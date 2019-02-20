Ежегодное послание Президента Федеральному собранию

... 12:00 МСК Президент России Владимир Путин обратится с ежегоднымпосланиемФедеральному собранию 4... Дмитрий Песков, бюджетное послание «во многом пересекалось с посланиемпрезидентаФедеральному собранию, являлось частью...
...) выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей...здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более ... работающих граждан.Материалы:Посланиепрезидента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 2018https://www...
... миллиардов долларов должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая образование... будет.Материалы:Посланиепрезидента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 2018https://...com/watch?v=6slFfemBnN8Послание ПрезидентаФедеральному Собраниюhttp://kremlin.ru/...
... экономического и социального упадка. Ежегодное «послание» президентаФедеральному собранию (члены Совета Федерации ... со стороны США российский президент Путин объявляет о новом ...десятилетия нахождения Путина на посту президента либо премьер-министра, во...
...и даже с выборами Президента. Кто бы ни ... всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем ...миллиардов долларов должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая ...будет. Спасибо. Видео Послание Владимира Путина Федеральному собранию --- http://...
... основе ежегодныхпосланийПрезидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, актов Президента Российской...на соответствующих «уровнях»:ежегодноепосланиеПрезидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;......
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Дѣмон, похоже в глубоком бадуне.
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По радио слушал музыку и вдруг новости. “Это хорошо, что цены растут, если бы цены не росли, то это означало бы картельный сговор.” Переключил канал побыстрее, пока мозг не съели.
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Бла-бла-бла на голубом глазу. Типа мы сейчас возьмемся, типа всех поимеем, типа надо еще потерпеть! Так многие уже оттерпелись! А у некоторых терпелка засохла и отвалилась!
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Пахана из кремлёвской синагоги можно охарактеризовать одним русским словом, мудозвон!
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подожду оптимистов,может отыщут изюминку.Я увидела ,что”” все ,что мы заработали -не отдадим никому, ни русскому народу ,ни мировым акулам-для этого у нас есть много оружия и еще будет,а вот народа не хватает,надо чуть скинутся и простимулировать и да,все-таки большая смертность ,надо что-то делать в последующие 6 лет””.А для позитива нужно было за три месяца до выступления все отобрать,чтобы потом в последние четыре года потиху ,если не вернуть ,то подавать.Чиновники !,очнитесь от жира ,нужно взяться за дело ,вы же рядовые пастухи стада ,не мните себя другими.Все -где про образование и культуру ,СМИ-зачем?если 20 млн есть нечего.И опять одна надежда на Бога и Евгения.
П.С. и если мы суверенны ,то почему просишь ,а не приказываешь со сроками исполнения
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Там этому руководителю дизлайки скручивают)))))))
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я вот думаю что таким влиятельным гениям нужно начинать чтоб понимать с того что нужно слушать русский рок и читать пушкина а так же заниматься буквицей смотреть такие фильмы как обыкновенный фашизм ну итд
а у этих деятелей модно баха слушать читать хаяму нырять в проруба ловить рыбу в общем это их конечно дело но в наше время имея такие возможности нужно действовать в темпе аля рок-н-рол))) вот что я думаю
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Тут кто-то решил подождать отыскивающих оптимистическую изюминку.. Диагноз – отсутствие у себя моска, сами подтверждают! Ау, Степаныч!!