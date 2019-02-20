Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 февраля 2019

Как ранее сообщалось, недалеко от военной базы США Ат-Танф (главный объект Коалиции на территории САР) расположен лагерь беженцев «Рукбан», сильно напоминающий концлагерь, в котором надзирателями являются боевики, а жизнь мирных сирийцев превращена в настоящий ад. Минобороны России сообщает новые подробности о начале реализации плана по улучшению обстановки в американской зоне оккупации в этом регионе Сирии.

Кадры с места событий «Русской Весне» предоставил военный источник.

Для оперативной ликвидации назревающей катастрофы к зоне американской оккупации на бронеавтомобилях «Тайфун» были оперативно переброшены спецгруппы из состава военной полиции и других подразделений российской группировки войск в САР.

Военный источник рассказал РВ, что в «Рукбане» осталось провизии всего лишь на 30 суток, но официальный Дамаск при помощи Вооружённых сил РФ готов эвакуировать беженцев, попавших в ужасные условия, созданные американцами.

«В это же время в Заевфратье (провинция Дейр эз-Зор, — прим. ред.) из Хаджинского котла Коалиция США выпускает жён и детей террористов ИГИЛ* через кордоны военных НАТО и курдо-арабских “Сирийских Демократических Сил”. Население вынуждено проходить пешком по пустыне по 300 км, по данным ООН, уже известно, что минимум 50 человек погибли по дороге, в основном это дети», — подчеркнул офицер в беседе с корреспондентом «Русской Весны».

Обстановка в районе Рукбан — Танф

Следует отметить, что в понедельник, 19 февраля 2019 г., в Москве состоялось важное совместное заседание межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Где было отмечено, что налаживание мирной жизни в Сирии по-прежнему наталкивается на очень серьёзные, не зависящие от руководства страны трудности.

«На сегодняшний день проблемным остаётся «Рукбан», расположенный в 55-километровой зоне вокруг Эт-Танфа. Ситуация там продолжает оставаться катастрофической, а его жители, фактически оказавшиеся в заложниках у подконтрольных США бандформирований, находятся на грани жизни и смерти. Мы с вами уже неоднократно говорили. Об этом всё более открыто говорят ведущие мировые эксперты», — заявил начальник Национального Центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Эту информацию подтверждает и официальный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич, выступивший в Женеве по итогам доставки в «Рукбан» второго гуманитарного конвоя.

По свидетельствам участников гуманитарной миссии ООН, в лагере отсутствует даже базовое медицинское обслуживание, женщины, дети и инвалиды не имеют никакой поддержки, в итоге только за последний месяц в лагере погибли по крайней мере 8 маленьких детей.

В этих условиях правительство Сирии при содействии Российской Федерации приняло решение об открытии 2-х гуманитарных коридоров для обеспечения выхода внутренне перемещенных лиц из указанного лагеря в избранные места проживания. Данный шаг продиктован острой необходимостью скорейшего решения проблем простых сирийцев, которые, несмотря на проведение уже двух гуманитарных конвоев под эгидой Управления Организации Объединенных Наций по гуманитарной деятельности, продолжают жить в ужасающих условиях», — подчеркнул генерал Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов.

«Уважаемые товарищи! Сегодня, в соответствии с распространенным 16 февраля совместным заявлением координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики об открытии гуманитарных коридоров для выхода сирийских граждан из лагеря «Рукбан», приступили к работе пункты пропуска в населенных пунктах Джлеб и Эль-Гураб, развернутые на границе 55-километровой зоны «Эт-Танфа», контролируемой вооруженными силами США и незаконными вооруженными формированиями», — сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенант Сергей Витальевич Соломатин.

Он добавил, что на пунктах пропуска развёрнуты отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, обеспечения предметами одежды, материального обеспечения, отправки беженцев к местам дальнейшего проживания.

Соломатин уточнил, что организована работа по приёму всех выходящих из лагеря «Рукбан» сирийских граждан, в том числе и ранее утративших документы, удостоверяющие личность.

Обеспечение безопасности на указанных пунктах пропуска и сопровождение в места размещения организовано подразделениями правительственных войск САР совместно со службой безопасности Сирии (контрразведка Мухабарат, — прим. РВ) во взаимодействии с подразделениями военной полиции Минобороны России.

Оперативное оповещение жителей лагеря «Рукбан» об открытии пунктов пропуска, а также информирование о порядке встречи и перемещения организовано путём рассылки мобильных СМС-сообщений, а также с помощью голосовых сообщений, транслируемых звуковещательными средствами на пунктах пропуска Джлеб и Эль-Гураб.

Для размещения прибывших из лагеря «Эр-Рукбан» беженцев подготовлены тысячи мест в лагерях и центрах временного размещения беженцев в провинции Риф-Дамаск:

в лагере Хирджилла (16 км южнее Дамаска) — 3930 мест;

в лагере Адра Нассер (20 км северо-восточнее Дамаска) — 2930 мест;

в лагере Адра Кахраба (20 км северо-восточнее Дамаска) — десять тысяч мест;

в лагере Адра-Двейр (20 км северо-восточнее Дамаска) — 2300 мест;

в лагере Наджха (14 км юго-восточнее Дамаска) — 3000 мест.

Подчёркивается также, что пункты пропуска Джлеб и Эль-Гураб развёрнуты в полном объёме и уже приступили к полноценной работе. Проблемные вопросы отсутствуют.

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*ИГИЛ – запрещённая Верховным судом РФ международная террористическая организация