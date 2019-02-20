Люди – марионетки? Разделяй и властвуй. Алексей Орлов и Михаил Ять
Люди – марионетки? Разделяй и властвуй.
Алексей Орлов и Михаил Ять
У Андрея Макаревича есть песня с такими строчками:
Лица стерты, краски тусклы —
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень — на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
В этой передаче мы попробовали разобраться являемся ли мы такими марионетками?
Понять, как нами пытаются управлять, дёргая за невидимые ниточки наших “хочушек”?
Как для нас создают противоречия, чтобы используя их, нас разделять и делать врагами?
И как, видя, что происходит такое манипулирование, впредь не передавать нить управления своей жизнью в чужие руки.
Надеемся, эта информация поможет всем нам стать более осознанными и жить с большей пользой для себя и других.
А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!
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