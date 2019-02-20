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Путин заявил, что необходима дополнительная поддержка семей с детьми

13:08. 20 февраля 2019 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:

Много внимания в послании к Федеральному собранию Владимир Путин уделил семьям с детьми.

«Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства…Мы практически обеспечили повсеместную доступность детских садов. Но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями».

Путин

Действительно, молодым семьям нужна не только материальная поддержка. Детские ясли позволят родителям решать множество задач. Кому-то надо закончить учебу, кому-то хочется продолжить карьерный рост. Без яслей это, бывает, затруднительно.

Политика, направленная на помощь российским семьям, позволит на государственном уровне решить демографические задачи. Семей с детьми станет больше, их благополучие улучшится. Ждем реализации этих планов.

 

Источник: https://patriot.d3.ru/vladimir-putin-gosudarstvo-dolzhno-sdelat-tak-chtoby-roditeli-naslazhdalis-ottsovstvom-i-materinstvom-1741097/?sorting=rating

Метки: В.В. Путин

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Один комментарий»

  • 1531 1299
    макс 20 февраля 2019 в 20:00 Ссылка
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    В отставку вместе с жидо оккупационном правительством все привет горячий!!!

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