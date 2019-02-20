Сводки от ополчения Новороссии 20 февраля 2019

Операция по освобождению города Дебальцево и поселка Чернухино, которую в 2015 году общими силами провели ДНР и ЛНР, является одной из главных совместных побед двух Народных Республик.

Об этом говорится в поздравительном адресе Главы ДНР Дениса Пушилина, который был зачитан 18 февраля в Чернухино на митинге по случаю четвертой годовщины завершения освободительной операции.

«Освобождение Чернухино и Дебальцево — одна из главных совместных побед братских Республик. В тяжелых и кровопролитных боях наши бойцы показали стойкость и силу духа, мужество, героизм и отвагу, непоколебимую веру в идеалы, за которые мы сражаемся», — говорится в тексте адреса, который в начале митинга-реквиема зачитал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем выступлении на митинге заявил, что в боях за Чернухино и Дебальцево защитникам Народных Республик «удалось одержать судьбоносную победу над украинскими радикалами и закрыть Украине дорогу на Донбасс».

Участники митинга — около 300 человек — поименно почтили память 34 жителей Чернухино, погибших в ходе боевых действий 2014–2015 годов. Дети, державшие портреты погибших, запустили в небо белые шары. В завершение митинга после минуты молчания состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим жителям поселка.



















Поселок Чернухино расположен на юге ЛНР в восьми километрах от города Дебальцево (ДНР). Он являлся стратегически важным пунктом во время совместной операции сил Донецкой и Луганской Народных Республик по окружению крупной группировки украинских силовиков и освобождению от них Дебальцево — одного из главных железнодорожных узлов Донбасса. Бои за этот город продолжались около трех недель и 18 февраля 2015 года завершились его полным освобождением от оккупантов.

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