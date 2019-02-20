Путин: самая важная задача – обеспечить повышение рождаемости. Меры предлагаются беспрецедентные.
Владимир Путин обозначил самую важную для себя как президента рабочую область, над которой он собирается думать в ближайшие годы – это повышение рождаемости. Меры предлагаются беспрецедентные.
Общих трендов два: снижение налоговой нагрузки и поддержка с выплатой кредитных денег. В первом случае предлагается выводить метраж жилых площадей из под налогового бремени с увеличением количества детей.
Во втором – предлагается снижать ипотеку на 8%. Поддерживать ипотеку доплатой 450 тысяч рублей за третьего ребенка. С материнским капиталом сумма помощи на покупку квартиры может достичь миллиона рублей.
Путин попросил застройщиков обращать внимание на развитие инфраструктуры, за это государство готово пересмотреть налоговую нагрузку на строительство.
Путин затронул проблему яслей. Он потребовал за три года создать 240 тысяч новых мест в яслях и затронул большую проблему бюрократизации. Предлагается создать систему, благодаря которой гражданину достаточно подать заявку, а все документы будут оформлены сразу.
• Снижение налоговой нагрузки на семью по принципу "больше детей – меньше налогов". Увеличить федеральную льготу по недвижимому имуществу для многодетных семей – до 5 квадратных метров в квартире и до 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. От налога на земельный участок предлагают освободить все 6 соток земли (самый распространенный размер дачного участка)
• Особые меры по поддержке льготной ипотеки для многодетных семей. Льготу по ипотеке продлить на весь срок действия кредита (сейчас только на первые 3-5 лет)
• Дополнительная мера поддержки семей для семей с 3+ детьми – погашение ипотечного кредита государством на сумму 450 тыс. рублей. Причем мера будет запущена задним числом с 1 января 2019 года
• С 1 января 2020 года поднять выплаты на 1 и 2 ребенка в возрасте до 1,5 лет до 2 прожиточных минимумов на члена семьи
• Пособие по уходу за детьми с инвалидностью 1 группы повысить до 10 тыс. рублей
Источник: http://www.iarex.ru/news/64580.html
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В чём беспрецендентность так и не понял. У самого пятеро,рожали не надеялись ни на чью помощь. Раздражает в этих мерах то,что раньше никому и в голову не могло придти,что бы обложить квадратные метры жилья налогом. А теперь при наличии детей дадут льготу аж в 5 кв. метров. Моя семья и сегодня живя в своём доме не получает никаких вычетов по кв. метрам,т.к. законодательство не ставит цели облегчить жизнь семье. Вычет будет в том случае если вашим детям вы выделите долю в своём жилье,а если этого нет,то считается,что дети вроде как и не живут в доме,а на улице.Есть такой закон,который обязывает местные власти выделять бесплатно земельный участок многодетной семье,но вот стоим в очереди аж с 2011 года и очередь по сути не движется.Помощи от государства нет никакой,очень долгое время покупали своим детям учебники к школе,хотя закон обязывает их выделять бесплатно.Проезд в школу платный.На одну дорогу в школу приходиться в месяц платить до 3500 рублей. Жизнь в России многодетной семьи тяжела.А когда я слышу разговоры про ипотеку,мне смешно.Идите попробуйте взять кредит на жильё имея хотя бы трёх детей.Если возьмёте сообщите мне,где такой банк нашли…
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я вот думаю что налога на штаны(земля дом) быть не должно вообще это бред просто
и так же если у тя родился 3-й то всю нагрузку гос-во должно брать на себя 50% если 2-е и 30% если 1 и пособие для ухода за инвалидом должно быть минимум 30к
вот тода можно хоть как то подтянуться до норм уровня
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Да уж,наверно ни в одной стране нет таких доплат на детей чтоб можно было купить жилье.В тех же гейропах и пиндостане проблему решают проще,плодятся всякие негры и мексы сами по себе,правда работники из них как балет из ежей.Щас набегут гугнявые и начнут вещать как плохо все,и как хорошо было при сицилизьме.)