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Наследие Древних цивилизаций. Вячеслав Токарев. Часть 1

09:23. 20 февраля 2019 Просмотров - 279 Нет комментариев Опубликовал:

Наследие древних цивилизаций. Наука, артефакты.

Автор-сказитель – Вячеслав Токарев
Часть 2 – https://youtu.be/z4h1whpjIvo

Человечество давно уже задается вопросами:
Кто мы? Откуда мы? Что это за прародина человечества – Арктида? Кем были наши Предки и что нам делать, чтобы глубже познавать, сохранять и улучшать мир, в котором мы живём?
Ответить на эти вопросы, и немного погрузиться в таинственный мир, поможет нам Вячеслав Викторович Токарев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G6q8hT7msw8

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