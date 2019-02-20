Неудержимые в кино и в жизни
10:05. 20 февраля 2019 Просмотров - 395 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Неудержимые в кино.
Неудержимые на Гаити.
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4791214.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4791492.html
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Автору респект за тонкое чувство юмора !
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Вот насмотрятся там подобных фильмов и думают, что война это просто, типа как на компе. И понеслась “война с Россией возможна”, “давайте начнем войну с Россией”… Причем на уровне генералов – уж кто как не они должны знать что такое война по сегодняшним возможностям, но нет – как будто из-за компа вылезли… размяться и языками почесать…
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Повеселило фото автоматического дробовика АА-12 (в руках Шварцнегера). В реальной жизни эту киношную реликвию никто не использует, не надёжна. Его успешно заменил наш российский автоматический дробовик “Сайга” (на экспорт идут с возможностью стрельбы очередями и дисковыми магазинами повышенной ёмкости). Был на выставке “Guns and hunting 2018″ в Гостином Дворе (Москва), пообщался с представителями концерна “Калашников”. Они не стесняясь рассказали, что их оружейная фирма завалена заказами из Латинской Америки на поставку нашей автоматической “Сайги” с дисковыми магазинами ( в народе называют “бубнами”). При зачистки трущоб или лесопосадок это (по заявлениям местных профи) круче чем пулемёт. Один выстрел- 9 штук картечи(8,5 мм, практически пуля от пистолета Макарова)летят в цель. А тут ещё если дать очередь, то из противника получается дуршлаг для промывки лапши.
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Если бы еще “Сайга” не требовала бы напилиннга, цены бы ей не было. Перекосы, печные трубы, выпадения магазина, клин затвора, задиры на поршне. На экспорт, наверно, делают лучше. Но после обработки или замены некоторых частей – да, работает.