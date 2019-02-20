Путин: самая важная задача – обеспечить повышение рождаемости. Меры предлагаются беспрецедентные.

Владимир Путин обозначил самую важную для себя как президента рабочую область, над которой он собирается думать в ближайшие годы – это повышение рождаемости. Меры предлагаются беспрецедентные.

Общих трендов два: снижение налоговой нагрузки и поддержка с выплатой кредитных денег. В первом случае предлагается выводить метраж жилых площадей из под налогового бремени с увеличением количества детей.

Во втором – предлагается снижать ипотеку на 8%. Поддерживать ипотеку доплатой 450 тысяч рублей за третьего ребенка. С материнским капиталом сумма помощи на покупку квартиры может достичь миллиона рублей.

Путин попросил застройщиков обращать внимание на развитие инфраструктуры, за это государство готово пересмотреть налоговую нагрузку на строительство.

Путин затронул проблему яслей. Он потребовал за три года создать 240 тысяч новых мест в яслях и затронул большую проблему бюрократизации. Предлагается создать систему, благодаря которой гражданину достаточно подать заявку, а все документы будут оформлены сразу.

• Снижение налоговой нагрузки на семью по принципу "больше детей – меньше налогов". Увеличить федеральную льготу по недвижимому имуществу для многодетных семей – до 5 квадратных метров в квартире и до 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. От налога на земельный участок предлагают освободить все 6 соток земли (самый распространенный размер дачного участка)

• Особые меры по поддержке льготной ипотеки для многодетных семей. Льготу по ипотеке продлить на весь срок действия кредита (сейчас только на первые 3-5 лет)

• Дополнительная мера поддержки семей для семей с 3+ детьми – погашение ипотечного кредита государством на сумму 450 тыс. рублей. Причем мера будет запущена задним числом с 1 января 2019 года

• С 1 января 2020 года поднять выплаты на 1 и 2 ребенка в возрасте до 1,5 лет до 2 прожиточных минимумов на члена семьи

• Пособие по уходу за детьми с инвалидностью 1 группы повысить до 10 тыс. рублей

Источник: http://www.iarex.ru/news/64580.html