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Демянский котел и воздушные мосты Люфтваффе

16:20. 20 февраля 2019 Просмотров - 257 Один комментарий Опубликовал:


Военный историк Алексей Исаев рассказывает про историю Демянского котла, который немцы снабжали по воздуху в первой половине 1942 года и в итоге смогли спасти окруженные войска.
Но эта история сыграла злую шутку с вермахтом, так как после окружения 6-й армии Паулюса под Сталинградом, опыт Демянска лег в основу уверенности немецкого командования в том, что окруженцев под Сталинградом тоже можно полноценно снабжать с помощью воздушных мостов.
Все это обернулось большими потерями в военно-транспортной авиации, недостаточном снабжением окруженных и быстрому падению их способности вести хоть какие-то активные действия, которые могли бы помочь им разорвать кольцо.
Демянский же выступ срезали в начале 1943 года.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4792676.html

Метки: 1942, авиация, великая отечественная война, вермахт, Видео, демянский котел, исаев, история, красная армия, сталинград

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