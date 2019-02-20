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Ежегодное послание Президента Федеральному собранию

14:00. 20 февраля 2019 Просмотров - 351 8 коммент. Опубликовал:

https://www.vesti.ru/onair/
https://www.youtube.com/watch?v=gw9VDdP-MDk

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4335591.html

Метки: власть, народ, президент, Путин, Россия

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8 коммент.»

  • 3819 1761
    XAPOH 20 февраля 2019 в 14:24 Ссылка
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    Дѣмон, похоже в глубоком бадуне.

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  • 2560 676
    Слава 20 февраля 2019 в 14:46 Ссылка
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    По радио слушал музыку и вдруг новости. “Это хорошо, что цены растут, если бы цены не росли, то это означало бы картельный сговор.” Переключил канал побыстрее, пока мозг не съели.

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  • 3821 1763
    XAPOH 20 февраля 2019 в 14:50 Ссылка
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    Бла-бла-бла на голубом глазу. Типа мы сейчас возьмемся, типа всех поимеем, типа надо еще потерпеть! Так многие уже оттерпелись! А у некоторых терпелка засохла и отвалилась!

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  • 609 390
    ipat 20 февраля 2019 в 15:12 Ссылка
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    Пахана из кремлёвской синагоги можно охарактеризовать одним русским словом, мудозвон!

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  • 844 712
    mary 20 февраля 2019 в 15:27 Ссылка
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    подожду оптимистов,может отыщут изюминку.Я увидела ,что”” все ,что мы заработали -не отдадим никому, ни русскому народу ,ни мировым акулам-для этого у нас есть много оружия и еще будет,а вот народа не хватает,надо чуть скинутся и простимулировать и да,все-таки большая смертность ,надо что-то делать в последующие 6 лет””.А для позитива нужно было за три месяца до выступления все отобрать,чтобы потом в последние четыре года потиху ,если не вернуть ,то подавать.Чиновники !,очнитесь от жира ,нужно взяться за дело ,вы же рядовые пастухи стада ,не мните себя другими.Все -где про образование и культуру ,СМИ-зачем?если 20 млн есть нечего.И опять одна надежда на Бога и Евгения.
    П.С. и если мы суверенны ,то почему просишь ,а не приказываешь со сроками исполнения

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  • 1528 1296
    макс 20 февраля 2019 в 15:37 Ссылка
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    Там этому руководителю дизлайки скручивают)))))))

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  • 10 6
    твойбратподеду 20 февраля 2019 в 15:43 Ссылка
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    я вот думаю что таким влиятельным гениям нужно начинать чтоб понимать с того что нужно слушать русский рок и читать пушкина а так же заниматься буквицей смотреть такие фильмы как обыкновенный фашизм ну итд
    а у этих деятелей модно баха слушать читать хаяму нырять в проруба ловить рыбу в общем это их конечно дело но в наше время имея такие возможности нужно действовать в темпе аля рок-н-рол))) вот что я думаю

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  • 3119 2857
    жора шапов 20 февраля 2019 в 15:49 Ссылка
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    Тут кто-то решил подождать отыскивающих оптимистическую изюминку.. Диагноз – отсутствие у себя моска, сами подтверждают! Ау, Степаныч!!

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