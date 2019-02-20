«Родина или смерть!» С испанского: Patria о muerte! Это лозунг республиканцев в годы гражданской войны в Испании 1936— 1939гг. Позже, в годы кубинской революции, этот лозунг вновь стал популярен в форме «Родина или смерть! Мы победим!» («Patria о muerte! Venceremos!»). Он стал символом этой революции, после того как прозвучал в речи (7 марта 1960 г.) ее лидера Фиделя Кастро Рус. Что это? Просто красивые слова, или формула прямого действия?! В рамках всё более и более оживлённой дискуссии среди левых сил, об отношении к государству современного типа, о возможности или недопустимости «союза с дьяволом» для внутриполитической борьбы я хочу сформулировать главный вопрос, проступающий через все словопрения.



Есть у нас "оборонцы", для которых главное – защита Отечества, всё остальное потом.



А есть и леваки-глобалисты, для которых оборончество – отвлечение народа от "классовой борьбы"(?) и прислуживание "неправедному режиму".

Не нужно так много слов, как сегодня используют, чтобы сформулировать ключевой раскол между «левыми». Итак, вопрос ребром: что важнее, справедливость или государство?

Нет сомнений, что они оба важны. И справедливость очень важна, и государство, как вместилище справедливости, как форма, в которой справедливость может проявиться – тоже очень важно.

И поставленный мной вопрос – подобен вопросу «что важнее, земля или помидоры?».

Земля – необходимое условие для выращивания помидоров. Землёй сыт не будешь (разве что в гробу). Но и помидоров без земли не бывает. И любитель помидоров обязан признать необходимость той грядки, на которой их выращивают.



Не потому, что ему нравится кушать землю. Не потому, что он землеед, и в восторге, когда ему рот набьют грунтом. А по той простой и очевидной причине, что нет земли – нет и плодов земли!

Государственная власть – эта та грядка, на которой вырастают плоды по имени «социальная справедливость» (подобно помидорам или огурцам). Имея грядку, можно посадить растения, а можно и не сажать. Или посадить, но потом не ухаживать – и рассада загнётся. Пересохнет, или будет забита сорняком. Чего тут непонятного?!

Но могут ли быть плоды грядки без грядки? То есть грядка без плодов – запросто, любой пустырь тому свидетель. А вот плоды без грядки? Они, извините, во что свои корни погрузят?!

Разговор о социальной справедливости без разговора о государстве (её необходимом носителе) – это разговор ни о чём. Это пустой и недостойный взрослого человека трёп. Это выдумывание фантастической страны «Утопии», как некоего острова посреди океана, которого на самом деле посреди данного океана просто… нет!

Что важнее – справедливость или государство?

Я не только вам говорю, я и голову даю на отсечение: государство важнее. Хотя бы потому, что оно первичнее!

Справедливость – это акт. Акт можно принять, и отменить, и снова принять, и снова отменить, и так сто раз по сто. Чтобы было понятнее, вообразите, что имеется парламент, решениям которого реально подчиняется какая-либо территория.

Этот парламент постоянно наполняется новыми людьми. Одни пришли, другие ушли. И вот он принимает закон, потом отменяет, потом снова вводит, потом снова отменяет… Это же всё вопрос канцелярского учёта: бумага о вводе, бумага об отмене.

И так продолжается до тех пор, пока данный парламент реально контролирует территорию. Теперь предположим, что он её потерял – как Кремль Ригу и Вильнюс.

С потерей силового контроля над территорией любые акты данного парламента, как бы пышно не оформлялись – не стоят ровным счётом ничего! Ведь территория-то тю-тю, там теперь другие законодатели орудуют…

«Парламент в изгнании» может вводить какие угодно законы, и отменять какие угодно законы – плевать на него все хотели. Ну, примерно как Бриан, которому безразлично, считают ли его «пикейные жилеты» «головой» или не считают.



Как свидетельствуют Ильф и Петров, «пикейные жилеты» считали-таки Бриана головой. Но тому с того ни жарко, ни холодно. Ну, допустим, «пикейные жилеты» всем их скопом решили, что Бриан не голова. И что?! Что изменится?!

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То есть, говорить о качестве законов имеет смысл лишь тогда, когда законодатели имеют реальную силовую власть над территорией. Владеют ею – и ситуацией – в полном смысле слова. Только в этом случае стоит тратить время и силы, в чём-то убеждая их, пытаясь что-то обосновать, доказать, что-то изменить в их отношении к жизни.

Если же власть над территорией потеряна, то любые мнения о справедливости превращаются в факультативные штудии, в словоблудие. Как бы вы ни понимали социальной справедливости – для осуществления вашего понимания нужно государство, нужен силовой и карательный аппарат.



Иначе мы попадаем в мир беспочвенной (вслушайтесь в слово: «беспочвенной», т.е. лишённой почвы) демагогии.

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Итак, наше коренное расхождение с леваками. На вопрос, что важнее, государство или справедливость, они отвечают, что справедливость, и тем выводят себя за рамки серьёзных, вменяемых людей.

Ибо ваш протест против волка, пожирающего зайца, имеет смысл лишь в том случае, если у вас ружьё или хотя бы палка. Вы же превращаетесь в толкователя законов перед лицом медведя-людоеда, который всё равно не понимает ваших слов, какими бы убедительными они ни были!

Мы отвечаем, что государство, на базовом уровне, безусловно важнее справедливости. Почва важнее плодов почвы. Отсутствие урожая в этом году не означает, что и в следующем не будет урожая.

Потеряв же почву – мы теряем урожаи в бесконечной перспективе. И говорить становится не о чем…

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Когда товарищ Сталин в самое трудное время взывал к именам Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова – он, естественно, не сошёл с ума, чтобы считать их коммунистами. Поверьте историку, уж чего-чего, а горько обиженных на князей или генералов-крепостников в Средневековой Руси или Российской Империи XIX века хватало!

Но мудрость Сталина в том, что он, в отличие от леваков, понимал БЕСПОЧВЕННОСТЬ всех мечтаний вне государства. Каким образом князья-феодалы, сыны своего жестокого времени, или генералы-крепостники помогали построить социализм в СССР?

А тем простым и очевидным образом, что в страшной борьбе без правил отстояли для нас СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ.

Когда есть ГДЕ строить – то можно строить, и сносить построенное, и возводить новое, и дополнять, и перестраивать. Но всё это «снимается», если строить больше негде.

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Даже если разрушив государство по имени Россия, нас поголовно не истребят (что очень и очень маловероятно) – даже и в этом случае уже не мы будем решать, что справедливо и что строить.



Люди такие вещи усвоили с древнейших времён, собственной кровью многократно доказав, что любые внутренние вопросы ничтожны – если их решение не сопровождается укреплением оборонной мощи государства.

Маленькая республика вообще ничего не решает. Начнём с того, что она не решает – жить ей или нет. Это за неё решают иностранные кураторы. Примеры Чехословакии и Югославии в ХХ веке вам в помощь, чтобы это, наконец, понять!

Даже если какой-нибудь Болгарии или Венесуэле и сохранили жизнь (что само по себе уже большая удача) – не им, не их населению, не их выборным и невыборным властям решать – как жить. Мне просто жаль вас – если вы до сих пор этого не поняли. Вы просто жалки – если этого не осознаёте!

Население маленькой республики не решает ничего – кроме чисто декоративных вопросов, да и то по согласованию с державным куратором. «Ветер дует – трава гнётся» – перефразирую Конфуция. – «Вот так и империя принимает решение, а малые страны ему подчиняются».

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На вопрос, что важнее справедливость или государство, как и на вопрос «сколько будет дважды два?» есть только один правильный ответ. И он очевиден. На этот вопрос нельзя ответить иначе – не потеряв в итоге всего, не только государства, но и чаемой справедливости.

Или мы поддерживаем своё великое государство, в надежде что со временем оно сможет стать более справедливым (а мы ему поможем в этом).

Или мы не поддерживаем своего государства – но тогда «со временем» у нас уже ничего не будет. Мы теряем эту категорию – «будущее», и теряем её в тот самый момент, как только потеряли государство.

Можно сколько угодно потом ныть, что «вы не этого хотели» – посмотрите, как изнылся Солженицын, целившийся, как ему казалось, «в коммунизм, а не в Россию» (в пальто, а не в человека под пальто) – ваше нытьё уже ничем никому (включая и вас) не поможет.

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Я знаю, что вы «не этого хотели». Не нужно мне доказывать, я на веру принимаю. Но жизнь так устроена, что наши хотения ей безразличны, а интересны ей только наши возможности.

Поддержка своего государства, настоящего, большого, имперского – это аттестат зрелости в школе выживания.

Спросите у индейцев Америки, у туземцев Тасмании – каково это жить разрозненными племенами, в жажде «свободы и независимости» от «имперского диктата».



У поляков спросите, но не у современных, а у тех, кто, «вырвавшись» из-под «ига» славянской империи оказался в Третьем Рейхе «навозом» для произрастания германской «сверхрасы»!



Спросите мертвецов – где им жилось лучше, в Царстве Польском или в Варшавском генерал-губернаторстве Рейха (в котором они жить не хотели – но их никто и не спрашивал).

Поинтересуйтесь.

Потом поговорим…

Н. Выхин

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