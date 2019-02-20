Демянский котел и воздушные мосты Люфтваффе

Военный историк Алексей Исаев рассказывает про историю Демянского котла, который немцы снабжали по воздуху в первой половине 1942 года и в итоге смогли спасти окруженные войска.Но эта история сыграла злую шутку с вермахтом, так как после окружения 6-й армии Паулюса под Сталинградом, опыт Демянска лег в основу уверенности немецкого командования в том, что окруженцев под Сталинградом тоже можно полноценно снабжать с помощью воздушных мостов.Все это обернулось большими потерями в военно-транспортной авиации, недостаточном снабжением окруженных и быстрому падению их способности вести хоть какие-то активные действия, которые могли бы помочь им разорвать кольцо.Демянский же выступ срезали в начале 1943 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4792676.html