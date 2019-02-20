Наследие Древних цивилизаций. Вячеслав Токарев. Часть 2

Наследие древних цивилизаций. Наука, артефакты.



Автор-сказитель – Вячеслав Токарев

Часть 1 – https://youtu.be/G6q8hT7msw8



Человечество давно уже задается вопросами:

Кто мы? Откуда мы? Что это за прародина человечества – Арктида? Кем были наши Предки и что нам делать, чтобы глубже познавать, сохранять и улучшать мир, в котором мы живём?

Ответить на эти вопросы, и немного погрузиться в таинственный мир, поможет нам Вячеслав Викторович Токарев.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z4h1whpjIvo