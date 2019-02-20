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Ливийская революция продолжается

15:00. 20 февраля 2019 Просмотров - 221 2 коммент. Опубликовал:


Спустя восемь лет после свержения режима Каддафи Ливия так и не увидела нового рассвета. Как пишет издание Afrigatenews, предполагалось, что случившееся подготовит почву для достижения лучших результатов с учётом имеющихся материальных ресурсов и тысяч специалистов в сфере гуманитарных и прикладных наук, но, к сожалению, оно было и остаётся кошмаром.
Те, кто сверг режим, обвиняли Каддафи в том, что на протяжении всего правления он не создал государство и функционирующие институты. Однако они сами уничтожили все элементы ливийской государственности. Отраслевых министерств, занимающихся обеспечением социальных благ, больше не существует, от них остались одни вывески, а груды мусора на площадях и дорогах свидетельствуют о безразличии должностных лиц к обществу. Это становится причиной эпидемий на фоне ветхих учреждений в секторе здравоохранения.

Что касается образовательного сектора, то здания находятся в плачевном состоянии, а при разработке учебных планов фальсифицируются исторические факты, чтобы закрепить их в сознании молодежи. Вдобавок ко всему, учебники поступают поздно, и они никому не нужны.
Конституция, которая регулирует отношения между главой государства и обществом, или так называемый общественный договор, так и не увидела свет. Министерство внутренних дел, по словам тех, кто им руководит, не смогло предпринять простейшие действия в интересах гражданина, для которого была совершена эта революция.

Революционеры в день памяти об уничтожении страны, изгнании её народа и лишении её богатств, а также о неудачах, понесенных вооруженными силами, которые ранее обеспечивали сохранность государства, превратились в нежеланных субъектов, поскольку народ осознал, что их деятельность преступна.
«Они заявляют, что цели 17 февраля не были достигнуты, и они будут стремиться к их достижению всеми средствами. По их словам, революция продолжается, и это, несомненно, жалкая и безрассудная, похожая на предсмертный танец, попытка что-то изменить в предчувствии неизбежного конца»

https://russian.rt.com/inotv/2019-02-20/Afrigatenews-Liviya-tak-i-ne – цинк

Ну а что они хотели – страну разрушили и разграбили в интересах США и НАТО. Интересы местного населения никогда не были определяющими для инициаторов агрессии против Ливии, поэтому годы шли, а лучше не становилось.
В результате времена Каддафи стали бездарно утраченным "золотым веком Ливии", к которому разрушенной стране уже вряд ли удастся вернуться. Для некоторых текущий угар демократии это уже норма.


Официальные торжества в Триполи по случаю 8-й годовщины начала открытого выступления против Каддафи.

На февраль 2019 года правительство в Триполи контролировало в лучшем случае треть территории Ливии, а столица страны периодически становится местом разборок банд демократов за контроль над аэропортом и важными районами города.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4792466.html

Метки: война в ливии, Каддафи, Ливия, нато, северная африка

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2 коммент.»

  • 6779 1729
    krikunoleg 20 февраля 2019 в 17:49 Ссылка
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    “Спустя восемь лет после свержения режима Каддафи Ливия так и не увидела нового рассвета” – а и не увидит, как и иракцы. Демократия западного образца, вернее амеровского, не для востока – там другой менталитет. Там средние века. Там ЛГБТ, талерантность, ювеналка и прочая мерзость не пройдут – они просто противны жителям восточных исламских стран. А вот свою самобытность, свою культуру им восстановить не дадут – там ресурсы и нужны они другим, тем кто эти “ценности” западного, читай амеровского, мира насаждают.

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  • 2634 2102
    Juryi 20 февраля 2019 в 21:37 Ссылка
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    “…текущий угар демократии…” – хорошо сказано !

    А разговаривать о событиях и лицах – не могу, не прошла
    еще боль от гибели замечательной страны и ее лидера.

    J UDOV

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