их в двух машинах без номерных знаков на блокпосту местной полиции, при этом они утверждали, что находятся "на важной правительственной миссии", при этом посольство США заявило, что у задержанных американцев не было "тайной операции на местах".
3. Кристофер Майкл Осман, 44 года, Кент Леланд Крукер, 52 года, и Кристофер Марк МакКинли, 49 лет, являются ветеранами вооруженных сил США,Четвертый мужчина, 52-летний Талон Рэй Бертон, когда-то работал федеральным подрядчиком в правительстве США.
4.Помимо серба и гаитянина, в этой команде был и выходец из России (личные данные пока не приводят). Во время задержания они кому-то позвонили и сказали, что "Сейчас приедут, разберутся". Приехал некто говорящий по-французски. Полицию его объяснения не убедили и его тоже задержали.
5. Помимо оружия и спецсредств группа имела два беспилотника, а также средства наблюдения, разгрузки, бронежилеты. Полиции пришлось "профессионально применить силу", чтобы показать серьезность своих намерений, прежде чем группа ЧВКшников сдала оружие и подчинилась требования полицейских.
6. Все они сейчас арестованы им предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, вождении без номеров и еще в целом ряде преступлений, включая незаконное проникновение на Гаити, так как в их паспортах не было отметки о въезде на территорию государства.
7. Внятного объяснения цели их пребывания на Гаити по-прежнему нет. В местных СМИ группа трактуется как "ударная команда".
PS. На заглавной фотографии – начальник полиции Порт-о-Пренса
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4791214.html