Сводки от ополчения Новороссии 20 февраля 2019
- 14:54 СБУ продолжают терроризировать и вербовать жителей Северодонецка, имеющих родственников в ЛДНР.
- 14:37 Штаб «ООС» заявил, что поднял авиацию и вывел танки на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО).
- 13:25 Киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.
- 11:56 В Луганске стартовала военно спортивная игра “Будь готов к защите Родины!”.
- 11:13 ДНР и ЛНР вместе почтили память павших в боях за освобождение Дебальцево и Чернухино (ФОТОРЕПОРТАЖ).
- 10:10 Украинские боевики обстреляли жилые дома Васильевки.
- 00:30 Комбриг ВСУ приказал уничтожить офицера-дезертира — подробности (ВИДЕО).
- Вчера 22:10 В ЛНР назвали причины крушения БПЛА ОБСЕ.
- Вчера 21:33 Глава ДНР почтил в Дебальцево память воинов Донбасса, погибших при освобождении города от ВСУ.
- Вчера 21:18 Последствия обстрелов со стороны ВСУ в селе Васильевка.
- Вчера 21:15 «Не считаясь ни с какими жертвами»: Киев в любой момент готов разжечь конфликт на Донбассе.
СБУ продолжают терроризировать и вербовать жителей Северодонецка, имеющих родственников в ЛДНР
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Штаб «ООС» заявил, что поднял авиацию и вывел танки на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)
ВСУ хвалятся масштабными тактическими учениями на Приазовье «прямо под носом у российских оккупантов».
Руководил ими командующий «Объединенных сил» Сергей Наев.
«Любой украинский командир должен иметь в своем подчинении сильную артиллерию и резерв», — цитирует его пресс-центр «ООС».
В сообщении утверждается, что тактические учения с привлечением истребителей, штурмовиков, армейской авиации, танков и другой бронетехники доказали, что украинские военные готовы дать адекватный и жесткий ответ «русским оккупантам».
«Цель учений — предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил. Я абсолютно доволен работой командиров во время обучения, все действия были четкими, правильными и управляемыми», — подытожил Наев.
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Киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР
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В Луганске стартовала военно спортивная игра “Будь готов к защите Родины!”
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ДНР и ЛНР вместе почтили память павших в боях за освобождение Дебальцево и Чернухино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Операция по освобождению города Дебальцево и поселка Чернухино, которую в 2015 году общими силами провели ДНР и ЛНР, является одной из главных совместных побед двух Народных Республик.
Об этом говорится в поздравительном адресе Главы ДНР Дениса Пушилина, который был зачитан 18 февраля в Чернухино на митинге по случаю четвертой годовщины завершения освободительной операции.
«Освобождение Чернухино и Дебальцево — одна из главных совместных побед братских Республик. В тяжелых и кровопролитных боях наши бойцы показали стойкость и силу духа, мужество, героизм и отвагу, непоколебимую веру в идеалы, за которые мы сражаемся», — говорится в тексте адреса, который в начале митинга-реквиема зачитал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем выступлении на митинге заявил, что в боях за Чернухино и Дебальцево защитникам Народных Республик «удалось одержать судьбоносную победу над украинскими радикалами и закрыть Украине дорогу на Донбасс».
Участники митинга — около 300 человек — поименно почтили память 34 жителей Чернухино, погибших в ходе боевых действий 2014–2015 годов. Дети, державшие портреты погибших, запустили в небо белые шары. В завершение митинга после минуты молчания состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим жителям поселка.
Поселок Чернухино расположен на юге ЛНР в восьми километрах от города Дебальцево (ДНР). Он являлся стратегически важным пунктом во время совместной операции сил Донецкой и Луганской Народных Республик по окружению крупной группировки украинских силовиков и освобождению от них Дебальцево — одного из главных железнодорожных узлов Донбасса. Бои за этот город продолжались около трех недель и 18 февраля 2015 года завершились его полным освобождением от оккупантов.
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Украинские боевики обстреляли жилые дома Васильевки
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Комбриг ВСУ приказал уничтожить офицера-дезертира — подробности (ВИДЕО)
На прошлой неделе военнослужащими Народной милиции ДНР, обороняющими позиции на севере Донецка был зафиксирован нетипичный миномётный обстрел со стороны противника — огонь вёлся по нейтральной полосе, в непосредственной близости от украинских позиций.
В момент обстрела военнослужащие НМ ДНР не смогли найти объяснение странному поведению противника. Однако позднее, при анализе видеозаписей беспилотного летательного аппарата ВСУ, подбитого при корректировки огня, удалось установить, что огонь вёлся прицельно по человеку в военной форме, направлявшемуся с украинских позиций в сторону ДНР.
Погибшим является старший лейтенант Мельниченко, совершивший убийство двоих своих подчинённых, и пытавшийся скрыться. Командованием 57-ой бригады, где служил Мельниченко, было принято решение уничтожить беглеца, впоследствии, списав его смерть на обстрел со стороны ДНР.
В Народной милиции ДНР рассказали подробности инцидента.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой управления Народной милиции ДНР.
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В ЛНР назвали причины крушения БПЛА ОБСЕ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Глава ДНР почтил в Дебальцево память воинов Донбасса, погибших при освобождении города от ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Последствия обстрелов со стороны ВСУ в селе Васильевка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Не считаясь ни с какими жертвами»: Киев в любой момент готов разжечь конфликт на Донбассе
Украинские власти готовы в любой момент разжечь вооруженный конфликт на Донбассе с новой силой, чтобы попытаться вернуть регион под свой контроль.
Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
«Киев продолжает сознательно культивировать разделение общества по этническому и идеологическому признакам. Воинствующий шовинизм и ксенофобия возведены в ранг официальной политики.
На государственном уровне прославляются пособники нацистов и коллаборационисты — С. Бандера, Р. Шухевич, Е. Коновалец, А. Мельник и т. д.
Согласно ежегодному отчету Министерства Израиля по делам диаспор, Украина стала безоговорочным лидером по проявлениям антисемитизма и нетерпимости по отношению к лицам еврейского происхождения.
Беспрецедентный характер приобрела ситуация с дискриминацией языковых, образовательных и культурных прав и свобод русскоязычного населения, национальных меньшинств Украины.
Киев вероломно вмешивается в церковную жизнь страны, грубо нарушает свободу вероисповедания, выбора конфессии и таинства веры. Создав т. н. „Православную церковь Украины“, власти усугубили существующий в местном православии раскол, а самих украинцев разделили на „своих“ и „чужих“.
Дан „зеленый свет“ насильственному переделу церковной собственности и ликвидации канонической Украинской православной церкви.
Ее священнослужителям открыто угрожают физической расправой. Так, депутат парламента и советник президента Украины, ярый националист Д. Ярош, публично подстрекая к „охоте на московских попов“, кощунственно отмечает, что они будут „уничтожаться с любовью“, поскольку-де „украинцы милосердны“ по своей природе.
Подобные провокационные заявления чреваты самыми тяжелыми последствиями вплоть до развязывания кровопролитной религиозной войны.
Все это происходит на фоне тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе. Киев в любой момент готов его разжечь с новой силой, чтобы, не считаясь ни с какими жертвами, попытаться вернуть регион под свой контроль.
По данным ООН, с начала боевых действий в апреле 2014 г. число погибших превысило 12 тысяч человек, сотни людей числятся пропавшими без вести, а сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.
При этом украинские власти продолжают введенную торгово-экономическую, энергетическую и транспортную блокаду Юго-Востока, усугубляющую и без того сложную гуманитарную обстановку».
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