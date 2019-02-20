Наследие Древних цивилизаций. Вячеслав Токарев. Часть 1
Наследие древних цивилизаций. Наука, артефакты.
Автор-сказитель – Вячеслав Токарев
Часть 2 – https://youtu.be/z4h1whpjIvo
Человечество давно уже задается вопросами:
Кто мы? Откуда мы? Что это за прародина человечества – Арктида? Кем были наши Предки и что нам делать, чтобы глубже познавать, сохранять и улучшать мир, в котором мы живём?
Ответить на эти вопросы, и немного погрузиться в таинственный мир, поможет нам Вячеслав Викторович Токарев.
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